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«Самолет был весь забит»: 10 кадров из Турции, куда после открытия границ хлынули туристы

Отпускники рассказали, сколько туристов сейчас в стране и как они защищаются от коронавируса

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На курортах Турции сейчас немноголюдно. Свободные лежаки и пустынные пляжи — скорее норма, чем аномалия

На курортах Турции сейчас немноголюдно. Свободные лежаки и пустынные пляжи — скорее норма, чем аномалия

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Новосибирцы показали фотографии с отдыха в Турции после затяжного перерыва

Первый рейс из Новосибирска в Анталью после открытия границ вылетел 22 июня. Спустя неделю мы попросили туристов рассказать, как им отдыхается на популярных курортах в такое непростое время. Что с коронавирусом в Турции? Какие запреты там действуют? И нужен ли прививочный сертификат для путешествия? Публикуем короткие рассказы сибирских отпускников и фотографии из заграничного отпуска.

Новосибирец Иван Перепелкин полетел в Турцию на следующий день после возобновления регулярных рейсов.

— Туристов с каждым днем становится всё больше и больше, — рассказывает мужчина. — На развлекательных объектах возникают очереди. Например, в популярном парке The land of legends уже достаточно много людей. Масочный режим в отелях у персонала соблюдается строго, но туристы маски практически не носят. С 1 июля отменили комендантский час, все работают в обычном режиме.

Первое время после открытия границ в Турции было немного туристов, но с каждым днем их становится больше

Первое время после открытия границ в Турции было немного туристов, но с каждым днем их становится больше

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В популярном Сиде отели заселены не полностью. Большинство столиков и лежаков свободны

В популярном Сиде отели заселены не полностью. Большинство столиков и лежаков свободны

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Екатерина Колесова отдыхает в курортном городе Кемер на юге средиземноморского побережья Турции вместе с мужем и двумя детьми.

— Мы поехали по путевке, которую купили еще полтора года назад. У нас был забронирован тур, но потом из-за ковида границы закрыли. Мы перенесли путевку на год вперед. И как только этим летом Турцию открыли, мы в срочном порядке поехали отдыхать. Тест на ковид сдавали за 72 часа до пересечения границы. Поехали всей семьей. Детям до 6 лет сдавать тест на коронавирус не надо.

Сибиряки наслаждаются шведским столом в турецких отелях

Сибиряки наслаждаются шведским столом в турецких отелях

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— Мы прилетели в аэропорт Антальи. Там было достаточно много народу, долго стояли в очереди. Самолет был весь забит. Но багаж получили быстро. До отеля добирались на мини-автобусе около 1,5 часа. В трансфере была только наша семья и незнакомый мужчина, который вышел чуть раньше.

По словам Екатерины, в отеле неполная и достаточно комфортная загрузка

По словам Екатерины, в отеле неполная и достаточно комфортная загрузка

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По сути, рассказывает сибирячка, никаких ограничений для туристов сейчас нет. Единственное, свой досуг приходится продумывать самостоятельно — вечеринки и вечерние программы отменены.

— Туристов меньше, чем обычно. Отель заполнен примерно на 70%, — говорит Екатерина Колесова.

В столовых туристы могут находиться без масок. Впрочем, аналогичные правила и в новосибирских заведениях общепита

В столовых туристы могут находиться без масок. Впрочем, аналогичные правила и в новосибирских заведениях общепита

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Ольга Гредникова улетела в Турцию всего несколько дней назад:

— Мы прилетели 27 июня в аэропорт Антальи. Сильного скопления людей там не было, багаж получили очень быстро. От аэропорта нас на комфортабельном автобусе привезли в отель «Эфталия Аква», он находится в 18 километрах от Алании.

На территории отеля, как и на пляжах, туристы находятся без масок

На территории отеля, как и на пляжах, туристы находятся без масок

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— Везде стоят антисептики. Не успели отойти от столика, за которым сидели, как тут же появляется человек и всё обрабатывает. На территории отеля люди ходят без масок. Но на входе всем обязательно измеряют температуру. Медицинская служба дежурит круглосуточно рядом с каждым отелем. Сейчас можно по страховке вызвать врача, и через 5–8 минут карета скорой помощи будет на месте. Поэтому можно не бояться ехать в Турцию.

А вот другую сибирячку Ольгу Степанову сперва даже насторожила тишина и безлюдность в отеле:

— Мы прилетели 25-го числа. Народу в этот день было мало. Нас заселили в номер, который находится в углу. Даже света на этаже не было, мы шли к номеру по темноте.

Детские горки пустуют без туристов

Детские горки пустуют без туристов

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— Спустя несколько дней народу стало больше. Очереди стали появляться. Сотрудники отеля ходят в масках, но из отдыхающих маски в столовой никто не носит. Везде стоят антисептики. Когда мы сами ездили в старый город в Сиде, то в автобусе водитель всех заставил надеть маски, — рассказывает туристка из Сибири.

В Турции прекрасная солнечная погода

В Турции прекрасная солнечная погода

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Олеся Мальцева прилетела в Турцию накануне. По ее словам, ПЦР-тесты спрашивают только в аэропорту на стойке регистрации — больше они нигде не пригодились.

— На автобусные поездки распространяется новое правило — впускают только по карте, которую привязывают к вашему QR-коду. Наличкой рассчитываться нельзя. Также только по этим кодам можно заходить в торговые центры. Маски рекомендуют носить с собой на случай, если полиция остановит.

Черное море теплое и прозрачное — сезон сейчас в самом разгаре

Черное море теплое и прозрачное — сезон сейчас в самом разгаре

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QR-код туристы оформили с помощью туроператора.

— Нам скинули ссылку, мы зарегистрировались по ней, ввели все наши данные, а также указали даты пребывания в Турции. В конце регистрации нам выдали QR-код.

После приезда в Турцию гид прикрепила к QR-коду сибиряков банковскую карту, теперь они рассчитываются с ее помощью.

— Если банковской карты нет (мы вот думали, что можно просто телефоном рассчитываться), то придется купить карточку в банкомате — она обойдется в 7 лир. После этого гид привяжет ее к коду. Мы кладем на нее деньги и рассчитываемся в автобусе. В магазинах можно и телефоном, — рассказывает сибирячка.

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АнтальяТурцияавиасообщениезаграницаотдых
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