Опять повысят пенсионный возраст? Колонка Стаса Соколова о событиях непредотвратимой силы

Иногда новости, которые никак между собой, на первый взгляд, не связаны, укладываются в одну траекторию так, что кажется, будто кто-то сверху над нами не то смеется, не то подает знаки. Пока, впрочем, без особого успеха. Обозреватель НГС Стас Соколов рассуждает в своей колонке о трех событиях марта.



С начала весны произошли три события, которые демонстрируют состояние и перспективы современного российского общества лучше, чем любое исследование и социологический опрос.

Сначала депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что российские власти намерены еще немного приподнять пенсионный возраст. Ну вы же понимаете, что пенсионеров много, а денег всё меньше. И если сместить наступление пенсионного возраста еще лет на пять, то можно убить сразу двух зайцев (извините за каламбур). С одной стороны, люди начнут получать пенсию позже, с другой — при необходимости работать до 70 лет далеко не все доживут до этого скорбного для пенсионного фонда дня. Официальные лица, конечно, кинулись опровергать это заявление, но мы же понимаем, что если официальные лица опровергают, то оно точно когда-нибудь да будет.