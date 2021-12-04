«Мы резко полетели вниз»: появилось видео экстренной посадки самолета, летевшего из Магадана в Новосибирск

— С задней части самолета, такое ощущение, что мы полетели вниз, но потом резко, видимо, пилоты дали по газам, и мы просто полетели вверх, как ракета. И были перегрузки такие. Я просто первый раз такое испытал на себе — то, что, извиняюсь за выражение, впечатало в сиденье, и кровь, видимо, из конечностей — из ног, из рук, — она втекала в центр тела, и, в общем, руки, ноги немели, и я чувствовал, что как будто бы выключаюсь. Не прям теряю сознание, а просто неприятно. Этот полет мне запомнится надолго, — добавил Владимир.

В минувший четверг самолет, который летел из Магадана в Новосибирск, приземлился в Иркутске из-за отказа электроники. Авиакомпания S7 после инцидента даже рассказала подробности аварийной посадки самолета S7 5220, объяснив, что самолет попал в зону сильного обледенения и это привело к отключению автопилота. Но через несколько дней телеграм-канал BAZA опубликовал разговоры диспетчеров и экипажа: по данным канала, диалоги шли с бортом указанного самолета. Ситуация, описанная в диалогах, выглядела опаснее официального объяснения. НГС собрал всё, что известно на данный момент об этом инциденте — подробности в нашем материале.