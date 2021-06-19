Отпуск в пандемию: правила въезда в Турцию в 2021 году

Российские туристы ждали, и это, наконец, произошло:
Как лететь
Авиасообщение с Турцией восстанавливается в полном объеме – чартерные и регулярные рейсы будут осуществляться из всех российских городов, где разрешены международные перелеты.
Виза
Для россиян в Турции виза не нужна.
ПЦР-тест
С 1 июня власти Турции упростили правила въезда: гражданам РФ, у которых есть справка о вакцинации, не надо предъявлять результаты ПЦР-теста. Непривитые должны иметь при себе результаты теста, сделанного в течение
Детям до 6 лет тесты не нужны.
Не забывайте, что по возвращении в Россию всем гражданам необходимо сдать два ПЦР-теста.
Справка о вакцинации
Необязательна, но она упрощает правила въезда.
Декларация о здоровье
Не нужна.
Страховка
Необязательна. Если вы летите в Турцию через туроператора, страховка, как правило, оформляется автоматически.
Ограничения
СЮЖЕТ
В стране остался комендантский час, он действует с понедельника по субботу с 22:00 до 05:00. По воскресеньям на весь день вводится полный локдаун. Кафе и рестораны принимают посетителей с 07:00 до 21:00, доставка работает до 00:00.
Спортивные залы и парки развлечений работают с понедельника по субботу с 07:00 до 21:00.