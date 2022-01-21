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Следователи завершили расследование дела Михаила Абызова

У экс-министра открытого правительства насчитали 11 соучастников

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Абызов находится в СИЗО с 2019 года

Абызов находится в СИЗО с 2019 года

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Следователи завершили расследование уголовного дела экс-министра открытого правительства Михаила Абызова и его 11 соучастников. Их обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса.

— По данным следствия, в 2012–2018 годах обвиняемые, действуя в составе преступного сообщества, похитили денежные средства энергетических компаний «СИБЭКО» и «РЭС» в размере 4 млрд рублей. Также они причастны к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 млрд рублей, совершению коммерческого подкупа и легализации похищенного имущества и незаконно полученного дохода, — сообщили в федеральном СК.

В зависимости от роли каждого они обвиняются по ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ст. 204 УК РФ, ст. 289 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности; мошенничество в особо крупном размере; легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления; коммерческий подкуп; незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Во время расследования всех фигурантов заключили под стражу.

— Следствием наложен арест на имущество Михаила Абызова и других обвиняемых, а также подконтрольных им компаний, стоимостью свыше 37 млрд рублей, — добавили в СК.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Михаила Абызова арестовали в 2019 году по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. Сотрудники ФСБ задержали экс-министра в Москве за хищение 4 миллиардов рублей.

Михаила Абызова подозревают в хищении 4 миллиардов рублей у «СИБЭКО» и «Региональных электрических сетей» и выводе их за границу. Сделать это, по версии следствия, ему помогли пять человек, с которыми он организовал преступное сообщество: Александр Пелипасов, Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Максим Русаков и Сергей Ильичёв.

Во время следствия у экс-министра обнаружили коронавирус, в апреле он попал в больницу с пневмонией. Суд даже откладывал заседания из-за его состояния.

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СКправительство«СИБЭКО»
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