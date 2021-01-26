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«Жилье дешевле на 70%»: как изменился Бали во время пандемии и сколько стоит отдых — рассказ сибирячки

Улететь в Индонезию стало еще сложнее, а остров могут закрыть из-за нового штамма коронавируса

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Мария вместе с мужем и двумя дочками улетела зимовать на Бали — она рассказала, как изменилась жизнь на острове

Мария вместе с мужем и двумя дочками улетела зимовать на Бали — она рассказала, как изменилась жизнь на острове

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Сибирячка Мария Бухмастова уже который год вместе с семьей зимует на Бали — остров в Индонезии для нее уже как второй дом. В этом году, несмотря на пандемию, она также собрала чемоданы и улетела навстречу закатам, успев проскочить карантин. Мы поговорили с Марией и попросили ее рассказать, что сейчас происходит на острове, как изменилась стоимость жизни и какие нюансы нужно учесть тем, кто все-таки собирается в отпуск.

Как попасть на Бали

— Для того чтобы улететь на Бали, нужны заполненная анкета на сайте, страховка, отрицательные тесты на COVID-19 и виза — мы оформили рабочую, стоимость на одного человека, независимо от возраста, — 400 долларов. Нас четверо — я, муж и две дочери, получилось 1600 долларов. Страховку мы распечатали обычную, просто от карты Тinkoff Platinum, этого достаточно. Тесты сперва нам вышли по 140 долларов, но потом платили еще 90 долларов, потому что у мужа оказался положительный тест, пересдали еще раз — отрицательный. Мы переболели в Новосибирске, в легкой форме, тесты сдавали в «Инвитро».

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— Основная сложность заключается в перелете, потому что лететь необходимо с пересадками. Самый дешевый перелет Новосибирск — Москва — Стамбул — Джакарта — Бали. В приложениях горят перелеты до Бали, но их по факту нет, только если у вас частный самолет, можно добраться без бешеных пересадок. Аэропорт Бали на международные рейсы закрыт. Мы летели через Дубай, потому что нереально выдержать четыре перелета с девятимесячным ребенком, у которого лезут зубы. Билеты вышли в 2700 долларов в одну сторону на четверых. В перелете через Дубай имелись свои нюансы — в городе по прилете можно проходить тест только в аккредитованных клиниках, но результат выдают уже через 24 часа. Мы сутки посидели в номере, узнали результат теста через сайт и пошли свободно гулять.

Карантин

— Мы успели улететь до Нового года, когда еще не было карантина, на 3–4 месяца, чтобы перезимовать, поэтому все траты себя оправдывают — на Бали есть смысл лететь только на длительный период. Врачи нас не сопровождали, мы просто показывали отрицательные тесты, когда проходили таможню. Под Новый год на остров прилетело около 50 000 отдыхающих, участились случаи заражения в сравнении с летом. Остров закрыт для въезда до 28 февраля, причем срок закрытия острова каждый раз продлевают: сначала говорили, что до 14 января, потом перенесли на февраль. Ввели новое правило — тест на ковид по прилете сдавать в Джакарте, за свой счет — это 100 долларов, всё сделано для того, чтобы ты потратил еще больше денег. Карантин длится 5 дней. Из-за нового штамма коронавируса после Нового года могут вообще закрыть остров.

Жизнь на острове

— Из-за наплыва туристов появились сложности с жильем, найти комфортное на длительный период сложно, виллы заняты, а отели пустуют. Но зато сейчас жилье дешевле примерно на 70%. Вилла, которую мы снимали раньше, стоила 320 000 рублей на месяц, сейчас — 135 000 рублей (1800 долларов вместе с уборкой каждый день и электричеством). Везде нужно ходить в маске, кроме пляжа. Многие кафе закрыты, а те, что работают, закрываются в 7–8 вечера, самые популярные забиты туристами, но их меньше. Кута вообще пустует, пробки остались, как и раньше, стоимость на еду, развлечения осталась такая же, ничего не поменялось. Обстановка на острове благоприятная, работают экскурсионные программы, массажные салоны. Погода хорошая, ни жарко, ни холодно, бывают дожди, но не затяжные.

— Впервые на острове мы пользуемся услугами няни для младшей дочери, в среднем 4–5 часов в день, 6 раз в неделю — 200 долларов. Арендовать байк стоит 200 долларов. Завтраки и ужины мы готовим сами, иногда ходим в кафе, в обед заказываем еду. Мы почти не едим местную кухню, больше европейскую, часто берем творог, козье молоко, миндальное молоко, выходит 2000 долларов. Здесь дорогие импортные продукты, нормальное вино, которое у нас стоит 6 долларов, здесь стоит 35 долларов, импортный обычный чай стоит 8 долларов, у нас такой же 2 доллара, зато огромный выбор фруктов, кофе. С морепродуктами туго, только на рыбном рынке огромное разнообразие.

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