Под Новосибирском развернулся форум OpenBio: там обсуждают, как бороться с коронавирусом (онлайн-трансляция)

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Эффективен ли «Спутник V»
Об эффективности вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» и как поэтапно ее изучали, рассказал Владимир Гущин, руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи:
— Золотым стандартом в рамках доклинических исследований являются инфекционные животные модели. Подвергнув животных риску заражению после вакцинации, мы действительно можем говорить об эффективности. Невакцинированные животные после инфицирования через 14 дней умирали, а вакцинированные — нет.
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Добрый день! Я, медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко, сегодня буду вести трансляцию с пресс-конференции для журналистов, которая посвящена коронавирусной инфекции.
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