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Отпуск в пандемию: правила въезда в Турцию в 2021 году

За время, что самолеты из России не летали в Турцию, страна успела смягчить условия прилета

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Турецкий берег снова ждет российских туристов

Турецкий берег снова ждет российских туристов

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Российские туристы ждали, и это, наконец, произошло: с 22 июня самолеты в полном составе вновь полетят на турецкие курорты. Рассказываем, что теперь нужно, чтобы по всем правилам попасть на заграничный отдых и что с вас потребует родина по возвращении.

Как лететь

Авиасообщение с Турцией восстанавливается в полном объеме – чартерные и регулярные рейсы будут осуществляться из всех российских городов, где разрешены международные перелеты.

Виза

Для россиян в Турции виза не нужна.

ПЦР-тест

С 1 июня власти Турции упростили правила въезда: гражданам РФ, у которых есть справка о вакцинации, не надо предъявлять результаты ПЦР-теста. Непривитые должны иметь при себе результаты теста, сделанного в течение 72 часов до вылета, или же показать справку экспресс-теста на антигены.

Детям до 6 лет тесты не нужны.

Не забывайте, что по возвращении в Россию всем гражданам необходимо сдать два ПЦР-теста.

Справка о вакцинации

Необязательна, но она упрощает правила въезда.

Декларация о здоровье

Не нужна.

Страховка

Необязательна. Если вы летите в Турцию через туроператора, страховка, как правило, оформляется автоматически.

Ограничения

СЮЖЕТ

Отпуск в пандемию

В стране остался комендантский час, он действует с понедельника по субботу с 22:00 до 05:00. По воскресеньям на весь день вводится полный локдаун. Кафе и рестораны принимают посетителей с 07:00 до 21:00, доставка работает до 00:00.

Спортивные залы и парки развлечений работают с понедельника по субботу с 07:00 до 21:00.

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Турцияпутешествиятуризмкоронавирусотпуск в пандемию
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