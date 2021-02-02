СМИ потребовали от силовиков прекратить мешать журналистам — в одном из инцидентов пострадала корреспондент НГС

Во вторник, 2 февраля, объединение независимых российских медиа «Синдикат-100», в которое входит новосибирский сайт «Тайга.инфо», выпустило требование к руководителям МВД и Росгвардии о немедленном прекращении преследования сотрудников СМИ, выполняющих свою работу.



Одним из поводов стал инцидент с журналистом НГС Алёной Истоминой — на прошедшей 31 января несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в Новосибирске один из силовиков ударил ее дубинкой по телефону.

— Десятки наших коллег были задержаны правоохранителями во время выполнения своего профессионального долга. К журналистам применяли физическую силу: корреспондента «Новой газеты» Елизавету Кирпанову сотрудник ОМОНа ударил дубинкой по голове, несколько ударов дубинкой получила корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова, удар пришелся на телефон Алёны Истоминой из Ngs.ru во время проведения съемки. Есть случаи избиений журналистов при задержании и даже применения электрошокера, — цитирует текст требования Тайга.инфо.