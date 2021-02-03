Больше 1400 задержанных: итоги ночных протестов в поддержку Навального

Жители Москвы, Петербурга и еще девяти городов России вышли на улицы после оглашения приговора Алексею Навальному 2 февраля. В столице несогласованные акции в поддержку оппозиционера продлились почти до пяти утра.



Суд над оппозиционером начался днем 2 февраля. К тому моменту в Москве перекрыли улицы, прилегающие к зданию Мосгорсуда, где шел процесс, полицейские дежурили у ближайшей станции метро. Несмотря на рабочее время, поддержать оппозиционера в столице вышли несколько сотен человек. Еще до оглашения приговора в Москве задержали более 300 человек.

