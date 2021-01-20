«Целый остров для нас»: как изменился Таиланд из-за ковида и сколько стоит отдых — рассказ сибирячки

Жительница Новосибирска прошла карантин и отдохнула в Таиланде
Вновь открытые (пусть и частично) границы сильно взволновали жителей России, истосковавшихся по морям, пальмам и яркому солнцу. Однако выбраться за пределы нашей страны, например, в Азию, сегодня не так просто — после изучения новых порядков и правил так и хочется махнуть на всё рукой. Мы поговорили с сибирячкой Александрой Евдокимовой, которая вместе с мужем улетела в Таиланд, пережила карантин и сегодня гуляет по пустынным чистым пляжам и не может поверить, что всё это происходит на самом деле. Публикуем ее рассказ о том, что необходимо знать, собираясь в продолжительный отпуск.
Документы и справки для поездки в Таиланд
— К поездке придется готовиться более тщательно. Список необходимых документов есть на сайте посольства. Изначально нужно понимать, едете ли вы менее чем на 30 дней или более, в таком случае делать визу надо в Москве, а на прием в визовый центр записываться заранее. Виза делается минимум 2 недели, после этого необходимо получить разрешение на въезд, независимо от наличия визы.
Должны быть полностью оплаченные билеты и карантинный отель — его нужно выбрать из списка на официальном сайте, списаться с отелем напрямую, выкупить карантинный пакет (он стоит около
Страховка от
Как добраться до Таиланда: билеты, рейсы и карантин
— В России перед вылетом у нас проверяли справку от терапевта, страховку, разрешение на въезд. В Таиланде — оплаченные отели, страховку, тесты на ковид. Тайцы встречают и полностью из рук в руки передают туристов, всё очень быстро и профессионально, трансферы индивидуальные. Мы были приятно удивлены, что всё соблюдается, всё очень серьезно, не на бумаге, а в реальности. Мы летели в Бангкок авиакомпанией S7. В самолете было всего 55 человек. Наш первый рейс из Паттайи на Пхукет отменили, пришлось лететь из Бангкока, но и там заполняемость была 11 человек.
Если вы летите в Бангкок, то карантин надо проходить в Бангкоке или Паттайе. Если летите сразу на Пхукет, то выбирать надо из отелей на Пхукете. По истечении карантина мы получили необходимые бумаги и взяли билеты на Пхукет. Обратный рейс S7 тоже отменили из-за отсутствия пассажиров, поэтому мы планируем возвращаться «Аэрофлотом», но держим в уме, что и этот рейс могут отменить. Это, наверное, самое неудобное — сложно планировать возвращение.
Карантин для туристов в Таиланде
— Карантин длится 15 дней, мы делали два теста — на 5-й и 10-й день, каждый день нам измеряли давление, температуру и сатурацию. Выходить из номера нельзя. После двух отрицательных тестов разрешают на час в день выходить в сад. После карантина выдается бумага (из отеля и госпиталя) о его прохождении, результаты тестов вам тоже отдают на руки. Если у кого-то поднимается температура — его забирают в больницу.
Наш карантин прошел прекрасно, у нас был номер с видом на бассейн и сад с большим балконом. Русских в отеле не было, в основном одни немцы. Кормили замечательно, 3 раза в день, можно было еще заказывать еду и напитки из ресторана. Мы каждый день занимались йогой, силовыми тренировками, много читали, спали по 9–10 часов. Сразу после карантина мы поменяли немного валюты (до этого нам всё меняли сотрудники отеля), купили местные сим-карты, поставили приложение типа нашего Uber, только местный — Grab, и заказали такси до аэропорта.
Как изменился Таиланд
— Аэропорты стоят пустые, международное крыло всё в медиках, ничего не работает, а на внутренних перелетах (цена внутри страны — около 3000 рублей на двоих в одну сторону) можно и покушать, и отдохнуть — людей мало, но они есть. Тот отель, который мы бронировали на Пхукете, отменил нашу бронь и вернул деньги, но это к лучшему — сейчас даже самые крутые отели 4–5 звезд стоят пустые и цена за ночь в 2–3 раза меньше, чем обычно. Полиции нет, пропусков тоже нет, наши документы никто ни разу не проверял, местные шикают, если ты без маски, везде санитайзеры, бесконтактные устройства для измерения температуры — никогда таких раньше не видела, в спортзале всё за собой протираешь специальным составом.
Если говорить о Пхукете, то в Пхукет Таун (столица и самый крупный город провинции Пхукет. — Прим. ред.) всё работает — кафе, барбершопы, суши-бары. Мы сняли шикарный отель на границе Каты и Карона, на берегу моря, за треть цены от обычного тарифа. Первую неделю мы с мужем были здесь вдвоем: весь отель, ресторан, бар — всё работало только для нас двоих. Большая часть заведений закрыта, но есть несколько хороших ресторанов, работают массажные салоны (50% скидка + фрукты и напиток каждому), аптеки, магазины, спортзалы.
— Я уже восьмой раз в Таиланде — здесь самое теплое море, около 30 градусов, можно заниматься серфингом, дайвингом, на всех центрах дайвинга есть телефоны: звонишь — и для тебя откроют магазин. Мы много гуляем, загораем, пробуем разную еду — в Таиланде потрясающие продукты. Ездили в парк птиц, он открыт, расписание есть в интернете. Вообще я не люблю экскурсии от туроператора — в автобусе всегда куча людей. Я предпочитаю просто вызывать комфортное такси до места, которое хочу посетить, и просто купить билет в кассе, это ненамного дороже, но в сто раз комфортнее. Сейчас, когда на острове совсем мало туристов, несколько русских семей и много взрослых европейцев, многое упало в цене, а вот сервис по-прежнему супер — борются за каждого гостя. Все хотят нам угодить, поговорить с нами, улыбаются и смеются. Таксисты делают скидку, предлагают возить повсюду.
— Меня покорило, что тайцы вообще не унывают — переделывают главную дорогу, что невозможно было бы сделать в туристический сезон, обновляют рестораны и отели, рисуют граффити, готовятся к туристам, они веселы и приветливы. Природа очистилась, пляж выглядит теперь, как на Мальдивах, — прозрачная бирюзовая вода, белый песок, который поет, когда по нему ходишь. Бегают крабики, цапли ходят, ловят рыбу — просто сказка. Мне кажется, это уникальное время — целый остров и отель только для вас двоих. Это просто невероятно и определенно того стоит. Никогда еще я не была в таком восторге — ты бежишь по белому песку Таиланда, и никого нет вокруг.
Что еще почитать
Сбежала из рая: сибирячка переехала в Таиланд, но потом вернулась — она рассказала, где лучше и почему.
«У них было 0 заболевших»: сибиряк съездил в неизведанный Занзибар и признался, чем он круче Таиланда.
«Молодые тяжело болеют. Это новый штамм». Бывшая сибирячка — о том, как живет Англия с тотальным запретом на всё.