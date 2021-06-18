Россия возобновит авиасообщение с Турцией

Оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Об этом сегодня заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА «Новости».
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Рейсы вернут уже на следующей неделе
Оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Об этом сегодня заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА «Новости».
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