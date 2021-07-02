«Самолет был весь забит»: 10 кадров из Турции, куда после открытия границ хлынули туристы

Первый рейс из Новосибирска в Анталью после открытия границ вылетел 22 июня. Спустя неделю мы попросили туристов рассказать, как им отдыхается на популярных курортах в такое непростое время. Что с коронавирусом в Турции? Какие запреты там действуют? И нужен ли прививочный сертификат для путешествия? Публикуем короткие рассказы сибирских отпускников и фотографии из заграничного отпуска.

Новосибирец Иван Перепелкин полетел в Турцию на следующий день после возобновления регулярных рейсов.

— Туристов с каждым днем становится всё больше и больше, — рассказывает мужчина. — На развлекательных объектах возникают очереди. Например, в популярном парке The land of legends уже достаточно много людей. Масочный режим в отелях у персонала соблюдается строго, но туристы маски практически не носят. С 1 июля отменили комендантский час, все работают в обычном режиме.