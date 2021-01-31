Из-за протестов в Новосибирске не смогли начать демонтаж новогодней елки

Сегодня, 31 января, рабочие не смогли в первой половине дня начать демонтаж главной новогодней елки Новосибирска. Они не попали в сквер, где дерево установлено, так как он был оцеплен силовиками из-за протестной акции в поддержку Алексея Навального.
Как пояснила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, рабочие не могут подъехать к объекту из-за того, что Театральный сквер, где установлена елка, оцеплен полицейскими и бойцами Росгвардии.
— Мы не можем начать работы, пока оцепление не снимут, — сообщила вице-мэр.
Доступ в Театральный сквер был перекрыт полицией в районе полудня, а заграждения вокруг него начали устанавливать еще утром. Таким образом сотрудники правоохранительных органов пытались остановить проведение в этом месте протестной акции.
Неожиданные проблемы сегодня возникли и у пассажиров метро. Днем были полностью перекрыты входы и выходы на станцию метро «Площадь Ленина».