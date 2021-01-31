Силовик замахнулся дубинкой на журналиста НГС, который освещал протесты в Новосибирске. Заявление редакции

Сегодня, 31 января, на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального силовик замахнулся на нашего журналиста Алёну Истомину дубинкой — удар пришелся по телефону.



— Я была в жилетке с надписью «Пресса», в полном обмундировании, то есть сотрудник прекрасно видел, на кого он замахивается, — рассказала Алёна Истомина. — В этот момент я выполняла свою работу. Я увидела, что силовики задерживают человека, стала снимать это на видео, когда человека потащили к автобусу, я попыталась тоже пройти, меня, непонятно, на каком основании, грубо оттолкнули. Я продолжила снимать, и в этот момент мне прилетело дубинкой по телефону. Я не знаю, целился он в телефон или просто в меня, но это точно было сделано неслучайно.