«Жилье дешевле на 70%»: как изменился Бали во время пандемии и сколько стоит отдых — рассказ сибирячки

Сибирячка Мария Бухмастова уже который год вместе с семьей зимует на Бали — остров в Индонезии для нее уже как второй дом. В этом году, несмотря на пандемию, она также собрала чемоданы и улетела навстречу закатам, успев проскочить карантин. Мы поговорили с Марией и попросили ее рассказать, что сейчас происходит на острове, как изменилась стоимость жизни и какие нюансы нужно учесть тем, кто все-таки собирается в отпуск.

Как попасть на Бали