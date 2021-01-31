31 января воскресенье
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 3/10
usd 76.25
eur 92.30

Все новости

Все новости

Силовик замахнулся дубинкой на журналиста НГС, который освещал протесты в Новосибирске. Заявление редакции

В пресс-службе полиции не смогли прокомментировать ситуацию

10 511
523Обсудить

Поделиться

Силовик замахнулся на журналиста НГС во время выполнения редакционного задания&nbsp;

Силовик замахнулся на журналиста НГС во время выполнения редакционного задания 

Поделиться

Силовик замахнулся дубинкой на журналиста НГС на митинге в Новосибирске

Сегодня, 31 января, на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального силовик замахнулся на нашего журналиста Алёну Истомину дубинкой — удар пришелся по телефону.

— Я была в жилетке с надписью «Пресса», в полном обмундировании, то есть сотрудник прекрасно видел, на кого он замахивается, — рассказала Алёна Истомина. — В этот момент я выполняла свою работу. Я увидела, что силовики задерживают человека, стала снимать это на видео, когда человека потащили к автобусу, я попыталась тоже пройти, меня, непонятно, на каком основании, грубо оттолкнули. Я продолжила снимать, и в этот момент мне прилетело дубинкой по телефону. Я не знаю, целился он в телефон или просто в меня, но это точно было сделано неслучайно.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Сначала корреспондент НГС посчитала, что это был сотрудник ОМОНа. Но в пресс-службе Росгвардии заявили, что их сотрудники к этому отношения не имеют, а на видео — полицейские. В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что не могут прокомментировать ситуацию — у них нет об этом информации.

Журналист НГС обратится с заявлением о произошедшем в прокуратуру и Следственный комитет, так как представитель правоохранительных органов нанес удар в момент осуществления профессиональной журналистской деятельности, что является грубым нарушением закона о СМИ и ущемлением свободы российских журналистов.

Редакция НГС считает недопустимым любое воспрепятствование работе журналистов, освещающих мирные протестные акции. Это попытка запугать журналистское сообщество, приравнять нашу работу к правонарушению.

Похожий инцидент произошел в Красноярске с нашим коллегой из NGS24.RU Яковом Калининым, которого задержали во время выполнения задания редакции на митинге на площади Мира. И обязательно прочитайте репортаж нашего журналиста с предыдущей протестной акции в Новосибирске.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК24
  • СМЕХ10
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ42
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

протестная акция
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (523)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...