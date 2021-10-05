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Как проверяли эффективность вакцины «Спутник V»: эксперт из института Гамалеи — о способе исследования

Владимир Гущин выступил с докладом на научном форуме OpenBio

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Эксперт уверен, что несмотря на снижение эффективности в отношении новых вариантов вируса, вакцинироваться всё равно нужно

Эксперт уверен, что несмотря на снижение эффективности в отношении новых вариантов вируса, вакцинироваться всё равно нужно

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Эксперт из института Гамалеи рассказал о проверке эффективности «Спутника V»

Сегодня, 5 октября, на форуме OpenBio под Новосибирском эксперт из института Гамалеи рассказал, как добивались эффективности вакцины «Спутник V».

Владимир Гущин, руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, выступил с докладом на одной из площадок форума, посвященных борьбе с пандемией (что еще обсуждали на форуме в Кольцово, можете почитать здесь).

— Золотым стандартом в рамках доклинических исследований являются животные модели. Подвергнув животных риску заражения после вакцинации, мы действительно можем говорить об эффективности. Невакцинированные животные после инфицирования через 14 дней умирали, а вакцинированные — нет, — рассказал об испытаниях Владимир Гущин.

Владимир Гущин добавил, что далее стали появляться варианты коронавируса, поэтому в центре Гамалеи начали их отслеживать, анализировать и оценивать эффективность вакцинации в отношении этих вариантов. То есть они продолжали смотреть, как антитела борются с новыми вариантами — «альфа», «бета», «гамма», «дельта».

По его словам, сейчас в Москве произошло практически полное замещение вариантов «дельтой» и его модификациями:

— Можно говорить практически о 100%-м доминировании «дельты» за последние три месяца. Поэтому вопрос, который стоит на повестке — насколько вакцины защищают от «дельты» и ее модификаций.

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Владимир Гущин заявил, что даже если эффективность вакцинации снижается из-за появления новых вариантов, всё равно вакцинация имеет смысл и нужно наращивать ее темпы.

Ранее мы рассказывали, почему в Новосибирске многих прививают вакциной «Спутник Лайт», которая дает меньшую защиту.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске«Спутник V»институт Гамалеи
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