«Отключили школу и детский сад»: Линево оказался на грани выживания — тепло и даже вода под вопросом из-за долгов и скандалов

Поселок Линево не получил паспорт готовности к отопительному сезону Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Поселок Линево в Искитимском районе вторую зиму подряд находится под пристальным вниманием — и со стороны региональных депутатов, и даже со стороны следователей и лично Александра Бастрыкина. Проблемы здесь на всех фронтах: в домах нет отопления и горячей воды, а через пару недель могут отключить и холодную. За всё это отвечает одна муниципальная организация. Люди же вынуждены как-то выживать в режиме повышенной готовности, который вот-вот, кажется, перерастет в полноценную коммунальную катастрофу. Что происходит сегодня в поселке и что привело к сложившейся в нем ситуации, выяснила корреспондент НГС.

Усталость и тревога в поселке Линево

В поселке Линево постоянно происходят аварии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В рабочем поселке Линево в последние недели напряженная обстановка. Поселок, в котором живет около 18 тысяч человек, до сих пор не получил паспорт готовности к отопительному сезону. А с 10 декабря здесь могут ограничить подачу холодной воды из-за долгов МУП «РКЦ Линево», которое отвечает за все сети.

Местная жительница Вера сказала, что ситуация с отоплением ухудшается каждый год, и вспомнила аварию, которая случилась в прошлом году в 35-градусные морозы. Тогда отопления у Веры не было неделю, бесконечно работали обогреватели, а дети и взрослые заболели.

— Хотя каждое лето, каждый месяц — то есть в июне, июле и августе — отключают воду на 10-14 дней для ремонта труб. Но как наступают холода, начинаются опять отключения то воды, то отопления. Происходят постоянные аварии на теплотрассе. Люди в этом году закупились обогревателями, — рассказала Вера.

В двухэтажном доме на Первопроходцев, 9, по ее словам, батареи еле теплые три зимы подряд, в квартирах холодно. Жители вызывали инженера, он замерил температуру, но проблему не решил.

— Если в сентябре была авария и не было горячей воды, в начале ноября была авария и сутки не было отопления, то чего ждать в декабре? — спросила Вера.

В Линеве за теплосети отвечает муниципальная компания Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Другой житель Линева Вячеслав отметил, что, несмотря на коммунальные проблемы, тарифы продолжают расти. Он заплатил за месяц услуг ЖКХ в однушке пять тысяч рублей.

— Люди платят за услуги, которые подаются с перебоями. 25 ноября опять отключили часть поселка, в том числе школу и детский сад. У «РКЦ» только долги перед поставщиками — у них везде долги, и это просто какой-то парадокс. Нарочно не придумаешь, — возмутился Вячеслав.

Один из его соседей Сергей в свою очередь отметил, что ситуация с отоплением еще не такая пугающая. Конечно, что будет в морозы, жители не знают. Но пока тревога местных сосредоточена вокруг возможного отключения водоснабжения.

Ситуация уже дошла до главы СК России Александра Бастрыкина — 23 ноября он поручил доложить о ходе проверки и результатах расследования уголовного дела. Следственный комитет по Новосибирской области пока проводит процессуальную проверку. Но в отношении администрации поселка уже открыли уголовное дело из-за перебоев с горячей водой.

Кто отвечает за теплосети в Линеве Узнать Муниципальное предприятие «Расчетно-кассовый центр р. п. Линево» («РКЦ») было создано в 2011 году. На сайте МУП указано, что в зону его ответственности входит начисление платежей за коммунальные услуги, распределение газообразного топлива, производство пара и горячей воды, сбор и очистка воды и ее распределение. По данным «Контур.Фокус», генеральный директор компании — Дмитрий Косухин, а учредитель — администрация поселка Линево. На конец 2023 года выручка компании составила 265,9 миллиона — на 15% больше, чем год назад. Чистая прибыль компании — 37,7 миллиона, хотя до 2022 года предприятие было убыточным — тогда оно проработало с убытком в 55 миллионов. В последние два года прибыль превышает расходы. «РКЦ» выступает и как заказчик, и как участник разных госконтрактов. Как участник заключает контракты с различными учреждениями на поставку тепла и холодной воды — такой контракт «РКЦ», например, заключил в конце октября с «Линевской районной больницей» на 1,4 миллиона рублей. За всё время существования «РКЦ» заключил 349 контрактов на общую сумму 209,1 миллиона рублей как участник и 418 контрактов на 1,6 миллиарда рублей — как заказчик.

Сложная осень

В сентябре в администрации обвинили в отсутствии горячей воды владельцев котельной Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Всю ситуацию с проблемами с теплом и холодной водой администрация активно освещает в социальных сетях. В официальной группе «Администрация рабочего поселка Линево» во «ВКонтакте» 18 сентября появился длинный пост, который начинается с фразы «Почему в квартирах линевцев нет горячей воды?». Хотя в первом конфликтом посте власти подчеркнули, что однозначно ответить на этот вопрос сложно.

Подача тепла в поселке осуществляется через газовую котельную, но «РКЦ» она не принадлежит — линевской котельной владеет компания «СибТЭК». Она работает в поселке с 2014 года и альтернативы ей, как подчеркивали в администрации, нет.

Что известно о тепловом монополисте Линева — компании «СибТЭК» Узнать Компания «СибТЭК», по данным «Контур.Фокус», существует с 2012 года. Генеральный директор компании — Корней Гиберт, он же является конечным владельцем компании. Выручка на конец 2023 года составила 610,2 миллиона рублей, а чистый убыток — 11,8 миллиона. Помимо Линева компания также работает в Болотном и Колывани и убыточна с 2021 года. Как указано на сайте компании, она взяла на себя ответственность за теплоснабжение поселка Линево по предложению правительства Новосибирской области — после того, как от местной котельной отказалось градообразующее предприятие «Новосибирский электродный завод». Модернизация котельной обошлась «СибТЭК» более чем в 200 миллионов рублей. В августе 2021 года компания потеряла статус единой теплоснабжающей организации в ценовой зоне теплоснабжения Линево. На сайте об этом указано кратко и причины не объяснены.

5 сентября из «РКЦ» на имя генерального директора «СибТЭК» направили уведомление о том, что с 10 по 13 сентября рабочие будут устанавливать приборы учета тепловой энергии и водоснабжения, и на одном из центральных тепловых пунктов полностью отключат циркуляцию теплоносителя.

Работа была закончена в срок, и 13 сентября всё было готово к возобновлению циркуляции тепла. Специалистов котельной об этом оповестили. Но прибор учета тепловой энергии показывал, что со стороны котельной подача тепла полностью отсутствует. Ситуация не изменилась и на следующий день, 14 сентября.

В администрации поселка сообщили, что письменно просили «СибТЭК» объяснить причины отсутствия тепла, но внятного ответа не получили и направили еще одно письмо в воскресенье, 15 сентября. А в понедельник получили ответ, который «СибТЭК» также направил министру ЖКХ Новосибирской области и главе Искитимского района.

— Правда, само это письмо, скорее, напоминало жалобу. Генеральный директор ООО «СибТЭК» Гиберт взял на себя ответственность дать свою субъективную оценку «уровню компетенции» и «квалификации технического персонала» специалистов МУП «РКЦ р. п. Линево», называя их действия «безграмотными и незаконными», — заявили в администрации поселка.

Паспорт подготовки к отопительному сезону поселок Линево не получил Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В «РКЦ» же отметили, что предприятие весь летний период проводило такие же ремонтные работы на других участках, и проблем с заполнением системы теплоносителей не возникало.

В поселковой администрации также подчеркнули, что в прошлом году «СибТЭК» без экономических обоснований решил поднять тарифы — МУП «РКЦ» оспаривает это в суде. Но пока идут разбирательства, и «РКЦ», и «СибТЭК» должны выполнять свои обязательства.

16 сентября глава р. п. Линево Дмитрий Грушевой выложил видеообращение, в котором обвинил «СибТЭК» в срыве начала отопительного сезона. По его словам, если тепло не дадут, в поселке введут режим повышенной готовности.

Отопительный сезон в поселке начался 23 сентября — и сразу с нескольких крупных аварий.

Несмотря на заверения в группе администрации о том, что «РКЦ» пытается подключить все дома к отоплению, 25 октября в Линеве всё-таки ввели режим повышенной готовности. Постановление о введении режима подписал глава Искитимского района Юрий Саблин.

Паспорт готовности к отопительному сезону поселок на момент публикации так и не получил. В последний раз местные власти вспоминали о нем 15 ноября — к этой дате в «РКЦ» должны были устранить выявленные ранее нарушения. Первоначально их было 54, к середине ноября оставалось еще три замечания.

26 ноября в Ростехнадзоре сообщили НГС, что у поселка Линево остается 11 нарушений. Основное связано с тем, что в поселке не провели испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. Сейчас ведомство готовит материалы для прокуратуры.

«Наблюдается процесс деградации»

«СибТЭК» считают, что надо переводить Линево в другую экономическую зону Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











18 ноября на сайте «СибТЭК» появилась информация, что Линевский филиал получил акт готовности к отопительному сезону. В компании заверили, что котельная поддерживает необходимый температурный график. Тем не менее в конце октября компания направила заявления с опасениями в работоспособности теплосетей в прокуратуру, Следственный комитет и администрацию президента. Копии документов есть в распоряжении редакции.

В этом году в компании отказались от повышения рабочего давления с 6 до 8,8 атмосфер, чего, по данным «СибТЭК», требовали в муниципальном «РКЦ».

— Все сети Линево введены в 1979 году, срок их эксплуатации 45 лет. А руководство единой теплоснабжающей организации предлагает повысить рабочее давление. Никаких испытаний на повышенное давление не проводилось. Очевидно, что повышение давления в сетях, отработавших свой ресурс, может привести к авариям, — предупредили в «СибТЭК».

В своем письме в разные инстанции владельцы котельной настаивают на реализации модели «альтернативной котельной». В 2021 году такую схему ввели в Новосибирске, и для простых жителей она означала повышение тарифов.

Теплосетями в Линево, в основном, занимаются две компании Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











«СибТЭК» же считают, что новая схема ценообразования сделала бы систему теплоснабжения в Линеве более предсказуемой. А также решила бы проблему с бесперспективностью долгосрочных инвестиций.

— В настоящее время сложилась ситуация, при которой очевидно, что цели отнесения Линева к ценовой зоне не достигнуты, условия для привлечения частных инвестиций, направляемых на развитие системы теплоснабжения, не созданы. Наблюдается процесс ее деградации, — заявили в «СибТЭК».

Владельцы котельной подчеркнули, что тарифы сверх инфляции растут, а МУП получает из бюджета субсидии. В «СибТЭК» приводят сумму в 500 миллионов рублей.

Компания предлагала заключить концессионное соглашение, но в администрации города ей отказали.

Кто ремонтирует теплосети в поселке Линево Узнать По информации «СибТЭК», фактически теплосетями в поселке Линево занимается подрядная организация «РКЦ» — «Теплосервис». Качеством ее работы в «СибТЭК» недовольны и даже обращались по этому поводу в поселковую администрацию, но это ни к чему не привело. — Произошедшие за последнее время аварийные ситуации свидетельствуют о низком качестве исполнения договорных обязательств со стороны «Теплосервиса», — заявили в «СибТЭК». НГС изучил, как и с кем «РКЦ» заключал контракты на ремонт теплосетей в 2024 году. Всего таких контрактов было 12, из них 8 были заключены с «Теплосервисом», 4 — с «Балансом». Компания «Теплосервис», по данным «Контур.Фокус», была создана в 2011 году. Ее директор и учредитель — Владислав Капитонов. Выручка компании на конец 2023 года — 50,6 миллиона рублей, на 5% больше, чем годом раньше. Чистая прибыль — 9,3 миллиона рублей. Компания «Баланс» была создана в 2017 году. Директор и учредитель компании — Андрей Бельде. На конец 2023 года выручка компании составила 12,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 189 тысяч рублей.



«Деньги сами не приходят»

Жители могут лишиться как тепла, так и холодной воды Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Помимо конфликта с владельцами единственной в поселке котельной, «РКЦ» обзавелся сразу несколькими крупными долгами. Самый тревожащий жителей поселка — за водоснабжение.

В администрации Линева 22 ноября сообщили, что в поселке могут отключить холодную воду. Соответствующее уведомление получило руководство МУП «РКЦ Линево» от ресурсоснабжающей организации — ООО «Водоканал». По данным администрации, долг составляет почти 10 миллионов рублей.

— Во избежание чрезвычайной ситуации «Водоканал» требует погасить задолженность до 10 декабря. В противном случае будет введен «режим ограничения подачи воды», — процитировали в администрации документ.

А в сообщении от 4 октября администрация Линева сообщила еще об одном долге «РКЦ» — перед «Газпром межрегионгазом». Сумма задолженности составляет 94 миллиона рублей и уже становилась причиной ограничения подачи газа предприятию.

Как «РКЦ» будет рассчитываться с долгами, местные власти не представляют — заместитель главы Искитимского района Алексей Колотий открыто признался в этом в видеообращении в группе поселковой администрации «ВКонтакте» от 13 ноября.

К жителям обратился представитель администрации района Источник: Администрация рабочего поселка Линево

Алексей Колотий объяснил, что для получения субсидии нужно было подать документы в департамент по тарифам МинЖКХ до 1 июня и там защитить расходы. В «РКЦ» так и поступили, но смогли защитить только 14,8 миллиона рублей. 10 миллионов из этой суммы предприятие уже получило и потратило.

— В итоге сейчас задолженность более 20 миллионов, а средств субсидии только 4,3 миллиона. При последней встрече руководство (МУП «РКЦ Линево». — Прим. ред.) сказало, что «придут деньги и мы рассчитаемся». Но нужно сказать, что деньги сами не приходят. Не бывает, что раз и выделили. И понимая, что не хватает денег, нужно было какие-то действия предпринимать, — отметил Алексей Колотий.

Свою речь чиновник завершил тем, что средств для погашения долгов сегодня нет.

Как власти собираются решать хотя бы одну из накопившихся проблем, жители Линева не понимают. Особенно в начале зимы. Корреспондент НГС направила запрос в администрацию Искитимского района, ответ будет опубликован, как только поступит.

Что еще почитать по теме?

«Вода так и хлещет»: две улицы в Новосибирске превратились в царство грязи и льда — в домах топит подвалы и пропадает свет.