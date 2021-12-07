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Рейсы S7 из Новосибирска в Сургут и обратно не летают вторые сутки. Что происходит — ответ авиакомпании

Проблема в сильном обледенении взлетной полосы

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Причиной стало сильное обледенение взлетной полосы

Причиной стало сильное обледенение взлетной полосы

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Во вторник, 7 декабря, стало известно, что вторые сутки самолеты авиакомпании S7 Airlines не совершают перелеты из Новосибирска в Сургут и обратно. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— Компания S7 второй день подряд откладывает регулярный рейс в Сургут под видом нелетной погоды. Хотя другие авиакомпании прилетают в аэропорт Сургут без задержек — приземляются и взлетают все типы самолетов. По неофициальной информации проблема в задолженности авиакомпании S7 перед аэропортом Сургут, — написал он.

В авиакомпании S7 объяснили, что на самом деле стало причиной задержки, и почему самолеты других авиакомпаний выполняют полеты.

— Информация о задолженности S7 Airlines перед аэропортом Сургута не соответствует действительности. По расписанию рейс Новосибирск — Сургут и обратно выполняется на самолетах Embraer 170. Совершить безопасный взлет и посадку в аэропорту Сургута на самолетах этого типа, а также на самолетах Airbus семейства А320 не позволяют метеоусловия — площадь покрытия льдом взлетно-посадочной полосы в аэропорту более 50%. По требованиям Межгосударственного авиационного комитета (МАК) при сертификации самолетов Airbus A319/20/21 в России устанавливается ограничение для их эксплуатации: уровень покрытия ВПП льдом не должен превышать 25%. S7 Airlines была первым эксплуатантом Embraer 170 в сибирском регионе, поэтому для минимизации рисков установила для этого типа такое же ограничение, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Поскольку вчера метеоусловия не улучшились, рейс также был отменен. Пассажиры могли оформить вынужденный возврат, а также переоформить билет на поздние рейсы или рейсы других перевозчиков. В авиакомпании добавили, что предоставляли пассажирам питание и размещение в гостинице, а также объяснили, почему другие самолеты могут совершать взлет и посадку при данных условиях.

— У самолетов Boeing 737 нет ограничений по площади покрытия взлетно-посадочной полосы льдом, а уровень сцепления с полосой в Сургуте соответствует норме для этого типа. Поэтому для выполнения рейсов Новосибирск — Сургут — Новосибирск в Толмачево вылетел резервный борт Boeing 737. Авиакомпания продолжит использовать этот тип воздушных средств при сохранении льда на ВПП в Сургуте, — объяснили в S7.

Ранее наши коллеги из 86.RU связались с пресс-службой сургутского аэропорта, где им сообщали, что пока нет информации о том, когда возобновятся полеты. А обледенение полосы аэродрома не позволяет самолетам типа Embraer 170 совершить взлет и посадку.

— Вчера был задержан на 10 часов еще один рейс из Сургута в Москву, выполнявшийся авиакомпанией «Аэрофлот». Но в итоге он улетел и благополучно приземлился. Пассажиры задержанных рейсов в Новосибирск размещены сейчас в гостинице. Когда они смогут улететь из Сургута, зависит от погодных условий, — рассказала 86.RU пресс-секретарь сургутского аэропорта Анастасия Попушой.

В минувший четверг, 2 декабря, самолет, который летел из Магадана в Новосибирск, приземлился в Иркутске из-за отказа электроники. Авиакомпания S7 после инцидента даже рассказала подробности аварийной посадки самолета S7 5220, объяснив, что воздушное судно попало в зону сильного обледенения и это привело к отключению автопилота. Ранее появилось видео экстренной посадки самолета в Иркутске, а командир воздушного судна рассказал о сложностях, которые произошли в полете. Также НГС собрал всё, что известно на данный момент об этом инциденте — подробности в нашем материале.

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