Силовик замахнулся дубинкой на журналиста НГС, который освещал протесты в Новосибирске. Заявление редакции

Силовик замахнулся дубинкой на журналиста НГС на митинге в Новосибирске
Сегодня, 31 января, на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального силовик замахнулся на нашего журналиста Алёну Истомину дубинкой — удар пришелся по телефону.
— Я была в жилетке с надписью «Пресса», в полном обмундировании, то есть сотрудник прекрасно видел, на кого он замахивается, — рассказала Алёна Истомина. — В этот момент я выполняла свою работу. Я увидела, что силовики задерживают человека, стала снимать это на видео, когда человека потащили к автобусу, я попыталась тоже пройти, меня, непонятно, на каком основании, грубо оттолкнули. Я продолжила снимать, и в этот момент мне прилетело дубинкой по телефону. Я не знаю, целился он в телефон или просто в меня, но это точно было сделано неслучайно.
Сначала корреспондент НГС посчитала, что это был сотрудник ОМОНа. Но в пресс-службе Росгвардии заявили, что их сотрудники к этому отношения не имеют, а на видео — полицейские. В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что не могут прокомментировать ситуацию — у них нет об этом информации.
Журналист НГС обратится с заявлением о произошедшем в прокуратуру и Следственный комитет, так как представитель правоохранительных органов нанес удар в момент осуществления профессиональной журналистской деятельности, что является грубым нарушением закона о СМИ и ущемлением свободы российских журналистов.
Редакция НГС считает недопустимым любое воспрепятствование работе журналистов, освещающих мирные протестные акции. Это попытка запугать журналистское сообщество, приравнять нашу работу к правонарушению.
Похожий инцидент произошел в Красноярске с нашим коллегой из NGS24.RU Яковом Калининым, которого задержали во время выполнения задания редакции на митинге на площади Мира. И обязательно прочитайте репортаж нашего журналиста с предыдущей протестной акции в Новосибирске.