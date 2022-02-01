Это рывок или прорыв? Как изменились цены, зарплаты и стиль жизни новосибирцев за 10 лет

Периоды жизни государства не всегда совпадают с календарными десятилетиями. Скажем, 90-е закончились не в
Макроэкономика
2011 и 2012 годы были лучшими для российских экспортеров топлива. Тогда цена барреля российской нефти взлетала выше 100 долларов (более дорогой сорт «Брент» рос до 110–120 долларов за баррель), и только сырой нефти на экспорт было поставлено более чем на 180 миллиардов долларов в год.
Курс доллара в начале года лишь немного выходил за 30 рублей, а евро не дотягивал и до 40. Это сказывалось не только на стоимости импорта, но и на ценах самых разных продуктов. До введения Россией эмбарго на поставки продуктов питания из стран Западной Европы и США оставалось еще два года, поэтому на полках российских магазинов лежало французское масло, польские яблоки, а заказанный в ресторане стейк с большой долью вероятности был приготовлен из американской говядины.
Последующие события (санкции за присоединение Крыма и падение цен на нефть) обвалили курс рубля почти вдвое. Однако подорожавшая нефть (сейчас баррель сорта «Брент» стоит в районе 88 долларов) не вернула стоимость рубля на прежний уровень. Сегодня любой импорт оказывается для жителей России (кроме тех, кто зарабатывает в валюте) вдвое дороже, чем он был 10 лет назад. Это касается не только тех товаров, которые сами были произведены за рубежом. Разница валютных курсов сказывается на стоимости оборудования, упаковки, на цене отдельных ингредиентов, которые приходится закупать за рубежом.
Уровень жизни
Средняя зарплата в Новосибирске на начало 2012 года едва достигала уровня 23 тысячи рублей, что, конечно, существенно меньше нынешних 43,6 тысячи. Однако вряд ли большинство жителей России могут похвастаться тем, что лично их доходы выросли почти вдвое. Существенный рост зарплат был достигнут преимущественно за счет повышения окладов бюджетников (от учителей до полицейских). То есть произошло не по причине роста экономики и увеличения конкуренции на рынке труда.
В частном секторе, за исключением отдельных областей (например, IT), рост зарплат был очень невысок или его нет вовсе. Показательна в этом смысле такая массовая позиция, как кассир. В 2012 году обычный размер оплаты труда для такой должности колебался в коридоре 20–25 тысяч рублей. Сейчас предложение выросло в среднем до 25–30 тысяч рублей.
Впрочем, даже те, кто смог ощутимо увеличить свои доходы, всё равно вынуждены сегодня тратить существенно больше на покупку продуктов и вещей, оплату ЖКХ
Существенно подорожала недвижимость. Квадратный метр жилья на вторичном рынке в 2012 году в среднем стоил 49 тысяч рублей, а к началу 2022 года взлетел до 93 тысяч рублей (данные RID Analytics). Это происходит не только потому, что у части населения доходы всё же растут. Причина еще и в том, что люди просто пытаются вложить излишки этих доходов в недвижимость, потому что не видят для этого других надежных инструментов.
Страна и мир
Начало 2010-х было временем бума массового заграничного туризма. По данным Новосибирскстата, средняя цена путевки в Турцию в 2012 году составляла 22,9 тысячи рублей, при этом горящие туры можно было купить еще дешевле. Жители России впервые в большом количестве поехали за границу просто в формате «отдых на море».
Те, кто зарабатывал хотя бы чуть выше среднего, смогли начать путешествовать в Западную Европу. В 2012 году билет туда-обратно из Новосибирска до Парижа или Праги можно было купить дешевле 20 тысяч рублей. А простенький отель даже в популярных туристических местах обходился не дороже, чем гостиница в Москве или Санкт-Петербурге (не говоря уже про Сочи). Возможность увидеть мир своими глазами многие вспоминают как одно из самых ценных приобретений этих «тучных лет».
Пандемия и падение курса рубля сделали такие путешествия менее доступными, но у этого есть и положительная сторона. Столкнувшись с ограничением (или просто нехваткой средств для зарубежных поездок), немало любителей Турции или Испании решили познакомиться поближе с родной страной.
Жизнь города
Так же как сегодня, постоянным поставщиком новостей весь 2012 год была стройка третьего моста через Обь (название Бугринский у него появится годом позже). С этой стройкой было связано немало скандалов и переживаний. Хозяева домов, попавших под снос, требовали больших компенсаций, денег на завершение работ не хватало. Но всё равно к концу года были возведены все опоры. Нужно заметить, что тогда с завершением строительства было связано куда больше надежд (не все, правда, оправдались), да и сама стройка велась преимущественно на свои средства.
В 2012 году заработали два крупных и знаковых объекта: «Экспоцентр» на Станционной и необычное здание Технопарка. «Экспоцентр» стал новой площадкой для выставок (а впоследствии и концертов), сменив переоборудованные для этих целей в
Похожие претензии предъявлялись и к Технопарку. В 2012 году была сдана только первая башня (второе здание ввели годом позже). Но уже довольно скоро этот комплекс стал домом для целого ряда компаний — лидеров не только сибирской, но и российской IT-индустрии.
2012 год был отмечен визитами сразу двух премьер-министров России. Сначала в этом качестве Новосибирск посетил Владимир Путин (в основном его интересовали Технопарк и Академгородок), а чуть позже, летом, город удостоил своим вниманием Дмитрий Медведев, который в марте уступил должность президента Владимиру Путину. С тех пор Владимир Путин больше никаких других должностей не занимал.
По-своему знаменательным стало и открытие небольшого сквера на улице Орджоникидзе. Первоначально частный застройщик планировал возвести здесь высотный бизнес-центр. Но, поскольку своих денег у него хватило только на то, чтобы забить в землю сваи, площадка несколько лет стояла в запустении. Однако мэрия смогла расторгнуть договор аренды и отдать этот участок под создание зеленой зоны. Эта маленькая победа вдохновляет общественников города до сих пор.
Что интересовало читателей НГС
Важность событий с точки зрения жизни города и страны не всегда совпадает с интересом читателей к материалам о них. В первой десятке самых читаемых текстов НГС за год весь спектр волнующих публику новостей: здесь и текст о грядущем похолодании, и короткая новость с фотороботом насильника
Лидером же читательского интереса с большим отрывом стал материал о вымышленном заболевании, которое придумал себе герой популярного тогда сериала «Универ». Возможно, это стало результатом внезапного всплеска интереса к медицине. А может быть, дело в заголовке, который показался публике невероятно притягательным: «Болезнь Клауфера: жизнь без мозга». И действительно — чем не жизнь?
К 20-летию создания НГС редакция выпустила своего рода летопись города с 1998 по 2018 годы. Есть там и раздел, посвященный