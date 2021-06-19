Отпуск в пандемию: правила въезда в Турцию в 2021 году

Российские туристы ждали, и это, наконец, произошло: с 22 июня самолеты в полном составе вновь полетят на турецкие курорты. Рассказываем, что теперь нужно, чтобы по всем правилам попасть на заграничный отдых и что с вас потребует родина по возвращении.

Как лететь

Авиасообщение с Турцией восстанавливается в полном объеме – чартерные и регулярные рейсы будут осуществляться из всех российских городов, где разрешены международные перелеты.

Виза

Для россиян в Турции виза не нужна.

ПЦР-тест