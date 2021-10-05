Под Новосибирском развернулся форум OpenBio: там обсуждают, как бороться с коронавирусом (онлайн-трансляция)

В Биотехнопарке в Кольцово на форуме OpenBio собрались разные эксперты, чтобы обсудить, каковы перспективы борьбы с пандемией, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Важные тезисы читайте в нашей онлайн-трансляции.



В программе — обсуждение вакцины против COVID-19 и других ОРВИ, диагностика коронавируса, а также предиктивные маркеры тяжести заболевания COVID-19.

Форум OpenBio — крупнейшее межрегиональное событие в сфере биотехнологии и биофармацевтики. На нем собираются представители науки, бизнеса и власти и в течение нескольких дней обсуждают актуальные вопросы.



Вирусолог Сергей Нетёсов открыл экспертную дискуссию словами о том, что по сравнению с прошлым годом эксперты еще больше подготовлены к этому разговору, потому что за это время появилось больше информации.