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Из-за протестов в Новосибирске не смогли начать демонтаж новогодней елки

Силовики заблокировали Театральный сквер и не пускали туда даже рабочих

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Новогоднюю елку должны были начать демонтировать уже с утра

Новогоднюю елку должны были начать демонтировать уже с утра

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Сегодня, 31 января, рабочие не смогли в первой половине дня начать демонтаж главной новогодней елки Новосибирска. Они не попали в сквер, где дерево установлено, так как он был оцеплен силовиками из-за протестной акции в поддержку Алексея Навального.

Уже в 10 утра вокруг Театрального сквера появились первые ограждения

Уже в 10 утра вокруг Театрального сквера появились первые ограждения

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Как пояснила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, рабочие не могут подъехать к объекту из-за того, что Театральный сквер, где установлена елка, оцеплен полицейскими и бойцами Росгвардии.

— Мы не можем начать работы, пока оцепление не снимут, — сообщила вице-мэр.

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Доступ в Театральный сквер был перекрыт полицией в районе полудня, а заграждения вокруг него начали устанавливать еще утром. Таким образом сотрудники правоохранительных органов пытались остановить проведение в этом месте протестной акции.

Неожиданные проблемы сегодня возникли и у пассажиров метро. Днем были полностью перекрыты входы и выходы на станцию метро «Площадь Ленина».

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новогодняя елкапротесты
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