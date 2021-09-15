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Турция изменила правила въезда для туристов: как теперь туда попасть

Турция изменила правила въезда для туристов: как теперь туда попасть

Кому тест нужен, а кто без него обойдется — собрали все изменения

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В общественных местах придется носить маску

В общественных местах придется носить маску

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На прошлой неделе турецкие власти обновили правила приема иностранцев: теперь привитым однокомпонентной вакциной от коронавируса одного лишь сертификата для въезда недостаточно. Некоторых путешественников эта новость настигла уже в аэропортах: привитых «Спутником Лайт» развернули к выходу. Объясняем, какие документы нужно подготовить россиянам, собирающимся на отдых в Турцию.

1

Как пускают привитых «Спутником Лайт»?

По информации российского посольства в Анкаре, иностранцам, привитым «Спутником Лайт» и другими однокомпонентными вакцинами (кроме Johnson & Johnson), при въезде в Турцию теперь нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус или справку о перенесенном COVID-19. Срочный тест можно сделать в аэропорту.

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2

Как пускают привитых «Спутником V»?

Вакцинированные двумя компонентами «Спутника V» туристы освобождаются от предоставления результатов ПЦР-теста. Для въезда нужен лишь сертификат о полном курсе вакцинации. При этом с момента введения второго компонента должно пройти минимум 14 дней.

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3

Как пускают привитых другими вакцинами?

Ранее для въезда турецким властям было достаточно сертификата о вакцинации любой из зарегистрированных в РФ вакцин. Но Ассоциация туроператоров России нашла в новых правилах еще одну нестыковку.

— Дело в том, что текст циркуляра МВД Турции от 3 сентября может трактоваться и таким образом, что вакцины «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» тоже не попадают теперь в список признанных Турцией, ведь указано, что подходят двухкомпонентные европейские вакцины (одобренные ЕМА) и одобренные для экстренного применения в самой Турции. А это только «Спутник V», — рассуждают в АТОР. — Если такое прочтение верно, то получится, что сразу три российские вакцины оказываются «нежелательными для Турции»?

Турецкие власти дополнительно не разъяснили этот вопрос, так что привитым «ЭпиВаком» и «КовиВаком» с большой долей вероятности переживать не о чем. К тому же крупные туроператоры, в числе которых TEZ Tour, «Интурист», также пишут, что ограничения касаются только «Спутника Лайт».

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4

Что делать, если у меня нет прививки?

Невакцинированным и не переболевшим коронавирусом нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до прибытия в Турцию. Справка не нужна детям до 12 лет.

Вместо теста ПЦР можно предоставить результаты теста на антигены к COVID-19, проведенного не ранее 48 часов до прибытия в страну.

Если турист переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев, ему нужна официальная справка (ее можно взять на «Госуслугах»). С момента первого положительного ПЦР-теста должно пройти не менее 28 дней. В таком случае туристы также освобождены от сдачи ПЦР по прилете в Турцию.

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5

Что еще необходимо для въезда в Турцию?

Все пассажиры, включая детей, до вылета должны заполнить электронную форму за 72 часа до прилета в Турцию, распечатать заполненную анкету с HES-кодом или скачать ее на телефон и предъявить в самолете.

При въезде в Турцию пассажиров могут выборочно протестировать в аэропорту.

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Турцияпандемия коронавирусавакцинация от COVID-19отпуск в пандемию
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