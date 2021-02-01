Разделяй и властвуй: как силовики гоняли протестующих по всей стране

Но начнем с того, что произошло еще до начала самих акций и объединило разные города: там, где есть метро, оно сегодня работало с перебоями. Причины — разные. Московский дептранс предупредил, что перекрытия будут ситуативными по требованию полиции, в Екатеринбурге мэрия сослалась на неисправный состав, в Самаре некоторые станции метро не работали «в целях безопасности», в Нижнем Новгороде станцию «Горьковскую» закрыли для «устранения дефекта в элементах верхнего строения пути».

В Красноярске городские площади за ночь засыпали снегом — коммунальщики сформировали на подъездах аккуратные снежные баррикады.

