«Наш дружелюбный концлагерь»: Навальный впервые рассказал о жизни в колонии

Сегодня в аккаунтах оппозиционера Алексея Навального в социальных сетях появилась первая публикация с тех пор, как он был этапирован из СИЗО в колонию. Он рассказывает о колонии, где сейчас находится. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала, что он находится в ИК-2 «Покров».



— Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным позам осужденных, стоящих навытяжку и боящихся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 «Покров», совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо, — пишет Навальный. — Я так себе и называю свой новый дом — «наш дружелюбный концлагерь».

