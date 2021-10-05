Как проверяли эффективность вакцины «Спутник V»: эксперт из института Гамалеи — о способе исследования

Сегодня, 5 октября, на форуме OpenBio под Новосибирском эксперт из института Гамалеи рассказал, как добивались эффективности вакцины «Спутник V».

Владимир Гущин, руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, выступил с докладом на одной из площадок форума, посвященных борьбе с пандемией (что еще обсуждали на форуме в Кольцово, можете почитать здесь).



— Золотым стандартом в рамках доклинических исследований являются животные модели. Подвергнув животных риску заражения после вакцинации, мы действительно можем говорить об эффективности. Невакцинированные животные после инфицирования через 14 дней умирали, а вакцинированные — нет, — рассказал об испытаниях Владимир Гущин.

