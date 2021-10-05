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Под Новосибирском развернулся форум OpenBio: там обсуждают, как бороться с коронавирусом (онлайн-трансляция)

Участники рассмотрят новые методы диагностики и эффективность вакцин

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В Биотехнопарке в Кольцово на форуме OpenBio собрались разные эксперты, чтобы обсудить, каковы перспективы борьбы с пандемией, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Важные тезисы читайте в нашей онлайн-трансляции.

В программе — обсуждение вакцины против COVID-19 и других ОРВИ, диагностика коронавируса, а также предиктивные маркеры тяжести заболевания COVID-19.

Форум OpenBio — крупнейшее межрегиональное событие в сфере биотехнологии и биофармацевтики. На нем собираются представители науки, бизнеса и власти и в течение нескольких дней обсуждают актуальные вопросы.

Вирусолог Сергей Нетёсов открыл экспертную дискуссию словами о том, что по сравнению с прошлым годом эксперты еще больше подготовлены к этому разговору, потому что за это время появилось больше информации.

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Эффективен ли «Спутник V»

Об эффективности вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» и как поэтапно ее изучали, рассказал Владимир Гущин, руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи:

— Золотым стандартом в рамках доклинических исследований являются инфекционные животные модели. Подвергнув животных риску заражению после вакцинации, мы действительно можем говорить об эффективности. Невакцинированные животные после инфицирования через 14 дней умирали, а вакцинированные — нет.

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Добрый день! Я, медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко, сегодня буду вести трансляцию с пресс-конференции для журналистов, которая посвящена коронавирусной инфекции.

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