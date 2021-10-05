5 октября вторник
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 5/10
usd 72.92
eur 84.64
Тема дняВ центре хотят снести офисное здание
Фото пользователя

Артём Краснов

Редактор раздела «Авто»
Фото пользователя

Артём Краснов

Редактор раздела «Авто»
Другие статьи автора
Все новости
Все новости

«Заболев, я почувствовал разочарование»: привитый журналист — об эффективности «Спутника V»

Артём Краснов рассказывает о течении болезни после вакцинации и опыте других заразившихся из очага

214
Обсудить

Поделиться

Артём Краснов изучает инструкцию к одному из препаратов. Увлекательное чтиво

Артём Краснов изучает инструкцию к одному из препаратов. Увлекательное чтиво

Поделиться

Журналист 74.RU Артём Краснов первую вакцинацию прошел в январе-феврале 2021 года, а в сентябре поставил «Спутник Лайт». И менее чем через две недели заболел коронавирусом, попутно наблюдая болезнь у тех, кто заразился вместе с ним — среди них были и привитые, и непривитые. Вот какие выводы он сделал об эффективности «Спутника V».

Не скрою, когда у меня появились симптомы ковида и пропало обоняние, я был разочарован. Понимал, что прививка не дает стопроцентной гарантии, но после ревакцинации 5 сентября у меня появилось ожидание, что если уж мне удавалось бегать от ковида все эти полтора года, то теперь-то он меня не догонит. А разочарование, как известно, это всегда продукт ожидания.

Возможно, таковы особенности более вирулентного штамма дельта, потому что очаг возник словно на пустом месте: не было сборища или чего-то подобного — обычная жизнь.

Симптомы появились 17 сентября, через 12 дней после ревакцинации, что считается недостаточным сроком для формирования иммунитета. Но в теории у меня и Лилии, моей жены, должны были остаться антитела с первого раунда прививок, а мы всё равно заболели. У меня ковид подтвердился ПЦР-тестом, у Лилии он отрицательный, но тем не менее. И тут уже впору делать вывод, что прививка не работает, но есть кое-какие нюансы.

Во-первых, болел я хоть и с симптомами, но относительно легко: температура не поднималась выше 38 градусов, чаще была на уровне 37,2, из других неприятностей — слабый насморк, небольшая боль в горле и покашливания. Лилия так и вовсе отделалась сильным насморком.

Во-вторых, КТ показала чистые легкие, при том что лечиться я начал на седьмой день после появления симптомов: пока сделал ПЦР, пока пришел врач...

Что касается остальных людей из нашего очага, то тут картина такая: во-первых, среди тех, кому удалось не заболеть — все привитые. Заболевшие привитые перенесли всё легко, примерно как я описал. Что касается заболевших непривитых, то у всех, с кем общался, есть поражения легких, а несколько человек угодили в больницу (тут речь не только о первичном очаге, но и родственниках дальше по цепочке).

Я понимаю, что моя выборка человек из двадцати не является репрезентативной, зато я наблюдаю ее непосредственно, без статистических фильтров. И пока есть основания думать, что прививка работает.

Выпавшая из жизни неделя-другая кажется пустяком перед перспективой получить хроническую болячку, связанную с поражением легких или, допустим, сахарным диабетом. Мне пока рано делать выводы, сначала надо выписаться и поглядеть на физические кондиции, но если прививка в самом деле снижает тяжесть течения, поверьте, она того стоит.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Сейчас главной проблемой для меня является сильная апатия. Как таковых симптомов уже нет, я вернулся к работе, но даже этот пост дается мне с трудом, словно мне нужно выцеживать слова. Опытные ковидники говорят, что депрессии такого рода довольно распространены. Опять же, на нервы действует не только болезнь, но сама обстановка: сидишь дома, чувствуешь слабость, не знаешь перспектив... Может быть, это чисто психологический эффект.

И, кстати, пока я тут сидел и переписывался/перезванивался с разными друзьями, обнаружил многих из них сидящими на изоляции по тем же причинам.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Автором колонки может стать любой. У вас есть свое мнение и вы готовы им поделиться? Почитайте рекомендации и напишите нам!

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

прививкакоронавирусревакцинация«Спутник V»штамм «дельта»четвертая волна
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...