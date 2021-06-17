В Новосибирске начали делать новые тесты на ковид — они могут определить инфекцию на второй день

В Новосибирске сделали новый тест на ковид
В Новосибирске начали делать новый тест на ковид — исследование на антитела А, которые появляются на второй-третий день заболевания и помогают определить его, даже если ПЦР отрицательный.
Такие тесты в Новосибирске в ЦНМТ появились в мае, уже более 300 пациентов сделали их.
— Эти тесты очень чувствительные: со второго-третьего дня начинают определяться самые ранние антитела. Они появляются раньше, чем антитела М, которые возникают на 5–7-й день. Антитела А вырабатываются, чтобы защищать слизистые оболочки, — рассказала журналисту НГС кардиолог ЦНМТ Галина Лифшиц.
Галина Лифшиц — доктор медицинских наук, профессор, заведующая лабораторией персонализированной медицины ИХБФМ СО РАН, врач-кардиолог высшей категории ЦНМТ.
Тест-системы, с помощью которых выполняется исследование, разработаны в Новосибирске компанией «Вектор-Бест». Для проведения анализа нужно взять кровь из вены, как и для антител М и G, результат готов в течение суток-двух.
Галина Лифшиц объясняет, что ПЦР-мазок может не сработать по нескольким причинам:
— Есть статистика, согласно которой ПЦР при наличии коронавирусной инфекции у 2/3 пациентов выявляет заболевание, а у 1/3 — нет (около 33%). Это связано, во-первых, с концентрацией вируса на слизистых: если она больше, то больше вероятность обнаружения. Во-вторых, с особенностью забора мазка: я со многими пациентами, лабораториями общалась — не всегда это делают правильно. Должен быть глубокий забор из многих точек, но не все соблюдают эти правила, что приводит к ложноотрицательным результатам. И в-третьих, для ПЦР очень важно соблюдение сроков забора материала, потому что при ковиде вирус достаточно быстро опускается из носа и носоглотки ниже — на слизистую дыхательных путей (трахеи, бронхи, легкие). У некоторых пациентов это происходит очень быстро — на вторые сутки, поэтому на слизистых у них не будет вируса.
Это, по словам врача, приводит к неправильной постановке диагноза.
— Это довольно трагично, потому что при среднетяжелом течении и при потенциально тяжелом все-таки требуется определенная терапия, которая отличается от терапии при обычных ОРВИ. Иногда требуется присоединение антикоагулянтов или у некоторых пациентов гормональной терапии при сопутствующих заболеваниях, — поясняет Галина Лифшиц.
При этом врач считает, что тесты на антитела класса А не заменят ПЦР, потому что мазок нужен, чтобы узнать, является ли пациент носителем вируса, есть ли он конкретно в этот момент в носоглотке:
— Это не только ответ на вопрос, болеет ли человек в данный момент, но и ответ на вопрос, опасен ли он для окружающих. Потому что человек, который в носоглотке носит вирус, может передать его окружающим. Антитела А помогут поставить ранний диагноз, то есть мы решим суперважную задачу, а по мазку ПЦР сможем сказать, является ли он опасным для окружающих носителем вируса.
В лаборатории «Хеликс» журналисту НГС рассказали, что тоже запускают такую услугу: будут определять антитела А, M и G.
— Одновременное определение суммарных антител IgA, IgM, IgG к коронавирусу позволяет повысить диапазон чувствительности до 98,7% и обеспечивает 100% информативность теста, поскольку сроки появления иммуноглобулинов различных классов при COVID-19 индивидуальны. Положительный результат анализа свидетельствует о том, что организм встречался с вирусом. Такой тест будет актуален для тех, кто хочет проверить себя перед вакцинацией. Несмотря на то что нет обязательных рекомендаций сдавать какие-либо анализы перед прививкой, мы рекомендуем исключить наличие болезни в бессимптомной форме и проверить иммунный статус к COVID-19, — прокомментировала заместитель генерального директора Лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина.
Отдельное исследование на антитела класса IgA, по ее словам, не может быть альтернативой ПЦР-тестированию:
— Во-первых, антитела IgA исчезают достаточно быстро, и, когда они уже могут не определяться, человек может оставаться инфицированным. Во-вторых, только отрицательный результат анализа, выполненного методом ПЦР, принимается для подтверждения отрицательного COVID-статуса, например, при въезде в ряд стран либо выходе на работу после больничного. Альтернативой для ПЦР-тестирования является тест на антиген, если его результаты официально приравняют к результатам ПЦР-теста. Для выполнения анализа используется мазок из носоглотки и ротоглотки, но скорость выдачи результата может быть сокращена до 6 часов от момента взятия биоматериала.
По данным сервиса 2ГИС, в Новосибирске можно сдать тест на антитела в 95 филиалах учреждений. Например, в «Сиблабсервисе», «Семейном докторе», «Инвитро» (раньше мы рассказывали, как в этой лаборатории журналист НГС впервые проверил такое исследование на себе).
Кроме того, прежде мы проводили эксперимент с экспресс-тестами на антитела к ковиду M и G, которые продаются в аптеках для домашнего использования и выдают результат за 15 минут. Можно ли им верить?
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