Не хуже, чем в Европе: куда поехать в крутой отпуск по России и дешево снять жилье

Почему вообще стоит путешествовать по России?

Внутренний туризм однозначно набирает обороты, и главная причина — цены на зарубежные направления. Например, за прошедший год авиабилеты в Турцию подорожали до 50%, из которых самые дешевые обойдутся в 100 тысяч рублей на двоих, не говоря уже о потребительских ценах внутри страны.



Неудобства добавляет и то, что расплачиваться в заграничных путешествиях сейчас почти нет возможности. Во многих странах не работают российские банковские карты, а доступность наличности в кассах оставляет желать лучшего.



Ассоциация туроператоров России вообще прогнозирует, что до сентября внутренние путешествия вырастут до 30% (по сравнению с прошлым сентябрем). Очевидно, популярнейшим направлением станут «пляжные» регионы. Но вместе с тем растет потребность в рекреационном и познавательном отдыхе.



И на чем же сэкономить?

Один из главных вопросов в путешествиях — на чем же сэкономить, разумеется, не в ущерб комфорту. Первая и главная статья тут — проживание. Например, отель можно заменить комфортной съемной квартирой на пару-тройку дней.

