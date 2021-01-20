«Целый остров для нас»: как изменился Таиланд из-за ковида и сколько стоит отдых — рассказ сибирячки

Документы и справки для поездки в Таиланд

— К поездке придется готовиться более тщательно. Список необходимых документов есть на сайте посольства. Изначально нужно понимать, едете ли вы менее чем на 30 дней или более, в таком случае делать визу надо в Москве, а на прием в визовый центр записываться заранее. Виза делается минимум 2 недели, после этого необходимо получить разрешение на въезд, независимо от наличия визы.

Должны быть полностью оплаченные билеты и карантинный отель — его нужно выбрать из списка на официальном сайте, списаться с отелем напрямую, выкупить карантинный пакет (он стоит около 200 000 рублей на замужнюю пару, неженатых вместе не поселят). Нужно полностью оплатить отель после карантина, всё с подтверждениями — это смотрят на границе.