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Из Новосибирска в Турцию отправился первый рейс — 10 фото счастливых путешественников

Перелет осуществляет авиакомпания Nordwind Airlines

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Многие новосибирцы поехали на отдых с детьми

Многие новосибирцы поехали на отдых с детьми

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На прошлой неделе стало известно, что было принято решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Сегодня из Новосибирска вылетел первый рейс в Анталью.

Рейс авиакомпании Nordwind Airlines вылетел из Толмачёво. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков сегодня утром побывал в аэропорту и снял счастливых путешественников, покидающих дождливый Новосибирск.

Новосибирск провожает туристов дождем

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Пассажиры с нетерпением ждали посадки

Пассажиры с нетерпением ждали посадки

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Многие заранее упаковали в пленку свои чемоданы

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Регистрация прошла по плану

Регистрация прошла по плану

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Сегодня в Анталью летит рейс авиакомпании Nordwind Airlines

Сегодня в Анталью летит рейс авиакомпании Nordwind Airlines

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Было много желающих улететь в Турцию

Было много желающих улететь в Турцию

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В аэропорту большинство посетителей соблюдают масочный режим

В аэропорту большинство посетителей соблюдают масочный режим

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Турция за время ограничений успела смягчить условия для прилета российских туристов.

Из-за обострившейся ситуации с коронавирусом и взлетевших цен на российские курорты для многих снова стал актуальным вопрос, где провести отпуск этим летом. Что, если отдохнуть, не выезжая за пределы Новосибирской области? Но где именно и сколько это стоит? А если совместить приятное с полезным — отдых и расслабление с лечением и оздоровлением? Мы узнали, сколько стоит отдохнуть в новосибирских санаториях. И у нас для вас грустная новость: некоторые санатории сегодня обходятся дороже, чем путевка в Египет.

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Турцияотдыхотпуск
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