Скоблянка, катер Геринга и баба с яйцом. Необычные места Москвы, которые известны не всем туристам

Комитет по туризму московского правительства собрал несколько новосибирских журналистов и блогеров и пригласил в Москву, чтобы они смогли лично убедиться: в Москве есть много чего интересного и вкусного. В числе приглашенных оказался и корреспондент НГС.



Москва культурная

Продвижением местного туризма в Москве занимаются достаточно серьезно. В июне 2021 года запущен специальный сайт для туристов Discover Moscow, путешествие в столицу можно спланировать и с помощью туристического сервиса RUSSPASS, а с 2018 года для туристического продвижения российской столицы действует программа по приглашению региональных журналистов и блогеров в различные пресс-туры. Знакомство со столицей представителям СМИ решили организовать по беспроигрышной схеме: человек должен вкушать пищу как духовную, так и вполне материальную. И то, и другое должно быть красивым и вкусным. Ведь именно за впечатлениями люди и отправляются в путешествия.

