Скоблянка, катер Геринга и баба с яйцом. Необычные места Москвы, которые известны не всем туристам
Корреспондент НГС отправился в путешествие по столице по приглашению московских властей
Пространство для путешествий по миру сжалось до размеров внутреннего туризма, поэтому актуальны теперь передвижения по городам и весям страны. И тут даже речь не о пресловутых курортах Краснодарского края и прочих жарких мест юга России, путешествовать интересно можно даже по российским мегаполисам, открывая для себя давно известные города с необычной стороны. Корреспондент НГС Илья Калинин по приглашению комитета по туризму правительства города Москвы отправился в двухдневную поездку в столицу нашей страны и погрузился не только в культурный городской туризм, но и в гастрономический.
Комитет по туризму московского правительства собрал несколько новосибирских журналистов и блогеров и пригласил в Москву, чтобы они смогли лично убедиться: в Москве есть много чего интересного и вкусного. В числе приглашенных оказался и корреспондент НГС.
Москва культурная
Продвижением местного туризма в Москве занимаются достаточно серьезно. В июне 2021 года запущен специальный сайт для туристов Discover Moscow, путешествие в столицу можно спланировать и с помощью туристического сервиса RUSSPASS, а с 2018 года для туристического продвижения российской столицы действует программа по приглашению региональных журналистов и блогеров в различные пресс-туры. Знакомство со столицей представителям СМИ решили организовать по беспроигрышной схеме: человек должен вкушать пищу как духовную, так и вполне материальную. И то, и другое должно быть красивым и вкусным. Ведь именно за впечатлениями люди и отправляются в путешествия.
В первый день пресс-тура за «пищу духовную» отвечали две выставки и балет. Это — то, что обычно находится в багаже любого путешественника. Если, конечно, он практикует не пляжный отдых, а городской туризм.
Знакомство с культурной частью поездки началось в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ул. Волхонка, 12). Новосибирский медийный десант организаторы пресс-тура пригласили на выставку «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых».
В залах музея представлены картины и скульптуры, которые известные русские фабриканты и коллекционеры братья Морозовы собирали на протяжении XIХ — начала ХХ веков. В основном это работы российских и французских художников, среди которых картины Клода Моне, Поля Гогена, Пьера Огюста Ренуара, Винсента ван Гога, Пабло Пикассо и других великих мастеров. Некоторые из них еще не получили в те годы широкого признания и продавали свои работы коллекционерам относительно недорого или даже писали картины на заказ. В итоге братья Морозовы создали этакий уникальный семейный музей.
Попасть на выставку коллекции братьев Морозовых можно до 30 октября 2022 года. Стоимость билета, в зависимости от категории посетителей, от нуля до 800 рублей. А категорий, надо заметить, там целых два десятка: поэтому стоит изучить их перечень на официальном сайте музея, и, вполне возможно, вы попадете в число тех, кого пустят на выставку бесплатно.
Сходить же в Пушкинский музей стоит в любом случае, даже после закрытия экспозиции «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых».
— Это, наверное, главный музей Москвы в плане западного искусства. Сюда точно нужно идти: во-первых, вы увидите все виды искусства, а во-вторых, здание музея — не просто декорация, но само по себе тоже произведение искусства. Архитектор музея Роман Клейн пытался каждый зал оформить в соответствии с той или иной эпохой культуры, — сообщила внештатный экскурсовод музея Ульяна Дроздова.
Следующая культурная точка: Третьяковская галерея. Точнее — небольшое здание, с которого и началась история знаменитого музея. Именно в этом доме в первой половине XIX века родились Павел и Сергей Третьяковы, основавшие Третьяковскую галерею.
В советское время здесь находились коммунальные квартиры: расселены они в 1971 году, когда здание пришло в аварийное состояние. После продолжительного восстановления дома, длившегося несколько десятилетий, в начале 2022 года здесь заработал музей. В экспозиции представлены подлинные мемориальные предметы Павла и Сергея Третьяковых, произведения из их коллекций и копии некоторых исторических документов. Часть выставки выполнена в виде мультимедийных инсталляций.
Одновременно на этой выставке может находиться не более 30–35 человек. Стоимость билетов: от нуля до 350 рублей, в зависимости от льгот. Находится дом-музей по адресу: 1-й Голутвинский переулок, 16, строение 1.
Вечером первого дня участники пресс-тура оказались в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) на балете «Жизель». Рассказывать сюжет «Жизели» не имеет смысла: тем, кто балет любит, он знаком и без того, а те, в круг чьих интересов балет не входит, в театр не пойдут даже после красочного описания трагической истории бедной красавицы из одной французской деревушки: девушка в итоге погибает и оказывается в загробном мире. При этом все всегда танцуют.
Единственное, хотелось бы отметить, новосибирцам с огромным НОВАТом это особенно чувствительно, РАМТ — небольшой театр, в нем чуть больше 700 мест. И в жаркую летнюю погоду в зале может оказаться достаточно душно. Но в буфете есть холодные безалкогольные напитки по единой цене в 200 рублей за 0,5 л (из алкоголя — только сидр), а в зале сотрудники театра продают веера для обмахивания. Возможно, пошутили некоторые журналисты, поэтому в зале и жарко.
Стоимость билетов в РАМТ — от 1000 рублей, в зависимости от места. Самым дорогим спектаклем считается балет «Ромео и Джульетта»: билеты от 1800 рублей. Здание РАМТ находится недалеко от знаменитого Большого театра по адресу: Театральная площадь, 2.
Москва гастрономическая
Гастрономическая часть путешествия получилась несколько ярче. Еда как составляющая городского туризма Москвы в последнее время становится все более популярным направлением. В столице даже стали появляться свои гастрономические сувениры, которые теперь можно привести так же, как из Новосибирска, например, везут кедровые орехи и одноименные шоколадные конфеты. А вот из Москвы теперь можно привезти придуманный относительно недавно торт «Москва» — кондитерское изделие из белково-сбивных коржей с большим количеством сгущенки и фундука.
Самым первым местом, в котором оказались участники пресс-тура, стало необычное кафе Cook’kareku известного столичного адвоката и ресторатора Александра Раппопорта. Находится это кафе на улице Садовая-Кудринская, 9, строение 4. Как подсказали местные, недалеко от этого места расположился московский зоопарк, что угадывается при соответствующем направлении ветра.
Cook’kareku необычно тем, что здесь круглосуточно подают завтраки различных стран мира. Одни лишь завтраки — ничего более. Причём, как можно понять из названия, яйца тут — буквально наше всё: продукт этот присутствует в двадцати семи позициях меню. Участники пресс-тура остановили свой выбор на блюде яйца Бенедикт, которое придумали в Нью-Йорке, но часто относят к французской кухне из-за его популярности в Париже.
Если завтрак удивил группу новосибирских журналистов и блогеров, то обед всех почти убил наповал. Арт-кафе «Рукав» находится недалеко от станции метро «Таганская» по адресу: улица Земляной вал, 59. Находится оно в огромном сером строении, которое внешне больше похоже на какой-то современный заводской цех, чем на здание, где расположилось необычное кафе.
«Рукав» — авторский проект советского и российского скульптора Александра Рукавишникова. Рукавишников — автор знаменитых городских памятников: Александру II у Храма Христа Спасителя, Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище, Юрию Никулину у цирка на Цветном бульваре, Мстиславу Ростроповичу в Брюсовом переулке, Владимиру Набокову в швейцарском городе Монтре, булгаковским Коровьеву и Бегемоту на Большой Садовой улице и многим другим.
Арт-пространство «Рукав» — это удивительное сочетание кафе, мастерской художника и выставки… Необычное огромное двухъярусное помещение со множеством закутков, невообразимым количеством скульптур самого Рукавишникова, картин и разных других объектов, которые можно рассматривать часами, словно в музее. Один из входов в заведение — пластиковая труба («рукав»), как в аквапарке: по ней можно буквально въехать в кафе. В главном зале на уровне второго этажа висит гордость заведения — уникальный трофейный катер якобы самого Германа Геринга, как рассказывают в заведении, который после Второй мировой войны хранился где-то в городе, а в итоге был подарен отцу знаменитого скульптора.
Новосибирские журналисты и блогеры обедали в отдельном небольшом зале за общим столом. Со стороны все выглядело, словно сцена фильма по роману Агаты Кристи «Десять негритят». Обстановка комнаты, сервировка и подача блюд, да и сами блюда здесь были словно из какого-то другой реальности.
Корреспондент НГС заказал блюдо под названием «скоблянка». Это довольно увесистая «котлета» из мелко нарезанного и обжаренного мяса говядины, курицы и утки с грибами в сметанном соусе, которая стоила 760 рублей. В принципе наесться можно было уже одной сытной скоблянкой, а ведь еще были различные салаты и десерт — меренговый рулет (500 рублей). По примерным расчетам, средний чек без алкоголя в этом заведении составляет 2000 рублей.
Вечером первого дня участники пресс-тура оказались в заведении новосибирского ресторатора Дениса Иванова #СибирьСибирь в гостинице Azimut на Смоленской, 8.
Не знаю, существуют ли отличия в меню между московским и новосибирским ресторанами #СибирьСибирь, но звучат позиции блюд в столичном ресторане настолько ярко, что одно только описание запускает процесс слюноотделения. Вот, допустим, как представлен один из салатов: «Мимоза из омуля холодного копчения с моченой черной смородиной» (780 рублей). Или — «Запеченные томаты и перцы со страчателлой и алтайскими травами» (860 рублей).
Подача некоторых блюд тоже впечатляла. Одна из участниц ужина заказала уху. Официант принес блюдо в каком-то глубоком чугунке с тлеющими на подносе углями. Перед самой подачей молодой человек аккуратно закинул угли в уху, но, не удовлетворившись эффектом, унес блюдо и вернулся с другими углями. Новые «головешки» шипели после окунания в уху, вероятно, правильно — официант остался доволен.
Первый день пресс-тура новосибирские журналисты и блогеры завершили в четырехзвездочной гостинице Arbat House в Скатертном переулке, 13.
Почему женский туалет одной московской гостиницы попал в список столичных достопримечательностей, которые надо посетить, из-за чего снайперы могли «снять» новосибирских блогеров и когда в Москве откроется сеть речного метро — все это в следующем материале, посвященном второму дню пресс-тура по культурным и гастрономическим местам Москвы.
В конце июня НГС рассказал о семи направлениях, на которые обязательно надо обратить внимание путешествующим по России.