Разделяй и властвуй: как силовики гоняли протестующих по всей стране

В России во второй раз прошли акции в поддержку оппозиционного политика и блогера Алексея Навального, связанные с его арестом. Волна несогласованных митингов и шествий началась с Дальнего Востока, люди выходили на улицы в полдень. В разных городах к акциям готовились по-разному и встречали протестующих тоже разными методами — где-то им помешали выйти на площадь, а где-то наоборот не давали ее покинуть. Но очевидно, что в этот раз подготовка была более масштабная. Об этом говорит и количество силовиков на улицах городов — их было заметно больше. Также многие участники акций говорили о том, что в этот раз ОМОН и полиция были более координированы.
Но начнем с того, что произошло еще до начала самих акций и объединило разные города: там, где есть метро, оно сегодня работало с перебоями. Причины — разные. Московский дептранс предупредил, что перекрытия будут ситуативными по требованию полиции, в Екатеринбурге мэрия сослалась на неисправный состав, в Самаре некоторые станции метро не работали «в целях безопасности», в Нижнем Новгороде станцию «Горьковскую» закрыли для «устранения дефекта в элементах верхнего строения пути».
В Красноярске городские площади за ночь засыпали снегом — коммунальщики сформировали на подъездах аккуратные снежные баррикады.
Снегоуборочная техника активно работала и в Братске Иркутской области. В сети набирает популярность ускоренное видео, на котором техника несколько часов нарезает круги по уже расчищенной от снега площади. В одной из групп Братска в соцсетях пишут, что машины крутились на площади под присмотром полиции два дня.
В Новосибирске силовики оперативно опережали колонны митингующих и не давали им объединиться в одно шествие. Акция была больше похожа на прогулку, часть людей была вынуждена идти по дворам. Как только колонна выходила со дворов к проезжей части, на перекрестке их уже ждали силовики.
Еще одна «тактика» которую применяли силовики, чтобы предотвратить массовые протесты — перекрытия всего и вся. Так действовали в Москве, где ввели ограничения по всему центру города — закрыли не только станции метро, но и центральные улицы. Протестующие оперативно меняли точки сбора на станциях метро, а полиция поспевала за ними, закрывая одну за другой. Соединиться нескольким потокам протестующих тоже не давали — улицы перекрывали автозаками, а с площади трех вокзалов толпу оттеснили.
В Екатеринбурге шествие состоялось, хотя и здесь людей разделили на два потока. Возле Театра драмы, куда пришли протестующие, их ждал ОМОН. Через некоторое время он стал вытеснять людей с площади у театра. Люди вышли на лед Городского пруда и стали переходить его, силовики за ними не последовали.
Во многих городах участники акций и журналисты сообщали о том, что в задержаниях принимают участие люди в гражданской одежде и без каких-либо опознавательных знаков. UFA1.RU пишет, что они не только выталкивали протестующих из толпы прямо к ОМОНу, но и лично участвовали в задержаниях. Люди в штатском также задержали в Красноярске заместителя главного редактора NGS24.RU Якова Калинина.
Чем дольше продолжались митинги, тем жестче становились задержания. В Санкт-Петербурге, где акции протеста начались в полдень по местному времени, к протестующим применяли электрошокеры, один из полицейских даже выхватил табельное оружие. Как сообщает »Фонтанка.ру» к участникам акции также был применен газ. О жестких задержаниях в Санкт-Петербурге и других городах мы писали в отдельном материале.
Первая волна акций была неделей ранее, 23 января. Много где она закончилась жесткими задержаниями, в этом материале можно найти видео задержаний и противостояния полиции и протестующих из разных городов страны. После акций прошла серия обысков и задержаний среди сторонников Навального, оппозиционеров и журналистов.