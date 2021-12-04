«Отказало всё»: командир экстренно севшего самолета Магадан — Новосибирск рассказал о полете

Телеграм-канал BAZA опубликовал запись разговора с Михаилом Кулагиным — капитаном воздушного судна, которое 2 декабря совершало перелет из Магадана в Новосибирск и экстренно приземлилось в Иркутске из-за обледенения. Он рассказал, что проблемы начались почти сразу после взлета.
— Обледенение, как они сказали, устранили, мы порулили на полосу. После взлета где-то на 1400 футов, грубо говоря, на 400 метров, убрали колеса, закрылки успели, и всё. И буквально через две минуты после взлета, я так понял, заледенели все приборы, которые измеряют скорость, высоту и всё остальное. Ну и отказало всё, и понеслась чехарда. Мы ничего заметить не могли [будучи в аэропорту] по одной причине: на Airbus 321 крыло вынесено достаточно далеко назад, из кабины его не видно. То есть всё происходит на доверии к обслуживающей компании, которая это [обслуживание] делает. И поэтому нет возможности проверить, чем обливали, — описал Михаил Кулагин.
По словам пилота, после взлета было принято решение попытаться посадить самолет в Магадане, однако ничего не получилось: из-за отключившихся приборов не удавалось определить скорость, воздушное судно сильно трясло.
— По ощущениям это все было в течение 10–15 минут. Судя по расшифровкам, там провалы были до 2 тысяч метров. После того, как мы это поняли [что контролируем самолет], мы дали отбой команде аварийной ситуации, это уже в Якутской зоне было, после точки инлир, — пояснил командир.
Он добавил, что отказало сразу несколько приборов, и устранить их в суматохе не представлялось возможным. После того, ка самолет начал спокойно набирать высоту, начала работать противообледенительная система и лед начал «откисать».
В минувший четверг, 2 декабря, самолет, который летел из Магадана в Новосибирск, приземлился в Иркутске из-за отказа электроники. Авиакомпания S7 после инцидента даже рассказала подробности аварийной посадки самолета S7 5220, объяснив, что воздушное судно попало в зону сильного обледенения, и это привело к отключению автопилота. Ранее появилось видео экстренной посадки самолета в Иркутске. Также НГС собрал всё, что известно на данный момент об этом инциденте — подробности в нашем материале.