Сократить или национализировать? В профсоюзе ИКЕА заявили, что сотрудники не хотят увольняться по соглашению сторон
Представитель профсоюза опасается увольнения по соглашению сторон
Профсоюз ИКЕА хочет сохранить рабочие места в Новосибирске, но если этого не получится, то — уволить всех по сокращению, а не по соглашению сторон. Об этом журналисту НГС рассказал представитель в Новосибирске.
Лидер профсоюза ИКЕА в Новосибирске Нина Харитонова объясняет, что при увольнении по сокращению сотрудники получат больше плюсов:
— Помимо гарантированных законом выплат, при сокращении у сотрудника появляется возможность оформить кредитные каникулы. Вдруг у него ипотека и он не нашел работу, а деньги закончились. В целом ситуация на рынке труда сейчас складывается не самым лучшим образом, о чём наш работодатель не упоминает. Насколько мне известно, сейчас идут сокращения в компаниях Coca Cola, Mars — только из этих компаний освобождаются порядка 1500 человек.
Сколько людей могут пострадать
В самой ИКЕА, по словам Нины Харитоновой, без работы останутся порядка 550 сотрудников, но еще есть сборка, доставка, охрана, клининг:
— Даже не знаю, сколько еще людей. Это сторонние компании, но я думаю, что занятости им не найдут и просто уволят. А в целом по России — порядка 19 тысяч человек в ИКЕА.
Журналист НГС отправил запрос в Министерство труда и социального развития, а также в ИКЕА, чтобы уточнить эту информацию. При этом власти Новосибирской области уже заявили, что рассматривают возможность использовать активы IKEA и Coca-Cola.
Почему в профсоюзе настаивают на сокращении или национализации
Нина Харитонова уточняет, что при массовых сокращениях их должны были уведомить за три месяца, чтобы было время оспорить свою кандидатуру:
— Но если оспорить не получится, то работодатель продолжает платить зарплату. При уходе человек получает оклад и выплаты за неиспользуемый отпуск, потом он встает на биржу труда и еще два месяца получает выплаты. То есть всего 6 окладов в таком случае. А при увольнении по соглашению сторон сумма компенсации не оговорена законом и остается на усмотрение работодателя.
Нина говорит, что профсоюз обеспокоен, что всё произойдет именно так. Некоторых сотрудников, особенно тех, кто находился в декрете, уже начали приглашать на беседу.
— К тому же директор магазина сделал рассылку, в которой говорится о том, что профсоюз распространяет недостоверную информацию.
Сама Нина работала в ИКЕА продавцом непродовольственных товаров. По ее словам, с марта сотрудники сидели дома, но получали зарплату.
— Это ситуация больше носит политический характер. Профсоюз настаивает на национализации компании, введении внешнего управления, чтобы запустить бизнес заново и сохранить рабочие места, — резюмирует Нина Харитонова.
Что говорят в ИКЕА
Когда именно в Новосибирске будет распродажа и верна ли информация про увольнение по соглашению сторон, внешняя и внутренняя пресс-службы ИКЕА журналисту НГС не ответили, лишь прислали общий для всех СМИ ответ:
— 3 марта группа компаний «Интер ИКЕА» объявила о приостановке бизнес-процессов ИКЕА в России и Беларуси. С тех пор обеспечение поддержки сотрудников стало нашим приоритетом: группа компаний смогла гарантировать исполнение финансовых обязательств, а также сохранение основных льгот для всех сотрудников в России на 6 месяцев — до 31 августа 2022.
Пресс-служба также сообщает, что компания приняла решение сократить масштаб бизнеса в России:
— Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников. «Интер ИКЕА» в России уменьшит штат сотрудников на собственных производствах и начнет процесс поиска новых владельцев для всех четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Импорт и экспорт товаров ИКЕА в России и Беларуси остается на паузе. Торговые центры «МЕГА» продолжат работать и предоставлять доступ потребителям к необходимым товарам. «Химки Бизнес Парк» также продолжит работу.
Что говорят в Минтруда региона
В Министерстве труда и социального развития Новосибирской области журналисту НГС ответили, что представители организаций не комментируют информацию об окончательном уходе компаний с российского рынка:
— По состоянию на 27 июня 2022 года официальные уведомления о планируемом сокращении сотрудников в подразделениях, расположенных на территории Новосибирской области, от компаний «ИКЕА Дом», «Кока-кола ЭйчБиСи» и «Марс» в центры занятости Новосибирской области не поступали. В головных подразделениях компаний «ИКЕА Дом» и «Кока-кола ЭйчБиСи» обсуждаются вопросы смены собственника и продолжения деятельности под другими брендами.
По официальным данным, предоставленным работодателями Новосибирской области, численность работников, предполагаемых к высвобождению на предстоящий период, составляет около 1000 человек. Это на 28% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года, и составляет 0,1% от общей численности работников всех организаций Новосибирской области и около 2% от общей численности работников организаций, планирующих увольнения, отметили в ведомстве.
— В случае необходимости Министерство труда и социального развития Новосибирской области готово поддержать сотрудников, находящихся под риском увольнения. В настоящее время региональный банк вакансий насчитывает более 43 тысяч предложений. В регионе реализуется целый комплекс дополнительных мер поддержки как в отношении работодателей, так и граждан, находящихся в поиске работы, — добавили в Минтруда.
Ранее мы рассказывали, что значит для покупателей в Новосибирске и рынка окончательный уход ИКЕА.
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