В Томск за зеленью: в каких парках и садах погулять — в городе нет заборов, зато много фонтанов

В Томске множество отелей по самым разным ценам. Среднего качества номера начинаются от 1500 рублей за сутки. Хороший номер с завтраком можно снять от 3500–3700 рублей.



Поесть можно почти на каждом шагу: в Томске есть всё: от дорогих ресторанов до кафешек и столовых. Есть и привычные новосибирцам бренды, и международные сети фастфуда. Средний чек в кафе ниже новосибирского рублей на 200–300, в ресторанах — на 400–500 рублей. Комплексные обеды в столовых укладываются в 200 рублей.



А теперь приглашаем вас прогуляться по паркам и скверам города — мы подготовили для вас видео о них.