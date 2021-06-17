В Новосибирске начали делать новые тесты на ковид — они могут определить инфекцию на второй день

В Новосибирске начали делать новый тест на ковид — исследование на антитела А, которые появляются на второй-третий день заболевания и помогают определить его, даже если ПЦР отрицательный.



Такие тесты в Новосибирске в ЦНМТ появились в мае, уже более 300 пациентов сделали их.

— Эти тесты очень чувствительные: со второго-третьего дня начинают определяться самые ранние антитела. Они появляются раньше, чем антитела М, которые возникают на 5–7-й день. Антитела А вырабатываются, чтобы защищать слизистые оболочки, — рассказала журналисту НГС кардиолог ЦНМТ Галина Лифшиц.