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Полиция подсчитала число участников протестной акции в Новосибирске

Также в МВД сообщили о количестве задержанных

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Участников акции начали задерживать уже в начале шествия

Участников акции начали задерживать уже в начале шествия

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Полиция подсчитала число участников протестной акции в Новосибирске 31 января. По официальной информации, в несанкционированном мероприятии приняли участие 1300 человек.

— В территориальные отделы полиции были доставлены 154 гражданина, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

При этом штаб Навального в Новосибирске в своем твиттере заявил, что на шествие вдоль Красного проспекта вышли около 10 тысяч новосибирцев. По состоянию на 21:18 «ОВД-Инфо» сообщает о 103 задержанных.

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Шествие началось 31 января в 12:00. Как происходили задержания — смотрите в нашем фоторепортаже. Также в эпицентре оказалась журналист НГС Алёна Истомина, которая освещала акцию и находилась при исполнении профессиональных обязанностей. Силовик замахнулся на нее дубинкой — удар пришелся по телефону. Подробнее об этом читайте здесь.

31 января мэрия планировала начать демонтаж новогодней елки. Но планы оказались порушены из-за протестов. Силовики заблокировали Театральный сквер и не пускали туда даже рабочих.

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задержанныепротестная акция
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