Не хуже, чем в Европе: куда поехать в крутой отпуск по России и дешево снять жилье
Выбираем семь направлений для обязательного посещения
Планировать отпуск за границей сейчас практически нереально. Самолеты на российский юг почти не летают, добираться на машине или поезде — это то еще приключение, да и времени нужно куда больше, а отпуск, как всегда, ограничен. Но как ни крути, отдыхать надо, а отдыхать хорошо и по-европейски — еще лучше. В России для этого достаточно городов, и выбор не ограничивается Москвой и Санкт-Петербургом.
Мы выбрали для вас семь направлений, где можно отдохнуть не хуже, чем в Европе. А еще рассказываем, как дорого обойдется жилье.
Калининград
Российский город и некогда Кёнигсберг неотличим от старой Европы и идеально подходит для тех, кто хочет увидеть готическую архитектуру. Здесь обязательны к посещению Свято-Никольский храм, концертный зал областной филармонии — бывшая кирха Святого семейства, Калининградский музей изобразительных искусств — кёнигсбергская биржа, а также остров Иммануила Канта — исторический район с роскошным кафедральным готическим собором. Не забудьте заглянуть в Рыбную деревню с ее ресторанами и уютной набережной.
Выборг
Для тех, кто любит уютные города и не хочет далеко лететь, — под Санкт-Петербургом с 1293 года к вашим услугам Выборг. Самая узнаваемая достопримечательность здесь — Выборгский замок в Финском заливе. Эффектные снимки получатся на фоне ратуши в самом центре города. Стоит посетить также средневековую Усадьбу бюргера и обязательно прогуляться по парку Монрепо.
Ярославль
Узкие мощеные улочки с невысокими домами можно найти и в Ярославле. Это очень зеленый город с множеством парков и скверов, где можно отдохнуть от суеты. Кроме длинной набережной вдоль Волги, стоит посетить современный парк «Стрелка», Демидовский столп, Даманский полуостров, а также десятки храмов, среди которых — собор Иконы Казанской божией матери и церковь Вознесения господня. Ярославль стоит на Золотом кольце России, поэтому история страны здесь почти в каждом камне.
Горно-Алтайск
Раз уж в этом году в Альпы не попасть, то почему бы не найти их в России? Сердце Алтая для этого подойдет идеально. Каждый турист в Горно-Алтайске должен побывать на горе Туугая, которая находится в центре города. После нее можно испить воды в роднике «Ырысту и Аленушка», а затем добраться до Улалинской стоянки, где в 1961 году нашли останки первобытных древних людей. Чтобы понять, каково это — катиться по горному серпантину среди буйства красок, отправляйтесь на Чуйский тракт.
Иркутск
Если вы хотите отправиться в путешествие за природой, вам дорога в Иркутск. Оттуда два часа езды на машине — и вы у водной жемчужины России. В любой сезон озеро Байкал прекрасно и очаровательно, но и без него в Иркутске есть что посмотреть. Начать стоит с Нерпинария, затем заглянуть в архитектурно-этнографический музей «Тальцы», побродить у триумфальной арки «Московские ворота» и оказаться в музее-ледоколе «Ангара».
Петропавловск-Камчатский
Если вам ближе фьорды и исландские вулканы, то их можно заменить путешествием в Петропавловск-Камчатский. Осмотр стоит начинать с потрясающего вида на Авачинскую бухту, где вода зимой не замерзает. Смотреть на нее лучше с Никольской сопки, а на Мишенной сопке можно разглядеть город — он будет весь как на ладони. Отсюда же можно глянуть на пятерку «домашних» вулканов, два из которых действующие. Затем прогуляйтесь по пляжу с черным песком вулканического происхождения, посмотрите на лежбище тюленей, а также заверните к памятнику «Здесь начинается Россия».
Бонус. Улан-Удэ
Хочется чего-то из ряда вон выходящего? Отправляйтесь в Бурятию. Как и Иркутск, Улан-Удэ является воротами к Байкалу, только с его восточной стороны. Первое, куда стоит отправиться, — к гигантской голове Ленина, затем советуем прогуляться по пешеходной улице Вождя революции и заглянуть в Иволгинский дацан. На Лысой горе есть еще один буддистский дацан, откуда открывается неплохой вид на город. Еще стоит побывать в Парке Победы и побродить у памятника Гэсэру — герою бурятского эпоса, который многим знаком по книгам Сергея Лукьяненко.
Почему вообще стоит путешествовать по России?
Внутренний туризм однозначно набирает обороты, и главная причина — цены на зарубежные направления. Например, за прошедший год авиабилеты в Турцию подорожали до 50%, из которых самые дешевые обойдутся в 100 тысяч рублей на двоих, не говоря уже о потребительских ценах внутри страны.
Неудобства добавляет и то, что расплачиваться в заграничных путешествиях сейчас почти нет возможности. Во многих странах не работают российские банковские карты, а доступность наличности в кассах оставляет желать лучшего.
Ассоциация туроператоров России вообще прогнозирует, что до сентября внутренние путешествия вырастут до 30% (по сравнению с прошлым сентябрем). Очевидно, популярнейшим направлением станут «пляжные» регионы. Но вместе с тем растет потребность в рекреационном и познавательном отдыхе.
И на чем же сэкономить?
Один из главных вопросов в путешествиях — на чем же сэкономить, разумеется, не в ущерб комфорту. Первая и главная статья тут — проживание. Например, отель можно заменить комфортной съемной квартирой на пару-тройку дней.
— По данным «Авито Недвижимости», в таких поездках наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры, — рассказал руководитель направления краткосрочной аренды Артем Кромочкин. — Актуально жилье около исторического центра или транспортных развязок. В загородных домах самое важное — наличие бани или бассейна, зоны для барбекю и других развлечений. Такое жилье популярно, даже если не находится в живописном месте.
Например, для поездки на Байкал одним из основных направлений является Улан-Удэ, где спрос на аренду однокомнатных квартир с середины мая до середины июня увеличился на 47,2%, а вот спрос на загородные дома вырос на 75,2%, уточнил эксперт.
— Согласно исследованию компании «Форейтор», на «Авито Недвижимости» сейчас размещено самое большое количество объявлений о краткосрочной аренде жилья, и каждый месяц объем только растет, — напомнил Артем Кромочкин. — В первую очередь это объясняется популярностью такого формата аренды и тем, что не во всех городах есть достаточное количество отелей или гостевых домов.
В Выборге, к примеру, объем предложений по аренде квартир в сравнении с прошлым годом вырос на 90,6%, а количество объявлений для сдачи загородного жилья — на 65,6%. Однако одним из лидеров по этим показателям стал Калининград: несмотря на сложности с авиасообщением, спрос на краткосрочный съем домов за год вырос на 54,8%, а спрос на посуточную аренду квартир — в
Если вы всё же хотите поехать за границу, то обратите внимание на подборку стран, которые еще можно посетить. Туда не нужен даже российский загранпаспорт. А еще можно отправиться в Турцию, чтобы погреться на пляжах Антальи и Даламана.
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