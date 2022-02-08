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Генпрокуратура передала в суд дело Михаила Абызова и его соучастников

Утверждено обвинительное заключение

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Расследование по этому делу было завершено в конце января

Расследование по этому делу было завершено в конце января

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Генеральная прокуратура РФ отправила в суд уголовное дело в отношении экс-министра открытого правительства Михаила Абызова и его соучастников. Его расследование было завершено в конце января.

— В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра Российской Федерации Михаила Абызова и его соучастников Николая Степанова, Максима Русакова, Сергея Ильичева, Александра Пелипасова, Галины Фрайденберг, Инны Пикаловой, Екатерины Заяц, Олега Серебренникова, Руслана Власова, Оксаны Роженковой и Яны Балан, — сообщает пресс-служба ведомства.

Каждый из них, в зависимости от степени участия, обвиняется в организации преступного сообщества или участии в нем, мошенничестве, коммерческом подкупе и отмывании денег. Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Михаила Абызова арестовали в 2019 году по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. Сотрудники ФСБ задержали экс-министра в Москве за хищение 4 миллиардов рублей.

Михаила Абызова подозревают в хищении 4 миллиардов рублей у «СИБЭКО» и «Региональных электрических сетей» и выводе их за границу. Сделать это, по версии следствия, ему помогли пять человек, с которыми он организовал преступное сообщество: Александр Пелипасов, Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Максим Русаков и Сергей Ильичёв.

Во время следствия у экс-министра обнаружили коронавирус, в апреле он попал в больницу с пневмонией. Суд даже откладывал заседания из-за его состояния.

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ГенпрокуратураМихаил Абызовсуд
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