«Жилье дешевле на 70%»: как изменился Бали во время пандемии и сколько стоит отдых — рассказ сибирячки

Сибирячка Мария Бухмастова уже который год вместе с семьей зимует на Бали — остров в Индонезии для нее уже как второй дом. В этом году, несмотря на пандемию, она также собрала чемоданы и улетела навстречу закатам, успев проскочить карантин. Мы поговорили с Марией и попросили ее рассказать, что сейчас происходит на острове, как изменилась стоимость жизни и какие нюансы нужно учесть тем, кто все-таки собирается в отпуск.
Как попасть на Бали
— Для того чтобы улететь на Бали, нужны заполненная анкета на сайте, страховка, отрицательные тесты на
— Основная сложность заключается в перелете, потому что лететь необходимо с пересадками. Самый дешевый перелет Новосибирск — Москва — Стамбул — Джакарта — Бали. В приложениях горят перелеты до Бали, но их по факту нет, только если у вас частный самолет, можно добраться без бешеных пересадок. Аэропорт Бали на международные рейсы закрыт. Мы летели через Дубай, потому что нереально выдержать четыре перелета с девятимесячным ребенком, у которого лезут зубы. Билеты вышли в
Карантин
— Мы успели улететь до Нового года, когда еще не было карантина, на
Жизнь на острове
— Из-за наплыва туристов появились сложности с жильем, найти комфортное на длительный период сложно, виллы заняты, а отели пустуют. Но зато сейчас жилье дешевле примерно на 70%. Вилла, которую мы снимали раньше, стоила
— Впервые на острове мы пользуемся услугами няни для младшей дочери, в среднем
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