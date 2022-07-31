Что интересного посмотреть в Москве: корреспондент НГС проник в женский туалет, который стал достопримечательностью
Второй день путешествия по необычным местам туристической столицы — речной трамвай и легендарная «Украина»
Вы любите путешествовать и в последнее время — по стране, но не рассматриваете Москву как место, где можно увидеть что-то необычное? А вот и зря. Москва — город, который толком можно не знать, проживая здесь не один год, не говоря уже про туристов. Корреспондент Илья Калинин поучаствовал в специальном пресс-туре и лично убедился: Москва удивляет постоянно. Многое там совсем не так, как в остальных российских городах. Ведь не зря в шутку говорят: Москва — это отдельное государство.
Второй день пресс-тура новосибирских журналистов и блогеров, который организовал комитет по туризму города Москвы, был чуть менее богат по количеству показанных мест. Это и понятно — всё же день отъезда. Но впечатлений точно было не меньше.
Красная площадь
Во второй день пресс-тура сопровождала группу лучший экскурсовод Москвы 2022 года по результатам конкурса «Московские мастера» Марина Крамская.
То, что Крамская — лучший гид, стало понято уже с самого начала экскурсии — на Красной площади. Интересные истории и факты сменяли друг друга: женщина в своих рассказах то погружалась лет на триста вглубь российской истории, то возвращалась в наши дни. При этом успевала отвечать и на вопросы журналистов.
Немного интересных фактов от Крамской. Красная площадь — не потому что казни тут были (всё-таки были), а потому что место это красивое. Кремль строили всё же итальянцы (такое вот импортозамещение наоборот), несмотря на распространенное в последние годы альтернативное мнение. Мостов в Москве больше, чем в Питере (вечное противостояние Питера и Москвы) на сто с лишним штук. А президент Владимир Путин чуть ли не круглосуточно живет на территории Кремля (и никакого бункера), и ему можно помахать рукой, проходя мимо мавзолея (мы не проверили). А в мавзолей, кстати, до сих пор собирается двух-трехчасовая очередь.
И практически возле самой Красной площади по 11 сентября можно заглянуть на фестиваль «Цветочный джем. Тропическое лето». На площадках фестиваля представлено около тридцати садов и цветочных композиций от разных дизайнеров. Вход бесплатный.
Речное метро
Днем блогеров и журналистов организаторы пресс-тура решили покатать по Москве-реке на речном трамвайчике. Отходило плавсредство от гостиницы «Украина». В последнее время, из-за ухода с российского рынка западных компаний, эта гостиница утратила название Radisson Collection Hotel, а стала снова легендарной «Украиной».
К гостинице мы еще вернемся, заметим лишь, что в 2021 году здесь появился интересный арт-объект: зеркальные матрешки в золотых кокошниках. Придумала матрешек экс-супруга главы дептранса Москвы Максима Лискутова. Архитектором объекта выступил Николь Крихели. Каждая из семи матрешек, по мнению авторов, олицетворяет отдельный символ русских традиций и составляющую национальной идентичности. Все эти сакральные символы зашифрованы в коронах и перечислены тут же рядом на пояснительной табличке. Непонятно, как эти символы сочетаются между собой, но они такие: лебедушка, богатство русской природы, любовь, луна, солнце, духовность и матушка Россия.
Вот неподалеку от этих матрешек и гостиницы участники тура загрузились на небольшое плавсредство розового цвета и отправились по Москве-реке.
Что поражало во время путешествия, так это огромный — какой-то нескончаемый — лесной массив вдоль всего берега реки. Казалось, столько деревьев и кустарников в Новосибирске не набрать, даже если поскрести по всем городским зеленым зонам. А здесь это было всего три парка: парк «Зарядье», плавно переходящий в Нескучный сад, а тот — в Центральный парк (бывший — Горького).
Экскурсовод Марина Крамская рассказала, что сами речные трамвайчики уже осенью 2022 года должны стать по сути речным метро и быть включены в единую транспортную сеть Москвы. Лодки, мол, даже будут раскрашены под цвет веток метрополитена. Сейчас в транспортную сеть входит наземный и подземный транспорт.
В недалеком будущем, оправляясь в поездку на московском метро, при определенных условиях можно будет пересесть на метро речное и проехать какое-то количество остановок по реке. Причем стоимость такого единого билета, заметила Крамская, не должна отличаться от привычной цены на проезд в метро. Сейчас стоимость одной поездки в московском метрополитене — 61 рубль, но есть разные способы сделать проезд дешевле: купить несколько поездок или карту «Тройка». Стоимость билета на речной трамвайчик — от 700 до 1000 рублей.
Ресторан Buono
Так получилось, что второй день пресс-тура больше был связан с гостиницей «Украина». Обедали журналисты и блогеры тоже в этом же здании: на 29-м из 34 этажей находится ресторан Buono.
Как нам пояснили, Buono — отдельное заведение, которое к гостинице не имеет отношения. Уникальность ресторана в первую очередь — в захватывающей панораме, открывающейся с высоты сталинского небоскреба. Попасть сюда может любой желающий на отдельном лифте. Из других проектов владельцев ресторана — расположенный тут же Mercedes Bar и смотровая площадка гостиницы почти под самым шпилем.
Попасть на смотровую площадку бесплатно могут только посетители ресторана, для остальных это стоит 1000 рублей. Исключение, заметила гид Крамская, — московские пенсионеры. Их пустят тоже бесплатно. Вообще в Москве местным пенсионерам зайти бесплатно можно во многие культурно-развлекательные заведения.
После небольшого перекуса салатами и закусками участникам пресс-тура предложили заказать горячее. Корреспондент НГС выбирал между ризотто с белыми грибами (300 грамм, 1800 рублей), черным ризотто с кальмарами (250 грамм, 1400 рублей) и равиоли с тюрбо и гребешками под трюфельным соусом, с муссом из картофеля (190 грамм, 1850 рублей). Остановился на ризотто с белыми грибами. И пока еда готовилась, Марина Крамская повела группу на экскурсию по гостинице.
Гостиница «Украина»
Так уж случилось, что гостиница «Украина» принадлежит 71-летнему Ильгаму Рагимову — однокурснику Владимира Путина. Это рассказывают гиды, кто сюда водит экскурсии, и описано разными СМИ. В частности, издание Forbes в 2012 году называет Рагимова одним из самых могущественных в современной России, ссылаясь на мнение некоторых персон. Там же сообщается, что Рагимов и Путин дружат давно и домами.
Легендарная «Украина» считается одной из престижных гостиниц Москвы. На момент подготовки репортажа за ночь здесь брали
— Номер этот — 380 [квадратных] метров, окна бронированные, с двумя спальнями, с залом… На 23-м или 28-м он этаже, сейчас не помню. Но самый дорогой гостиничный номер в Москве — в The Ritz-Carlton. Этот номер стоит на сегодняшний день полтора миллиона рублей в сутки. Там всё в белом мраморе, есть свой хаммам, свой фитнес небольшой, две спальни, большой зал, кабинет, кухня очень красивая и приемная, конечно. Площадь — 360 метров. Я тогда спрашивала, кто селился в этом номере, мне сказали: шейхи, — рассказала экскурсовод.
В «Украине» есть уникальная диорама центра Москвы, созданная в 1977 году по заказу МИД СССР специально к национальной выставке в США. В 1980-е годы диорама побывала в Италии, Турции, Болгарии, Англии, Германии, Франции. По возвращении на родину она демонстрировалась на ВДНХ и в других местах. Диорама отличается детальной проработкой и высокой степенью достоверности, а светотехнические устройства создают иллюзию смены времени суток.
После распада СССР диорама попала в частные руки, а в начале 2000-х годов — на аукцион, где ее планировали купить зарубежные коллекционеры. Но всё же диораму выкупили владельцы «Украины». С тех пор уникальный макет прописался здесь. Увидеть Москву 1970-х годов можно бесплатно.
Но самая необычная достопримечательность в «Украине», заметила Крамская, — местный женский туалет на втором этаже. Он попал на самом деле в список достопримечательностей, которые советуют посмотреть в Москве своим туристам китайские путеводители. Дело в том, что в женском туалете висят друг напротив друга два огромных зеркала в золотых рамах. И если встать между ними и найти правильный ракурс, то получаются удивительные селфи: человек стоит в бесконечном коридоре из золотых рам в окружении стен из роскошного черного мрамора. В мужском туалете такого «аттракциона» нет. Попасть в гостиничные туалеты может тоже любой желающий.
Про то, как прошел первый день пресс-тура для новосибирских журналистов и блогеров, подготовленного комитетом по туризму города Москвы, можно прочитать тут.