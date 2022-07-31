Что интересного посмотреть в Москве: корреспондент НГС проник в женский туалет, который стал достопримечательностью

Вот неподалеку от этих матрешек и гостиницы участники тура загрузились на небольшое плавсредство розового цвета и отправились по Москве-реке.



Что поражало во время путешествия, так это огромный — какой-то нескончаемый — лесной массив вдоль всего берега реки. Казалось, столько деревьев и кустарников в Новосибирске не набрать, даже если поскрести по всем городским зеленым зонам. А здесь это было всего три парка: парк «Зарядье», плавно переходящий в Нескучный сад, а тот — в Центральный парк (бывший — Горького).

