«Наш дружелюбный концлагерь»: Навальный впервые рассказал о жизни в колонии

Сегодня в аккаунтах оппозиционера Алексея Навального в социальных сетях появилась первая публикация с тех пор, как он был этапирован из СИЗО в колонию. Он рассказывает о колонии, где сейчас находится. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала, что он находится в ИК-2 «Покров».
— Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным позам осужденных, стоящих навытяжку и боящихся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в
Оппозиционер пишет, что в колонии запрещены мат и жаргонные слова, за всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт. Он сравнивает условия с антиутопией «1984» Оруэлла, но говорит, что в целом у него всё хорошо.
— Есть даже и красочные моменты в черно-белых буднях. Например, у меня на груди табличка с именем и фото, она подчеркнута красивой красной полосой, — пишет Алексей. — Ведь я склонен к побегу, помните? Ночью я через каждый час просыпаюсь, оттого что рядом с моей кроватью стоит мужчина в бушлате. Он снимает меня на камеру и говорит: «Два часа тридцать минут, осужденный Навальный. Снятие с профилактического учета как склонного к побегу. На месте». И я снова спокойно засыпаю с мыслью о том, что есть люди, которые помнят обо мне и никогда не потеряют. Здорово же, да?
Алексей Навальный вернулся в Россию
Дело «Ив Роше» — одно из нескольких возбужденных Следственным комитетом России уголовных дел, в котором фигурируют Алексей Навальный и его брат Олег. По версии следствия, братья похитили 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше». Олега приговорили к реальному сроку, Алексея — к условному (срок истек 30 декабря 2020 года).
По условиям приговора Навальный должен был дважды в месяц отмечаться в полиции, но он этого не сделал. Прежде всего из-за того, что после отравления в августе 2020 года несколько месяцев провел в немецкой клинике и вернулся в Россию только в январе 2021-го. Тогда ФСИН пригрозила заменить условный срок на реальный, мотивируя это нарушением правил условного освобождения. Генпрокуратура назвала представление ФСИН «законным и обоснованным».
Ранее уже сообщалось, что Алексей Навальный будет отбывать наказание именно в этой колонии. В этом материале мы рассказываем, как она устроена.