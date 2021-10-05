«Заболев, я почувствовал разочарование»: привитый журналист — об эффективности «Спутника V»

Журналист 74.RU Артём Краснов первую вакцинацию прошел в январе-феврале 2021 года, а в сентябре поставил «Спутник Лайт». И менее чем через две недели заболел коронавирусом, попутно наблюдая болезнь у тех, кто заразился вместе с ним — среди них были и привитые, и непривитые. Вот какие выводы он сделал об эффективности «Спутника V».
Не скрою, когда у меня появились симптомы ковида и пропало обоняние, я был разочарован. Понимал, что прививка не дает стопроцентной гарантии, но после ревакцинации 5 сентября у меня появилось ожидание, что если уж мне удавалось бегать от ковида все эти полтора года, то теперь-то он меня не догонит. А разочарование, как известно, это всегда продукт ожидания.
Возможно, таковы особенности более вирулентного штамма дельта, потому что очаг возник словно на пустом месте: не было сборища или чего-то подобного — обычная жизнь.
Симптомы появились 17 сентября, через 12 дней после ревакцинации, что считается недостаточным сроком для формирования иммунитета. Но в теории у меня и Лилии, моей жены, должны были остаться антитела с первого раунда прививок, а мы всё равно заболели. У меня ковид подтвердился ПЦР-тестом, у Лилии он отрицательный, но тем не менее. И тут уже впору делать вывод, что прививка не работает, но есть кое-какие нюансы.
Во-первых, болел я хоть и с симптомами, но относительно легко: температура не поднималась выше 38 градусов, чаще была на уровне 37,2, из других неприятностей — слабый насморк, небольшая боль в горле и покашливания. Лилия так и вовсе отделалась сильным насморком.
Во-вторых, КТ показала чистые легкие, при том что лечиться я начал на седьмой день после появления симптомов: пока сделал ПЦР, пока пришел врач...
Что касается остальных людей из нашего очага, то тут картина такая: во-первых, среди тех, кому удалось не заболеть — все привитые. Заболевшие привитые перенесли всё легко, примерно как я описал. Что касается заболевших непривитых, то у всех, с кем общался, есть поражения легких, а несколько человек угодили в больницу (тут речь не только о первичном очаге, но и родственниках дальше по цепочке).
Я понимаю, что моя выборка человек из двадцати не является репрезентативной, зато я наблюдаю ее непосредственно, без статистических фильтров. И пока есть основания думать, что прививка работает.
Выпавшая из жизни неделя-другая кажется пустяком перед перспективой получить хроническую болячку, связанную с поражением легких или, допустим, сахарным диабетом. Мне пока рано делать выводы, сначала надо выписаться и поглядеть на физические кондиции, но если прививка в самом деле снижает тяжесть течения, поверьте, она того стоит.
Сейчас главной проблемой для меня является сильная апатия. Как таковых симптомов уже нет, я вернулся к работе, но даже этот пост дается мне с трудом, словно мне нужно выцеживать слова. Опытные ковидники говорят, что депрессии такого рода довольно распространены. Опять же, на нервы действует не только болезнь, но сама обстановка: сидишь дома, чувствуешь слабость, не знаешь перспектив... Может быть, это чисто психологический эффект.
И, кстати, пока я тут сидел и переписывался/перезванивался с разными друзьями, обнаружил многих из них сидящими на изоляции по тем же причинам.
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