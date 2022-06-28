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Сократить или национализировать? В профсоюзе ИКЕА заявили, что сотрудники не хотят увольняться по соглашению сторон

Представитель профсоюза опасается увольнения по соглашению сторон

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По словам представителя профсоюза, сотрудники боятся, что их уволят по соглашению сторон

По словам представителя профсоюза, сотрудники боятся, что их уволят по соглашению сторон

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Профсоюз ИКЕА хочет сохранить рабочие места в Новосибирске, но если этого не получится, то — уволить всех по сокращению, а не по соглашению сторон. Об этом журналисту НГС рассказал представитель в Новосибирске.


Лидер профсоюза ИКЕА в Новосибирске Нина Харитонова объясняет, что при увольнении по сокращению сотрудники получат больше плюсов:

— Помимо гарантированных законом выплат, при сокращении у сотрудника появляется возможность оформить кредитные каникулы. Вдруг у него ипотека и он не нашел работу, а деньги закончились. В целом ситуация на рынке труда сейчас складывается не самым лучшим образом, о чём наш работодатель не упоминает. Насколько мне известно, сейчас идут сокращения в компаниях Coca Cola, Mars — только из этих компаний освобождаются порядка 1500 человек.

Сколько людей могут пострадать

В самой ИКЕА, по словам Нины Харитоновой, без работы останутся порядка 550 сотрудников, но еще есть сборка, доставка, охрана, клининг:

— Даже не знаю, сколько еще людей. Это сторонние компании, но я думаю, что занятости им не найдут и просто уволят. А в целом по России — порядка 19 тысяч человек в ИКЕА.

Журналист НГС отправил запрос в Министерство труда и социального развития, а также в ИКЕА, чтобы уточнить эту информацию. При этом власти Новосибирской области уже заявили, что рассматривают возможность использовать активы IKEA и Coca-Cola.

Почему в профсоюзе настаивают на сокращении или национализации


Нина Харитонова уточняет, что при массовых сокращениях их должны были уведомить за три месяца, чтобы было время оспорить свою кандидатуру:


— Но если оспорить не получится, то работодатель продолжает платить зарплату. При уходе человек получает оклад и выплаты за неиспользуемый отпуск, потом он встает на биржу труда и еще два месяца получает выплаты. То есть всего 6 окладов в таком случае. А при увольнении по соглашению сторон сумма компенсации не оговорена законом и остается на усмотрение работодателя.


Нина говорит, что профсоюз обеспокоен, что всё произойдет именно так. Некоторых сотрудников, особенно тех, кто находился в декрете, уже начали приглашать на беседу.

— К тому же директор магазина сделал рассылку, в которой говорится о том, что профсоюз распространяет недостоверную информацию.

Сама Нина работала в ИКЕА продавцом непродовольственных товаров. По ее словам, с марта сотрудники сидели дома, но получали зарплату.

— Это ситуация больше носит политический характер. Профсоюз настаивает на национализации компании, введении внешнего управления, чтобы запустить бизнес заново и сохранить рабочие места, — резюмирует Нина Харитонова.

Что говорят в ИКЕА

Когда именно в Новосибирске будет распродажа и верна ли информация про увольнение по соглашению сторон, внешняя и внутренняя пресс-службы ИКЕА журналисту НГС не ответили, лишь прислали общий для всех СМИ ответ:

— 3 марта группа компаний «Интер ИКЕА» объявила о приостановке бизнес-процессов ИКЕА в России и Беларуси. С тех пор обеспечение поддержки сотрудников стало нашим приоритетом: группа компаний смогла гарантировать исполнение финансовых обязательств, а также сохранение основных льгот для всех сотрудников в России на 6 месяцев — до 31 августа 2022.

Пресс-служба также сообщает, что компания приняла решение сократить масштаб бизнеса в России:

— Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников. «Интер ИКЕА» в России уменьшит штат сотрудников на собственных производствах и начнет процесс поиска новых владельцев для всех четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Импорт и экспорт товаров ИКЕА в России и Беларуси остается на паузе. Торговые центры «МЕГА» продолжат работать и предоставлять доступ потребителям к необходимым товарам. «Химки Бизнес Парк» также продолжит работу.

Что говорят в Минтруда региона

В Министерстве труда и социального развития Новосибирской области журналисту НГС ответили, что представители организаций не комментируют информацию об окончательном уходе компаний с российского рынка:

— По состоянию на 27 июня 2022 года официальные уведомления о планируемом сокращении сотрудников в подразделениях, расположенных на территории Новосибирской области, от компаний «ИКЕА Дом», «Кока-кола ЭйчБиСи» и «Марс» в центры занятости Новосибирской области не поступали. В головных подразделениях компаний «ИКЕА Дом» и «Кока-кола ЭйчБиСи» обсуждаются вопросы смены собственника и продолжения деятельности под другими брендами.

По официальным данным, предоставленным работодателями Новосибирской области, численность работников, предполагаемых к высвобождению на предстоящий период, составляет около 1000 человек. Это на 28% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года, и составляет 0,1% от общей численности работников всех организаций Новосибирской области и около 2% от общей численности работников организаций, планирующих увольнения, отметили в ведомстве.

— В случае необходимости Министерство труда и социального развития Новосибирской области готово поддержать сотрудников, находящихся под риском увольнения. В настоящее время региональный банк вакансий насчитывает более 43 тысяч предложений. В регионе реализуется целый комплекс дополнительных мер поддержки как в отношении работодателей, так и граждан, находящихся в поиске работы, — добавили в Минтруда.

Ранее мы рассказывали, что значит для покупателей в Новосибирске и рынка окончательный уход ИКЕА.

Вас тоже затронуло сокращение из-за ухода иностранной компании? Расскажите об этом журналисту НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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