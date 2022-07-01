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В Томск за зеленью: в каких парках и садах погулять — в городе нет заборов, зато много фонтанов

Тенистые парки, экотропы и природный памятник в центре города — выбираем маршрут для поездки на выходные

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В Томске множество парков и скверов, где легко спрятаться от летней жары

В Томске множество парков и скверов, где легко спрятаться от летней жары

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Поездка в Томск на выходные — отличное небольшое путешествие. Другие возможности для многих закрыты, а тут такой красивый и ухоженный город у нас под боком. Путешествие не будет слишком затратным, а положительные впечатления точно обеспечены. В первой части мы подробно рассказывали об архитектуре Томска, в этой статье остановимся на парках и скверах.

Поездка в цифрах

Расстояние между Томском и Новосибирском — 266 километров. На личном автомобиле путь займет около 3,5–4 часов. И при среднем расходе бензина в 8 литров на 100 километров вы потратите на топливо АИ-95 туда-обратно примерно 2000 рублей.

Автобусы ходят регулярно, билет при покупке онлайн стоит 873–937 рублей в одну сторону. Дорога на поезде займет слишком много времени и выйдет очень дорогой, лучше от поезда отказаться.

Поездки на такси по Томску по сравнению с ценами в Новосибирске очень недорогие. От одного конца города в другой спокойно можно добраться за 150–200 рублей. Более близкие расстояния обойдутся в пределах 100–120 рублей.

В Томске множество отелей по самым разным ценам. Среднего качества номера начинаются от 1500 рублей за сутки. Хороший номер с завтраком можно снять от 3500–3700 рублей.

Поесть можно почти на каждом шагу: в Томске есть всё: от дорогих ресторанов до кафешек и столовых. Есть и привычные новосибирцам бренды, и международные сети фастфуда. Средний чек в кафе ниже новосибирского рублей на 200–300, в ресторанах — на 400–500 рублей. Комплексные обеды в столовых укладываются в 200 рублей.

А теперь приглашаем вас прогуляться по паркам и скверам города — мы подготовили для вас видео о них.

Ново-Соборная площадь


Площадь располагается напротив здания, построенного в 1897 году. Здесь раньше было Управление Сибирской железной дороги, сейчас — Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники.

В центре — памятник студенчеству Томска, перед ним фонтан. В городе преобладает молодежь, и это трудно не заметить.

На площадь стоит идти, чтобы полюбоваться на продуманную организацию парка, но отдыхающих здесь много, поэтому тихо погулять навряд ли получится.

В центре — памятник студенчеству Томска

В центре — памятник студенчеству Томска

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Площадь располагается напротив здания Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, построенного в 1897 году

Площадь располагается напротив здания Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, построенного в 1897 году

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В парке очень чисто и много зелени

В парке очень чисто и много зелени

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В парках очень много лавочек

В парках очень много лавочек

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В центре находится фонтан и признание в любви к Томску

В центре находится фонтан и признание в любви к Томску

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Городской сад

Если вы приехали в Томск с детьми, то вам точно нужно идти в Городской сад, который располагается через дорогу от Ново-Соборной площади. Здесь множество аттракционов и большая детская площадка. Цены, кстати, на карусели невысокие: 100–150 рублей в среднем. Для того чтобы их посещать, нужно будет купить карточку парка за 50 рублей и пополнять ее.

Здесь также есть искусственное озеро с домиком для уточек и самими уточками.

Если вы приехали с детьми, то вам точно сюда

Если вы приехали с детьми, то вам точно сюда

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Аттракционы точно понравятся детям

Аттракционы точно понравятся детям

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Домик с уточками на искусственном озере

Домик с уточками на искусственном озере

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В Томске высаживают много цветов

В Томске высаживают много цветов

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Сквер памяти жертв политических репрессий

Напротив мэрии Томска был организован сквер памяти жертв политических репрессий. Здесь установлен Камень скорби — памятник жертвам большевистского террора на Томской земле. Его заложили 14 июня 1989 года.

Сквер располагается между двумя зданиями, которые раньше были тюрьмами НКВД. В подвале дома по проспекту Ленина, 44 расположен музей «Следственная тюрьма НКВД», но он временно не работает из-за расширения экспозиции.

Театральный сквер

Располагается напротив Томского театра юного зрителя. В сквере поставили памятник Музе: «В дар любимому городу и томичам от ОАО "Томское пиво" в год 125-летия завода». Открыт памятник 7 октября 2009 года.

Если вы устали, гуляя по городу, то обязательно загляните в этот сквер.

Памятник Музе

Памятник Музе

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Памятник располагается напротив Томского театра юного зрителя

Памятник располагается напротив Томского театра юного зрителя

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Во всех скверах Томска много лавочек

Во всех скверах Томска много лавочек

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В Томске огромное количество сирени

В Томске огромное количество сирени

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В июне сирень цветет, наполняя всё своим ароматом. В Новосибирске в это время лета пахнет совсем не сиренью

В июне сирень цветет, наполняя всё своим ароматом. В Новосибирске в это время лета пахнет совсем не сиренью

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И еще немного отличий Томска от Новосибирска. Вы видите вдоль дороги страшненькие серые заборы? Вот и мы их в Томске не увидели

И еще немного отличий Томска от Новосибирска. Вы видите вдоль дороги страшненькие серые заборы? Вот и мы их в Томске не увидели

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Буфф-сад

Парк был обустроен на небольшом участке леса в 1907 году купцом Морозовым. Он освещался электричеством, а вечером вход был платный. Свой нынешний вид парк принял уже в 1990-х. Сейчас здесь установили фонтан.

На краю сада располагается красивая Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии. Новое здание кирхи высотой 26 метров построили из сосны в 2006 году к российско-германскому саммиту. 27 апреля 2006 года ее посетила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Буфф-сад

Буфф-сад

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Здание кирхи на краю сада построили к российско-германскому саммиту в 2006 году

Здание кирхи на краю сада построили к российско-германскому саммиту в 2006 году

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Игуменский парк


Если вы очень любите уточек, то вам точно в Игуменский парк, который находится совсем рядом с буфф-садом. Здесь располагается огромное озеро. А также памятник бобру, установленный в 2006 году.

Михайловская роща

Этот огромный парк располагается далеко от центра, и чтобы в нём погулять, нужно задаться целью. Если у вас всего один-два дня на прогулки, то придется выбирать. Площадь рощи — 53,7 гектара.

Университетская роща

Вернемся в центр Томска. Здесь находится главный корпус Томского государственного университета — первое в Сибири здание высшего учебного заведения. Его основали в 1880 году, а открыли в августе 1888 года. Вокруг здания — огромная, благоустроенная роща.

Главный корпус Томского государственного университета — первого сибирского вуза. Его роща — памятник природы

Главный корпус Томского государственного университета — первого сибирского вуза. Его роща — памятник природы

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Территория университета благоустроена и доступна для гуляющих

Территория университета благоустроена и доступна для гуляющих

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Гуляют здесь в основном студенты

Гуляют здесь в основном студенты

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В Университетской роще есть на что посмотреть. Здесь оборудовали экологическую тропу, благодаря которой вы познакомитесь с десятками растений. Но ходите строго по дорожкам!

Здесь же, при университете, располагается оранжерея Ботанического сада. В выходные дни вход свободный. На территории есть несколько родников, в которых можно набрать воды. Отметим, что Сибирский ботанический сад ТГУ находится вдали от центра у автовокзала и занимает намного большую площадь, чем Ботсад.

Плавно от площади перед ТГУ можно перейти к местам для прогулок

Плавно от площади перед ТГУ можно перейти к местам для прогулок

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У экологической тропы продуманное расположение

У экологической тропы продуманное расположение

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Дорожки достаточно узкие

Дорожки достаточно узкие

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Идеальное место для познавательных прогулок

Идеальное место для познавательных прогулок

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Цветники у Ботсада

Цветники у Ботсада

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В беседках можно спокойно отдохнуть

В беседках можно спокойно отдохнуть

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Набережная реки Томь

Гулять по набережной практически негде, она очень небольшая. Но ее стоит посетить из-за знаменитого памятника Антону Павловичу Чехову. Он был установлен в августе 2004 года к 400-летию города и изображает писателя немного в гротескном виде. Автор — скульптор Леонтий Усов, литейщик — Максим Петров. Сделана и надпись на постаменте: «Антон Павлович в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего «Каштанку».

У набережной развевается огромный флаг России

У набережной развевается огромный флаг России

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Памятник А. П. Чехову

Памятник А. П. Чехову

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Лагерный сад

Он также располагается на берегу реки Томь и вызывает неподдельное восхищение. Здесь находится Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне с Вечным огнем. Он был открыт в сентябре 1979 года.

Если заходить с центрального входа, то невольно замираешь

Если заходить с центрального входа, то невольно замираешь

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Можно подойти к Вечному огню, поднявшись по ступеням

Можно подойти к Вечному огню, поднявшись по ступеням

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Вид, который открывается на самом верху. Можно спуститься вниз — там большая площадка со сценой

Вид, который открывается на самом верху. Можно спуститься вниз — там большая площадка со сценой

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Сад огромный и располагается в несколько ярусов

Сад огромный и располагается в несколько ярусов

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Предупрежден — значит вооружен!

Предупрежден — значит вооружен!

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Лагерный сад — идеальное место для прогулок

Лагерный сад — идеальное место для прогулок

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Это лишь малая часть парков и скверов. Томск — зеленый и чистый город, и он отлично подойдет для путешествия на выходные. На какие архитектурные памятники посмотреть в городе, мы рассказывали в предыдущей части.

Что еще почитать о путешествиях


Путешествие на Алтай — это не только горы, палатки и живописные озера. Любителям городов с набережными, парками и уютными кафе можно заглянуть в Бийск и Горно-Алтайск. Бийск в Алтайском крае — город с 300-летней историей: памятник основателю — Петру I, памятник Нулевому километру — месту, где исторически начинался Чуйский тракт; старинные усадьбы и дома купцов, а также набережная через реку Бия. Горно-Алтайск находится у подножья реки Туу-Кайа. Мы решили показать, как выглядят города, которые мы проезжаем во время путешествий по Алтаю.

В 2020 году правила летнего отдыха определила пандемия — тогда границы на морские курорты были закрыты, поэтому местный туризм был особенно востребован. Сегодня в мире другая история, но ситуация с летним отдыхом для новосибирцев похожа: многие предпочтут сэкономить и поедут наслаждаться местными красотами. Благо есть на что посмотреть и где искупаться, лишь бы была погода. Мраморный карьер в Абрашино — уникальное место в Новосибирской области.

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