«Заболев, я почувствовал разочарование»: привитый журналист — об эффективности «Спутника V»

Возможно, таковы особенности более вирулентного штамма дельта, потому что очаг возник словно на пустом месте: не было сборища или чего-то подобного — обычная жизнь.



Симптомы появились 17 сентября, через 12 дней после ревакцинации, что считается недостаточным сроком для формирования иммунитета. Но в теории у меня и Лилии, моей жены, должны были остаться антитела с первого раунда прививок, а мы всё равно заболели. У меня ковид подтвердился ПЦР-тестом, у Лилии он отрицательный, но тем не менее. И тут уже впору делать вывод, что прививка не работает, но есть кое-какие нюансы.

Во-первых, болел я хоть и с симптомами, но относительно легко: температура не поднималась выше 38 градусов, чаще была на уровне 37,2, из других неприятностей — слабый насморк, небольшая боль в горле и покашливания. Лилия так и вовсе отделалась сильным насморком.



Во-вторых, КТ показала чистые легкие, при том что лечиться я начал на седьмой день после появления симптомов: пока сделал ПЦР, пока пришел врач...



Что касается остальных людей из нашего очага, то тут картина такая: во-первых, среди тех, кому удалось не заболеть — все привитые. Заболевшие привитые перенесли всё легко, примерно как я описал. Что касается заболевших непривитых, то у всех, с кем общался, есть поражения легких, а несколько человек угодили в больницу (тут речь не только о первичном очаге, но и родственниках дальше по цепочке).

