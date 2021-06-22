Из Новосибирска в Турцию отправился первый рейс — 10 фото счастливых путешественников

На прошлой неделе стало известно, что было принято решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня . Сегодня из Новосибирска вылетел первый рейс в Анталью.

Рейс авиакомпании Nordwind Airlines вылетел из Толмачёво. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков сегодня утром побывал в аэропорту и снял счастливых путешественников, покидающих дождливый Новосибирск.