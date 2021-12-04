«Отказало всё»: командир экстренно севшего самолета Магадан — Новосибирск рассказал о полете

Телеграм-канал BAZA опубликовал запись разговора с Михаилом Кулагиным — капитаном воздушного судна, которое 2 декабря совершало перелет из Магадана в Новосибирск и экстренно приземлилось в Иркутске из-за обледенения. Он рассказал, что проблемы начались почти сразу после взлета.

— Обледенение, как они сказали, устранили, мы порулили на полосу. После взлета где-то на 1400 футов, грубо говоря, на 400 метров, убрали колеса, закрылки успели, и всё. И буквально через две минуты после взлета, я так понял, заледенели все приборы, которые измеряют скорость, высоту и всё остальное. Ну и отказало всё, и понеслась чехарда. Мы ничего заметить не могли [будучи в аэропорту] по одной причине: на Airbus 321 крыло вынесено достаточно далеко назад, из кабины его не видно. То есть всё происходит на доверии к обслуживающей компании, которая это [обслуживание] делает. И поэтому нет возможности проверить, чем обливали, — описал Михаил Кулагин.