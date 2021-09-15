Турция изменила правила въезда для туристов: как теперь туда попасть

Ранее для въезда турецким властям было достаточно сертификата о вакцинации любой из зарегистрированных в РФ вакцин. Но Ассоциация туроператоров России нашла в новых правилах еще одну нестыковку.

— Дело в том, что текст циркуляра МВД Турции от 3 сентября может трактоваться и таким образом, что вакцины «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» тоже не попадают теперь в список признанных Турцией, ведь указано, что подходят двухкомпонентные европейские вакцины (одобренные ЕМА) и одобренные для экстренного применения в самой Турции. А это только « Спутник V », — рассуждают в АТОР. — Если такое прочтение верно, то получится, что сразу три российские вакцины оказываются «нежелательными для Турции»?

Турецкие власти дополнительно не разъяснили этот вопрос, так что привитым «ЭпиВаком» и «КовиВаком» с большой долей вероятности переживать не о чем. К тому же крупные туроператоры, в числе которых TEZ Tour, «Интурист», также пишут, что ограничения касаются только «Спутника Лайт».

