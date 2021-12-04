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Тема дняПереговоры из самолета S7, который экстренно сел
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«Мы резко полетели вниз»: появилось видео экстренной посадки самолета, летевшего из Магадана в Новосибирск

Один из пассажиров рассказал подробности произошедшего

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Причиной неполадок в авиакомпании навали обледенение

Причиной неполадок в авиакомпании навали обледенение

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Телеграм-канал SHOT опубликовал видео экстренной посадки самолета в Иркутске, летевшего рейсом S7 Магадан — Новосибирск, которая случилась в четверг, 2 декабря.

— Самолет начал как-то очень странно набирать высоту. И он просаживался намного сильнее, чем обычно. И когда была первая просадка, там сразу был резкий, прям резкий скачок. То есть у нас самолет накренился вверх, получается, и мы резко полетели вниз, — прокомментировал SHOT пассажир рейса Владимир.

По словам мужчины, люди на борту испытали сильную перегрузку из-за резких перепадов скорости и высоты.

— С задней части самолета, такое ощущение, что мы полетели вниз, но потом резко, видимо, пилоты дали по газам, и мы просто полетели вверх, как ракета. И были перегрузки такие. Я просто первый раз такое испытал на себе — то, что, извиняюсь за выражение, впечатало в сиденье, и кровь, видимо, из конечностей — из ног, из рук, — она втекала в центр тела, и, в общем, руки, ноги немели, и я чувствовал, что как будто бы выключаюсь. Не прям теряю сознание, а просто неприятно. Этот полет мне запомнится надолго, — добавил Владимир.

В минувший четверг самолет, который летел из Магадана в Новосибирск, приземлился в Иркутске из-за отказа электроники. Авиакомпания S7 после инцидента даже рассказала подробности аварийной посадки самолета S7 5220, объяснив, что самолет попал в зону сильного обледенения и это привело к отключению автопилота. Но через несколько дней телеграм-канал BAZA опубликовал разговоры диспетчеров и экипажа: по данным канала, диалоги шли с бортом указанного самолета. Ситуация, описанная в диалогах, выглядела опаснее официального объяснения. НГС собрал всё, что известно на данный момент об этом инциденте — подробности в нашем материале.

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S7аварийная посадкавидео
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