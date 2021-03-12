Опять повысят пенсионный возраст? Колонка Стаса Соколова о событиях непредотвратимой силы

Иногда новости, которые никак между собой, на первый взгляд, не связаны, укладываются в одну траекторию так, что кажется, будто кто-то сверху над нами не то смеется, не то подает знаки. Пока, впрочем, без особого успеха. Обозреватель НГС Стас Соколов рассуждает в своей колонке о трех событиях марта.
С начала весны произошли три события, которые демонстрируют состояние и перспективы современного российского общества лучше, чем любое исследование и социологический опрос.
Сначала депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что российские власти намерены еще немного приподнять пенсионный возраст. Ну вы же понимаете, что пенсионеров много, а денег всё меньше. И если сместить наступление пенсионного возраста еще лет на пять, то можно убить сразу двух зайцев (извините за каламбур). С одной стороны, люди начнут получать пенсию позже, с другой — при необходимости работать до 70 лет далеко не все доживут до этого скорбного для пенсионного фонда дня. Официальные лица, конечно, кинулись опровергать это заявление, но мы же понимаем, что если официальные лица опровергают, то оно точно когда-нибудь да будет.
Не успела интересующаяся новостями общественность отойти от новых перспектив, как во вторник Симоновский суд Москвы дал условный срок бывшему сотруднику полиции Ивану Князеву. Князева признали виновным по пункту «а» части 1 статьи 213 УК России (хулиганство с применением оружия).
Столь суровый приговор экс-полицейский получил за то, что в декабре 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из травматического пистолета в 13-летнюю школьницу, которая ответила отказом на предложение Ивана заняться сексом (так, по крайней мере, говорила девочка после инцидента).
А уже в среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий от ответственности за коррупцию чиновников в тех случаях, когда коррупция наступила в условиях действия «непредотвратимых обстоятельств». Коими законодатели называют землетрясение, наводнение, ураган, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты и так далее.
Тут самое время спросить: а какая между этими событиями связь? Да самая прямая. Человек ведь всегда действует в рамках предлагаемых обстоятельств. Имеющему власть человеку крайне сложно удержаться от того, чтобы власть эту употребить в собственных интересах, будь то желание отпилить себе пару миллиардов от госзаказа или просто вот затащить в постель понравившуюся девочку.
Единственное, что может остановить человека, — это осознание неотвратимости наказания. И эти три новости наглядно показывают, до какой степени независимости от мнения граждан дошло у нас то, что называется государственной машиной.
И машину эту трудно даже как-то особенно осуждать. Общество (мы все) шаг за шагом сами согласились отдать власть циничным и жадным людям, отказавшись даже от попыток этих людей контролировать. Кто-то прельстился возрождением былого величия, кто-то дал себя напугать «возвращением 90-х». Масса вполне разумных людей с насмешкой смотрела на участников немногочисленных (если сравнивать с общим населением страны) протестных акций, утешая себя тем, что у них-то всё нормально, чего зря ходить-то.
И вот теперь нам стоит привыкать к тому, что работника полиции стоит побаиваться больше, чем бандитов, а воровство чиновников считать просто частью образа жизни. Оно, конечно, и раньше так было, но теперь это, что называется, официально. И возможное увеличение пенсионного возраста — просто один из возможных дальнейших шагов в этом направлении. Стерпели то, стерпим и это.
Если ситуацию в стране в ближайшей перспективе уже вряд ли можно исправить, то вот справиться с отдельным застройщиком всё еще можно. О том, как жители одного из жилых комплексов Новосибирска через прокуратуру пытаются остановить стройку под своими окнами, читайте в колонке председателя ТСЖ «Маяк».