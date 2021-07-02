«Самолет был весь забит»: 10 кадров из Турции, куда после открытия границ хлынули туристы

Новосибирцы показали фотографии с отдыха в Турции после затяжного перерыва
Первый рейс из Новосибирска в Анталью после открытия границ вылетел 22 июня. Спустя неделю мы попросили туристов рассказать, как им отдыхается на популярных курортах в такое непростое время. Что с коронавирусом в Турции? Какие запреты там действуют? И нужен ли прививочный сертификат для путешествия? Публикуем короткие рассказы сибирских отпускников и фотографии из заграничного отпуска.
Новосибирец Иван Перепелкин полетел в Турцию на следующий день после возобновления регулярных рейсов.
— Туристов с каждым днем становится всё больше и больше, — рассказывает мужчина. — На развлекательных объектах возникают очереди. Например, в популярном парке The land of legends уже достаточно много людей. Масочный режим в отелях у персонала соблюдается строго, но туристы маски практически не носят. С 1 июля отменили комендантский час, все работают в обычном режиме.
Екатерина Колесова отдыхает в курортном городе Кемер на юге средиземноморского побережья Турции вместе с мужем и двумя детьми.
— Мы поехали по путевке, которую купили еще полтора года назад. У нас был забронирован тур, но потом из-за ковида границы закрыли. Мы перенесли путевку на год вперед. И как только этим летом Турцию открыли, мы в срочном порядке поехали отдыхать. Тест на ковид сдавали за 72 часа до пересечения границы. Поехали всей семьей. Детям до 6 лет сдавать тест на коронавирус не надо.
— Мы прилетели в аэропорт Антальи. Там было достаточно много народу, долго стояли в очереди. Самолет был весь забит. Но багаж получили быстро. До отеля добирались на мини-автобусе около 1,5 часа. В трансфере была только наша семья и незнакомый мужчина, который вышел чуть раньше.
По сути, рассказывает сибирячка, никаких ограничений для туристов сейчас нет. Единственное, свой досуг приходится продумывать самостоятельно — вечеринки и вечерние программы отменены.
— Туристов меньше, чем обычно. Отель заполнен примерно на 70%, — говорит Екатерина Колесова.
Ольга Гредникова улетела в Турцию всего несколько дней назад:
— Мы прилетели 27 июня в аэропорт Антальи. Сильного скопления людей там не было, багаж получили очень быстро. От аэропорта нас на комфортабельном автобусе привезли в отель «Эфталия Аква», он находится в 18 километрах от Алании.
— Везде стоят антисептики. Не успели отойти от столика, за которым сидели, как тут же появляется человек и всё обрабатывает. На территории отеля люди ходят без масок. Но на входе всем обязательно измеряют температуру. Медицинская служба дежурит круглосуточно рядом с каждым отелем. Сейчас можно по страховке вызвать врача, и через 5–8 минут карета скорой помощи будет на месте. Поэтому можно не бояться ехать в Турцию.
А вот другую сибирячку Ольгу Степанову сперва даже насторожила тишина и безлюдность в отеле:
— Мы прилетели 25-го числа. Народу в этот день было мало. Нас заселили в номер, который находится в углу. Даже света на этаже не было, мы шли к номеру по темноте.
— Спустя несколько дней народу стало больше. Очереди стали появляться. Сотрудники отеля ходят в масках, но из отдыхающих маски в столовой никто не носит. Везде стоят антисептики. Когда мы сами ездили в старый город в Сиде, то в автобусе водитель всех заставил надеть маски, — рассказывает туристка из Сибири.
Олеся Мальцева прилетела в Турцию накануне. По ее словам, ПЦР-тесты спрашивают только в аэропорту на стойке регистрации — больше они нигде не пригодились.
— На автобусные поездки распространяется новое правило — впускают только по карте, которую привязывают к вашему QR-коду. Наличкой рассчитываться нельзя. Также только по этим кодам можно заходить в торговые центры. Маски рекомендуют носить с собой на случай, если полиция остановит.
QR-код туристы оформили с помощью туроператора.
— Нам скинули ссылку, мы зарегистрировались по ней, ввели все наши данные, а также указали даты пребывания в Турции. В конце регистрации нам выдали QR-код.
После приезда в Турцию гид прикрепила к QR-коду сибиряков банковскую карту, теперь они рассчитываются с ее помощью.
— Если банковской карты нет (мы вот думали, что можно просто телефоном рассчитываться), то придется купить карточку в банкомате — она обойдется в 7 лир. После этого гид привяжет ее к коду. Мы кладем на нее деньги и рассчитываемся в автобусе. В магазинах можно и телефоном, — рассказывает сибирячка.
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