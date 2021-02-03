Больше 1400 задержанных: итоги ночных протестов в поддержку Навального

Жители Москвы, Петербурга и еще девяти городов России вышли на улицы после оглашения приговора Алексею Навальному 2 февраля. В столице несогласованные акции в поддержку оппозиционера продлились почти до пяти утра.
Суд над оппозиционером начался днем 2 февраля. К тому моменту в Москве перекрыли улицы, прилегающие к зданию Мосгорсуда, где шел процесс, полицейские дежурили у ближайшей станции метро. Несмотря на рабочее время, поддержать оппозиционера в столице вышли несколько сотен человек. Еще до оглашения приговора в Москве задержали более 300 человек.
Решение суда оглашали после 20:00 мск, к этому времени к зданию суда стянулось еще больше неравнодушных. А после оглашения приговора люди вышли на улицы как минимум в 11 городах страны. Больше всего митингующих собралось в Москве — на Петровке, Большой Дмитровской и прилегающих переулках. Чтобы разогнать толпу, полицейские применяли электрошокеры.
Люди поднимали руки вверх и кричали «Мы безоружны». Но полиция все равно избивала их.
По актуальным данным «ОВД-инфо», в Москве на митингах 2 февраля задержано
Одним только разгоном толпы на улице в Петербурге дело не ограничилось. Некоторых людей ОМОН вытаскивал из такси. Досталось и пассажиру,
В Санкт-Петербурге насчитали 246 задержанных. Здесь заблаговременно перекрыли Дворцовую площадь, поэтому протестующие собрались напротив Гостиного двора. Их тоже жестко задерживали — валили на землю и били шокерами.
Кроме того, протестные акции прошли в Ижевске (4 задержанных), Омске (3 задержанных), Челябинске (2 задержанных), Краснодаре (2 задержанных), Кирове (1 задержанный), Чебоксарах (1 задержанный), Мытищах (1 задержанный) и Набережных Челнах (1 задержанный).
Суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам колонии по делу «Ив Роше». Один год из этого наказания оппозиционер провел под домашним арестом, таким образом, ему остается провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.
Защита Навального сказала, что будет обжаловать решение.
Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января из Берлина и сразу же был задержан. На следующий день суд Химок арестовал политика на 30 суток — за это время должен решиться вопрос о замене наказания. Защита Навального подала апелляцию, но 28 января Московский областной суд ее отклонил.
Дело «Ив Роше» — одно из нескольких возбужденных Следственным комитетом России уголовных дел, в котором фигурирует Алексей Навальный и его брат Олег. По версии следствия, братья похитили 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше». Олега приговорили к реальному сроку, Алексея — к условному (срок истек 30 декабря 2020 года). По условиям приговора Навальный должен был дважды в месяц отмечаться в полиции, но он этого не сделал. Прежде всего из-за того, что после отравления в августе 2020 года несколько месяцев провел в немецкой клинике и вернулся в Россию только в январе 2021-го. Тогда ФСИН пригрозила заменить условный срок на реальный, мотивируя это нарушением правил условного освобождения. Генпрокуратура назвала представление ФСИН «законным и обоснованным».