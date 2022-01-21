Следователи завершили расследование дела Михаила Абызова

Следователи завершили расследование уголовного дела экс-министра открытого правительства Михаила Абызова и его 11 соучастников. Их обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса.

— По данным следствия, в 2012–2018 годах обвиняемые, действуя в составе преступного сообщества, похитили денежные средства энергетических компаний «СИБЭКО» и «РЭС» в размере 4 млрд рублей. Также они причастны к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 млрд рублей, совершению коммерческого подкупа и легализации похищенного имущества и незаконно полученного дохода, — сообщили в федеральном СК.