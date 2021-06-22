Из Новосибирска в Турцию отправился первый рейс — 10 фото счастливых путешественников

На прошлой неделе стало известно, что было принято решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с
Рейс авиакомпании Nordwind Airlines вылетел из Толмачёво. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков сегодня утром побывал в аэропорту и снял счастливых путешественников, покидающих дождливый Новосибирск.
Турция за время ограничений успела смягчить условия для прилета российских туристов.
Из-за обострившейся ситуации с коронавирусом и взлетевших цен на российские курорты для многих снова стал актуальным вопрос, где провести отпуск этим летом. Что, если отдохнуть, не выезжая за пределы Новосибирской области? Но где именно и сколько это стоит? А если совместить приятное с полезным — отдых и расслабление с лечением и оздоровлением? Мы узнали, сколько стоит отдохнуть в новосибирских санаториях. И у нас для вас грустная новость: некоторые санатории сегодня обходятся дороже, чем путевка в Египет.