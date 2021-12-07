Рейсы S7 из Новосибирска в Сургут и обратно не летают вторые сутки. Что происходит — ответ авиакомпании

В авиакомпании S7 объяснили, что на самом деле стало причиной задержки, и почему самолеты других авиакомпаний выполняют полеты.

— Информация о задолженности S7 Airlines перед аэропортом Сургута не соответствует действительности. По расписанию рейс Новосибирск — Сургут и обратно выполняется на самолетах Embraer 170. Совершить безопасный взлет и посадку в аэропорту Сургута на самолетах этого типа, а также на самолетах Airbus семейства А320 не позволяют метеоусловия — площадь покрытия льдом взлетно-посадочной полосы в аэропорту более 50%. По требованиям Межгосударственного авиационного комитета (МАК) при сертификации самолетов Airbus A319/20/21 в России устанавливается ограничение для их эксплуатации: уровень покрытия ВПП льдом не должен превышать 25%. S7 Airlines была первым эксплуатантом Embraer 170 в сибирском регионе, поэтому для минимизации рисков установила для этого типа такое же ограничение, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Поскольку вчера метеоусловия не улучшились, рейс также был отменен. Пассажиры могли оформить вынужденный возврат, а также переоформить билет на поздние рейсы или рейсы других перевозчиков. В авиакомпании добавили, что предоставляли пассажирам питание и размещение в гостинице, а также объяснили, почему другие самолеты могут совершать взлет и посадку при данных условиях.