Как проверяли эффективность вакцины «Спутник V»: эксперт из института Гамалеи — о способе исследования

Эксперт из института Гамалеи рассказал о проверке эффективности «Спутника V»
Сегодня, 5 октября, на форуме OpenBio под Новосибирском эксперт из института Гамалеи рассказал, как добивались эффективности вакцины «Спутник V».
Владимир Гущин, руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, выступил с докладом на одной из площадок форума, посвященных борьбе с пандемией (что еще обсуждали на форуме в Кольцово, можете почитать здесь).
— Золотым стандартом в рамках доклинических исследований являются животные модели. Подвергнув животных риску заражения после вакцинации, мы действительно можем говорить об эффективности. Невакцинированные животные после инфицирования через 14 дней умирали, а вакцинированные — нет, — рассказал об испытаниях Владимир Гущин.
Владимир Гущин добавил, что далее стали появляться варианты коронавируса, поэтому в центре Гамалеи начали их отслеживать, анализировать и оценивать эффективность вакцинации в отношении этих вариантов. То есть они продолжали смотреть, как антитела борются с новыми вариантами — «альфа», «бета», «гамма», «дельта».
По его словам, сейчас в Москве произошло практически полное замещение вариантов «дельтой» и его модификациями:
— Можно говорить практически о
Владимир Гущин заявил, что даже если эффективность вакцинации снижается из-за появления новых вариантов, всё равно вакцинация имеет смысл и нужно наращивать ее темпы.
Ранее мы рассказывали, почему в Новосибирске многих прививают вакциной «Спутник Лайт», которая дает меньшую защиту.