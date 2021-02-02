СМИ потребовали от силовиков прекратить мешать журналистам — в одном из инцидентов пострадала корреспондент НГС

Сообщество журналистов потребовало прекратить преследовать сотрудников СМИ
Во вторник, 2 февраля, объединение независимых российских медиа «Синдикат-100», в которое входит новосибирский сайт «Тайга.инфо», выпустило требование к руководителям МВД и Росгвардии о немедленном прекращении преследования сотрудников СМИ, выполняющих свою работу.
Одним из поводов стал инцидент с журналистом НГС Алёной Истоминой — на прошедшей
— Десятки наших коллег были задержаны правоохранителями во время выполнения своего профессионального долга. К журналистам применяли физическую силу: корреспондента «Новой газеты» Елизавету Кирпанову сотрудник ОМОНа ударил дубинкой по голове, несколько ударов дубинкой получила корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова, удар пришелся на телефон Алёны Истоминой из Ngs.ru во время проведения съемки. Есть случаи избиений журналистов при задержании и даже применения электрошокера, — цитирует текст требования Тайга.инфо.
«Синдикат-100» напомнил сотрудникам Росгвардии и МВД, что в законе «О СМИ» указано право журналиста посещать массовые мероприятия. Однако многих задержали во время несогласованных акций. Кроме этого, журналисты изданий, которые входят в объединение, продолжают сталкиваться с противодействием правоохранительных органов — профсоюз журналистов зафиксировал 180 случаев нарушения прав сотрудников СМИ 23 и 31 января.
— И эта практика продолжается — сегодня вновь на улицах Москвы задерживают журналистов, несмотря на опознавательные жилеты «Пресса», наличие редакционных удостоверений и редакционных заданий. Такие действия являются нарушением закона и подпадают под
Объединение независимых СМИ «Синдикат-100» появилось в конце февраля 2020 года по инициативе «Новой газеты» для привлечения внимания к общественно значимым темам и совместного освещения важных для страны проблем. В него вошли несколько десятков средств массовой информации, в том числе телеканал «Дождь», «Эхо Москвы», Znak.com, «Такие дела», «Тайга.инфо», «Медуза», ИД «Алтапресс», издательская группа «ВК-медиа», издательские дома «Имидж-пресс» и «Крестьянин», «Кавказский узел», медиапроект «Ревда-инфо.ру», телекомпания ТВ2 и другие.
Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли по всей стране 23 и 31 января. В минувшее воскресенье в Новосибирске силовики задержали 154 человека. Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.