Это рывок или прорыв? Как изменились цены, зарплаты и стиль жизни новосибирцев за 10 лет

2011 и 2012 годы были лучшими для российских экспортеров топлива. Тогда цена барреля российской нефти взлетала выше 100 долларов (более дорогой сорт «Брент» рос до 110–120 долларов за баррель), и только сырой нефти на экспорт было поставлено более чем на 180 миллиардов долларов в год.



Курс доллара в начале года лишь немного выходил за 30 рублей, а евро не дотягивал и до 40. Это сказывалось не только на стоимости импорта, но и на ценах самых разных продуктов. До введения Россией эмбарго на поставки продуктов питания из стран Западной Европы и США оставалось еще два года, поэтому на полках российских магазинов лежало французское масло, польские яблоки, а заказанный в ресторане стейк с большой долью вероятности был приготовлен из американской говядины.