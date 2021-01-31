Полиция подсчитала число участников протестной акции в Новосибирске 31 января. По официальной информации, в несанкционированном мероприятии приняли участие 1300 человек.
— В территориальные отделы полиции были доставлены 154 гражданина, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
При этом штаб Навального в Новосибирске в своем твиттере заявил, что на шествие вдоль Красного проспекта вышли около 10 тысяч новосибирцев. По состоянию на 21:18 «ОВД-Инфо» сообщает о 103 задержанных.
Шествие началось 31 января в 12:00. Как происходили задержания — смотрите в нашем фоторепортаже. Также в эпицентре оказалась журналист НГС Алёна Истомина, которая освещала акцию и находилась при исполнении профессиональных обязанностей. Силовик замахнулся на нее дубинкой — удар пришелся по телефону. Подробнее об этом читайте здесь.
31 января мэрия планировала начать демонтаж новогодней елки. Но планы оказались порушены из-за протестов. Силовики заблокировали Театральный сквер и не пускали туда даже рабочих.