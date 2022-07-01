В Томск за зеленью: в каких парках и садах погулять — в городе нет заборов, зато много фонтанов
Тенистые парки, экотропы и природный памятник в центре города — выбираем маршрут для поездки на выходные
Поездка в Томск на выходные — отличное небольшое путешествие. Другие возможности для многих закрыты, а тут такой красивый и ухоженный город у нас под боком. Путешествие не будет слишком затратным, а положительные впечатления точно обеспечены. В первой части мы подробно рассказывали об архитектуре Томска, в этой статье остановимся на парках и скверах.
Поездка в цифрах
Расстояние между Томском и Новосибирском — 266 километров. На личном автомобиле путь займет около 3,5–4 часов. И при среднем расходе бензина в 8 литров на 100 километров вы потратите на топливо АИ-95 туда-обратно примерно 2000 рублей.
Автобусы ходят регулярно, билет при покупке онлайн стоит 873–937 рублей в одну сторону. Дорога на поезде займет слишком много времени и выйдет очень дорогой, лучше от поезда отказаться.
Поездки на такси по Томску по сравнению с ценами в Новосибирске очень недорогие. От одного конца города в другой спокойно можно добраться за 150–200 рублей. Более близкие расстояния обойдутся в пределах 100–120 рублей.
В Томске множество отелей по самым разным ценам. Среднего качества номера начинаются от 1500 рублей за сутки. Хороший номер с завтраком можно снять от 3500–3700 рублей.
Поесть можно почти на каждом шагу: в Томске есть всё: от дорогих ресторанов до кафешек и столовых. Есть и привычные новосибирцам бренды, и международные сети фастфуда. Средний чек в кафе ниже новосибирского рублей на 200–300, в ресторанах — на 400–500 рублей. Комплексные обеды в столовых укладываются в 200 рублей.
А теперь приглашаем вас прогуляться по паркам и скверам города — мы подготовили для вас видео о них.
Ново-Соборная площадь
Площадь располагается напротив здания, построенного в 1897 году. Здесь раньше было Управление Сибирской железной дороги, сейчас — Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники.
В центре — памятник студенчеству Томска, перед ним фонтан. В городе преобладает молодежь, и это трудно не заметить.
На площадь стоит идти, чтобы полюбоваться на продуманную организацию парка, но отдыхающих здесь много, поэтому тихо погулять навряд ли получится.
Городской сад
Если вы приехали в Томск с детьми, то вам точно нужно идти в Городской сад, который располагается через дорогу от Ново-Соборной площади. Здесь множество аттракционов и большая детская площадка. Цены, кстати, на карусели невысокие: 100–150 рублей в среднем. Для того чтобы их посещать, нужно будет купить карточку парка за 50 рублей и пополнять ее.
Здесь также есть искусственное озеро с домиком для уточек и самими уточками.
Сквер памяти жертв политических репрессий
Напротив мэрии Томска был организован сквер памяти жертв политических репрессий. Здесь установлен Камень скорби — памятник жертвам большевистского террора на Томской земле. Его заложили 14 июня 1989 года.
Сквер располагается между двумя зданиями, которые раньше были тюрьмами НКВД. В подвале дома по проспекту Ленина, 44 расположен музей «Следственная тюрьма НКВД», но он временно не работает из-за расширения экспозиции.
Театральный сквер
Располагается напротив Томского театра юного зрителя. В сквере поставили памятник Музе: «В дар любимому городу и томичам от ОАО "Томское пиво" в год
Если вы устали, гуляя по городу, то обязательно загляните в этот сквер.
Буфф-сад
Парк был обустроен на небольшом участке леса в 1907 году купцом Морозовым. Он освещался электричеством, а вечером вход был платный. Свой нынешний вид парк принял уже в
На краю сада располагается красивая Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии. Новое здание кирхи высотой 26 метров построили из сосны в 2006 году к российско-германскому саммиту. 27 апреля 2006 года ее посетила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Игуменский парк
Если вы очень любите уточек, то вам точно в Игуменский парк, который находится совсем рядом с буфф-садом. Здесь располагается огромное озеро. А также памятник бобру, установленный в 2006 году.
Михайловская роща
Этот огромный парк располагается далеко от центра, и чтобы в нём погулять, нужно задаться целью. Если у вас всего один-два дня на прогулки, то придется выбирать. Площадь рощи — 53,7 гектара.
Университетская роща
Вернемся в центр Томска. Здесь находится главный корпус Томского государственного университета — первое в Сибири здание высшего учебного заведения. Его основали в 1880 году, а открыли в августе 1888 года. Вокруг здания — огромная, благоустроенная роща.
В Университетской роще есть на что посмотреть. Здесь оборудовали экологическую тропу, благодаря которой вы познакомитесь с десятками растений. Но ходите строго по дорожкам!
Здесь же, при университете, располагается оранжерея Ботанического сада. В выходные дни вход свободный. На территории есть несколько родников, в которых можно набрать воды. Отметим, что Сибирский ботанический сад ТГУ находится вдали от центра у автовокзала и занимает намного большую площадь, чем Ботсад.
Набережная реки Томь
Гулять по набережной практически негде, она очень небольшая. Но ее стоит посетить из-за знаменитого памятника Антону Павловичу Чехову. Он был установлен в августе 2004 года к 400-летию города и изображает писателя немного в гротескном виде. Автор — скульптор Леонтий Усов, литейщик — Максим Петров. Сделана и надпись на постаменте: «Антон Павлович в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего «Каштанку».
Лагерный сад
Он также располагается на берегу реки Томь и вызывает неподдельное восхищение. Здесь находится Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне с Вечным огнем. Он был открыт в сентябре 1979 года.
Это лишь малая часть парков и скверов. Томск — зеленый и чистый город, и он отлично подойдет для путешествия на выходные. На какие архитектурные памятники посмотреть в городе, мы рассказывали в предыдущей части.
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