Турция изменила правила въезда для туристов: как теперь туда попасть

1
Как пускают привитых «Спутником Лайт»?
По информации российского посольства в Анкаре, иностранцам, привитым «Спутником Лайт» и другими однокомпонентными вакцинами (кроме Johnson & Johnson), при въезде в Турцию теперь нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус или справку о перенесенном
Поделиться
2
Как пускают привитых «
Спутником V»?
Вакцинированные двумя компонентами «
Поделиться
3
Как пускают привитых другими вакцинами?
Ранее для въезда турецким властям было достаточно сертификата о вакцинации любой из зарегистрированных в РФ вакцин. Но Ассоциация туроператоров России нашла в новых правилах еще одну нестыковку.
— Дело в том, что текст циркуляра МВД Турции от
Турецкие власти дополнительно не разъяснили этот вопрос, так что привитым «ЭпиВаком» и «КовиВаком» с большой долей вероятности переживать не о чем. К тому же крупные туроператоры, в числе которых TEZ Tour, «Интурист», также пишут, что ограничения касаются только «Спутника Лайт».
Поделиться
4
Что делать, если у меня нет прививки?
Невакцинированным и не переболевшим коронавирусом нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее
Вместо теста ПЦР можно предоставить результаты теста на антигены к
Если турист переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев, ему нужна официальная справка (ее можно взять на «Госуслугах»). С момента первого положительного ПЦР-теста должно пройти не менее
Поделиться
5
Что еще необходимо для въезда в Турцию?
Все пассажиры, включая детей, до вылета должны заполнить электронную форму за
При въезде в Турцию пассажиров могут выборочно протестировать в аэропорту.
Поделиться