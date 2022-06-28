Сократить или национализировать? В профсоюзе ИКЕА заявили, что сотрудники не хотят увольняться по соглашению сторон

Профсоюз ИКЕА хочет сохранить рабочие места в Новосибирске, но если этого не получится, то — уволить всех по сокращению, а не по соглашению сторон. Об этом журналисту НГС рассказал представитель в Новосибирске.



Лидер профсоюза ИКЕА в Новосибирске Нина Харитонова объясняет, что при увольнении по сокращению сотрудники получат больше плюсов:



— Помимо гарантированных законом выплат, при сокращении у сотрудника появляется возможность оформить кредитные каникулы. Вдруг у него ипотека и он не нашел работу, а деньги закончились. В целом ситуация на рынке труда сейчас складывается не самым лучшим образом, о чём наш работодатель не упоминает. Насколько мне известно, сейчас идут сокращения в компаниях Coca Cola, Mars — только из этих компаний освобождаются порядка 1500 человек.