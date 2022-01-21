Следователи завершили расследование дела Михаила Абызова

Следователи завершили расследование уголовного дела экс-министра открытого правительства Михаила Абызова и его 11 соучастников. Их обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса.
— По данным следствия, в
В зависимости от роли каждого они обвиняются по
Во время расследования всех фигурантов заключили под стражу.
— Следствием наложен арест на имущество Михаила Абызова и других обвиняемых, а также подконтрольных им компаний, стоимостью свыше 37 млрд рублей, — добавили в СК.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
Михаила Абызова арестовали в 2019 году по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. Сотрудники ФСБ задержали экс-министра в Москве за хищение 4 миллиардов рублей.
Михаила Абызова подозревают в хищении 4 миллиардов рублей у «СИБЭКО» и «Региональных электрических сетей» и выводе их за границу. Сделать это, по версии следствия, ему помогли пять человек, с которыми он организовал преступное сообщество: Александр Пелипасов, Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Максим Русаков и Сергей Ильичёв.
Во время следствия у экс-министра обнаружили коронавирус, в апреле он попал в больницу с пневмонией. Суд даже откладывал заседания из-за его состояния.