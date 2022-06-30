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Собираемся в отпускОбзор

Не хуже, чем в Европе: куда поехать в крутой отпуск по России и дешево снять жилье

Выбираем семь направлений для обязательного посещения

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В России есть города, которые ничем не хуже европейских, а во многом лучше, как минимум ценами

В России есть города, которые ничем не хуже европейских, а во многом лучше, как минимум ценами

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Планировать отпуск за границей сейчас практически нереально. Самолеты на российский юг почти не летают, добираться на машине или поезде — это то еще приключение, да и времени нужно куда больше, а отпуск, как всегда, ограничен. Но как ни крути, отдыхать надо, а отдыхать хорошо и по-европейски — еще лучше. В России для этого достаточно городов, и выбор не ограничивается Москвой и Санкт-Петербургом.

Мы выбрали для вас семь направлений, где можно отдохнуть не хуже, чем в Европе. А еще рассказываем, как дорого обойдется жилье.

Посмотрите, сколько стоит арендовать на сутки дома и квартиры в разных туристических городах России

Посмотрите, сколько стоит арендовать на сутки дома и квартиры в разных туристических городах России

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Калининград


Российский город и некогда Кёнигсберг неотличим от старой Европы и идеально подходит для тех, кто хочет увидеть готическую архитектуру. Здесь обязательны к посещению Свято-Никольский храм, концертный зал областной филармонии — бывшая кирха Святого семейства, Калининградский музей изобразительных искусств — кёнигсбергская биржа, а также остров Иммануила Канта — исторический район с роскошным кафедральным готическим собором. Не забудьте заглянуть в Рыбную деревню с ее ресторанами и уютной набережной.

Калининград с ходу покоряет красотой своей архитектуры

Калининград с ходу покоряет красотой своей архитектуры

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Выборг


Для тех, кто любит уютные города и не хочет далеко лететь, — под Санкт-Петербургом с 1293 года к вашим услугам Выборг. Самая узнаваемая достопримечательность здесь — Выборгский замок в Финском заливе. Эффектные снимки получатся на фоне ратуши в самом центре города. Стоит посетить также средневековую Усадьбу бюргера и обязательно прогуляться по парку Монрепо.

Выборг — это вереница средневековых узких и очаровательных улочек, в которых что ни дом, то памятник. На этой фотографии, например, «Дом горожанина» по адресу: улица Крепостная, 13а

Выборг — это вереница средневековых узких и очаровательных улочек, в которых что ни дом, то памятник. На этой фотографии, например, «Дом горожанина» по адресу: улица Крепостная, 13а

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Ярославль


Узкие мощеные улочки с невысокими домами можно найти и в Ярославле. Это очень зеленый город с множеством парков и скверов, где можно отдохнуть от суеты. Кроме длинной набережной вдоль Волги, стоит посетить современный парк «Стрелка», Демидовский столп, Даманский полуостров, а также десятки храмов, среди которых — собор Иконы Казанской божией матери и церковь Вознесения господня. Ярославль стоит на Золотом кольце России, поэтому история страны здесь почти в каждом камне.

Если куда и ехать за историей, то только сюда

Если куда и ехать за историей, то только сюда

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Горно-Алтайск


Раз уж в этом году в Альпы не попасть, то почему бы не найти их в России? Сердце Алтая для этого подойдет идеально. Каждый турист в Горно-Алтайске должен побывать на горе Туугая, которая находится в центре города. После нее можно испить воды в роднике «Ырысту и Аленушка», а затем добраться до Улалинской стоянки, где в 1961 году нашли останки первобытных древних людей. Чтобы понять, каково это — катиться по горному серпантину среди буйства красок, отправляйтесь на Чуйский тракт.

Если не знать, что на фотографии Алтай, то можно подумать, что это европейские Альпы

Если не знать, что на фотографии Алтай, то можно подумать, что это европейские Альпы

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Иркутск


Если вы хотите отправиться в путешествие за природой, вам дорога в Иркутск. Оттуда два часа езды на машине — и вы у водной жемчужины России. В любой сезон озеро Байкал прекрасно и очаровательно, но и без него в Иркутске есть что посмотреть. Начать стоит с Нерпинария, затем заглянуть в архитектурно-этнографический музей «Тальцы», побродить у триумфальной арки «Московские ворота» и оказаться в музее-ледоколе «Ангара».

На Байкал стоит поехать за потрясающими видами

На Байкал стоит поехать за потрясающими видами

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Петропавловск-Камчатский


Если вам ближе фьорды и исландские вулканы, то их можно заменить путешествием в Петропавловск-Камчатский. Осмотр стоит начинать с потрясающего вида на Авачинскую бухту, где вода зимой не замерзает. Смотреть на нее лучше с Никольской сопки, а на Мишенной сопке можно разглядеть город — он будет весь как на ладони. Отсюда же можно глянуть на пятерку «домашних» вулканов, два из которых действующие. Затем прогуляйтесь по пляжу с черным песком вулканического происхождения, посмотрите на лежбище тюленей, а также заверните к памятнику «Здесь начинается Россия».

Вдалеке видны «домашние» вулканы Корякский, Авачинский и Козельский (слева направо)

Вдалеке видны «домашние» вулканы Корякский, Авачинский и Козельский (слева направо)

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Бонус. Улан-Удэ


Хочется чего-то из ряда вон выходящего? Отправляйтесь в Бурятию. Как и Иркутск, Улан-Удэ является воротами к Байкалу, только с его восточной стороны. Первое, куда стоит отправиться, — к гигантской голове Ленина, затем советуем прогуляться по пешеходной улице Вождя революции и заглянуть в Иволгинский дацан. На Лысой горе есть еще один буддистский дацан, откуда открывается неплохой вид на город. Еще стоит побывать в Парке Победы и побродить у памятника Гэсэру — герою бурятского эпоса, который многим знаком по книгам Сергея Лукьяненко.

Вся городская среда Улан-Удэ пронизана культурой буддизма

Вся городская среда Улан-Удэ пронизана культурой буддизма

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Почему вообще стоит путешествовать по России?


Внутренний туризм однозначно набирает обороты, и главная причина — цены на зарубежные направления. Например, за прошедший год авиабилеты в Турцию подорожали до 50%, из которых самые дешевые обойдутся в 100 тысяч рублей на двоих, не говоря уже о потребительских ценах внутри страны.

Неудобства добавляет и то, что расплачиваться в заграничных путешествиях сейчас почти нет возможности. Во многих странах не работают российские банковские карты, а доступность наличности в кассах оставляет желать лучшего.

Ассоциация туроператоров России вообще прогнозирует, что до сентября внутренние путешествия вырастут до 30% (по сравнению с прошлым сентябрем). Очевидно, популярнейшим направлением станут «пляжные» регионы. Но вместе с тем растет потребность в рекреационном и познавательном отдыхе.

И на чем же сэкономить?


Один из главных вопросов в путешествиях — на чем же сэкономить, разумеется, не в ущерб комфорту. Первая и главная статья тут — проживание. Например, отель можно заменить комфортной съемной квартирой на пару-тройку дней.

— По данным «Авито Недвижимости», в таких поездках наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры, — рассказал руководитель направления краткосрочной аренды Артем Кромочкин. — Актуально жилье около исторического центра или транспортных развязок. В загородных домах самое важное — наличие бани или бассейна, зоны для барбекю и других развлечений. Такое жилье популярно, даже если не находится в живописном месте.

Например, для поездки на Байкал одним из основных направлений является Улан-Удэ, где спрос на аренду однокомнатных квартир с середины мая до середины июня увеличился на 47,2%, а вот спрос на загородные дома вырос на 75,2%, уточнил эксперт.

На фото Ярославль. Как правило, проще селиться в квартиру недалеко от центра города, чтобы посмотреть побольше и поменьше тратить времени на дорогу

На фото Ярославль. Как правило, проще селиться в квартиру недалеко от центра города, чтобы посмотреть побольше и поменьше тратить времени на дорогу

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— Согласно исследованию компании «Форейтор», на «Авито Недвижимости» сейчас размещено самое большое количество объявлений о краткосрочной аренде жилья, и каждый месяц объем только растет, — напомнил Артем Кромочкин. — В первую очередь это объясняется популярностью такого формата аренды и тем, что не во всех городах есть достаточное количество отелей или гостевых домов.

В Выборге, к примеру, объем предложений по аренде квартир в сравнении с прошлым годом вырос на 90,6%, а количество объявлений для сдачи загородного жилья — на 65,6%. Однако одним из лидеров по этим показателям стал Калининград: несмотря на сложности с авиасообщением, спрос на краткосрочный съем домов за год вырос на 54,8%, а спрос на посуточную аренду квартир — в 2,5 раза.

Если вы всё же хотите поехать за границу, то обратите внимание на подборку стран, которые еще можно посетить. Туда не нужен даже российский загранпаспорт. А еще можно отправиться в Турцию, чтобы погреться на пляжах Антальи и Даламана.

Также мы писали, о чем сейчас нужно помнить туристу, который собрался за рубеж. А еще почитайте колонку заядлого путешественника, который рассказал, до каких курортов можно добраться на машине.

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