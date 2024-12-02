«Отключили школу и детский сад»: Линево оказался на грани выживания — тепло и даже вода под вопросом из-за долгов и скандалов

Поселок Линево в Искитимском районе вторую зиму подряд находится под пристальным вниманием — и со стороны региональных депутатов, и даже со стороны следователей и лично Александра Бастрыкина. Проблемы здесь на всех фронтах: в домах нет отопления и горячей воды, а через пару недель могут отключить и холодную. За всё это отвечает одна муниципальная организация. Люди же вынуждены как-то выживать в режиме повышенной готовности, который вот-вот, кажется, перерастет в полноценную коммунальную катастрофу. Что происходит сегодня в поселке и что привело к сложившейся в нем ситуации, выяснила корреспондент НГС.
Усталость и тревога в поселке Линево
В рабочем поселке Линево в последние недели напряженная обстановка. Поселок, в котором живет около 18 тысяч человек, до сих пор не получил паспорт готовности к отопительному сезону. А с 10 декабря здесь могут ограничить подачу холодной воды из-за долгов МУП «РКЦ Линево», которое отвечает за все сети.
Местная жительница Вера сказала, что ситуация с отоплением ухудшается каждый год, и вспомнила аварию, которая случилась в прошлом году в 35-градусные морозы. Тогда отопления у Веры не было неделю, бесконечно работали обогреватели, а дети и взрослые заболели.
— Хотя каждое лето, каждый месяц — то есть в июне, июле и августе — отключают воду на 10-14 дней для ремонта труб. Но как наступают холода, начинаются опять отключения то воды, то отопления. Происходят постоянные аварии на теплотрассе. Люди в этом году закупились обогревателями, — рассказала Вера.
В двухэтажном доме на Первопроходцев, 9, по ее словам, батареи еле теплые три зимы подряд, в квартирах холодно. Жители вызывали инженера, он замерил температуру, но проблему не решил.
— Если в сентябре была авария и не было горячей воды, в начале ноября была авария и сутки не было отопления, то чего ждать в декабре? — спросила Вера.
Другой житель Линева Вячеслав отметил, что, несмотря на коммунальные проблемы, тарифы продолжают расти. Он заплатил за месяц услуг ЖКХ в однушке пять тысяч рублей.
— Люди платят за услуги, которые подаются с перебоями. 25 ноября опять отключили часть поселка, в том числе школу и детский сад. У «РКЦ» только долги перед поставщиками — у них везде долги, и это просто какой-то парадокс. Нарочно не придумаешь, — возмутился Вячеслав.
Один из его соседей Сергей в свою очередь отметил, что ситуация с отоплением еще не такая пугающая. Конечно, что будет в морозы, жители не знают. Но пока тревога местных сосредоточена вокруг возможного отключения водоснабжения.
Ситуация уже дошла до главы СК России Александра Бастрыкина — 23 ноября он поручил доложить о ходе проверки и результатах расследования уголовного дела. Следственный комитет по Новосибирской области пока проводит процессуальную проверку. Но в отношении администрации поселка уже открыли уголовное дело из-за перебоев с горячей водой.
Кто отвечает за теплосети в Линеве
Муниципальное предприятие «Расчетно-кассовый центр р. п. Линево» («РКЦ») было создано в 2011 году. На сайте МУП указано, что в зону его ответственности входит начисление платежей за коммунальные услуги, распределение газообразного топлива, производство пара и горячей воды, сбор и очистка воды и ее распределение.
По данным «Контур.Фокус», генеральный директор компании — Дмитрий Косухин, а учредитель — администрация поселка Линево.
На конец 2023 года выручка компании составила 265,9 миллиона — на 15% больше, чем год назад. Чистая прибыль компании — 37,7 миллиона, хотя до 2022 года предприятие было убыточным — тогда оно проработало с убытком в 55 миллионов. В последние два года прибыль превышает расходы.
«РКЦ» выступает и как заказчик, и как участник разных госконтрактов. Как участник заключает контракты с различными учреждениями на поставку тепла и холодной воды — такой контракт «РКЦ», например, заключил в конце октября с «Линевской районной больницей» на 1,4 миллиона рублей. За всё время существования «РКЦ» заключил 349 контрактов на общую сумму 209,1 миллиона рублей как участник и 418 контрактов на 1,6 миллиарда рублей — как заказчик.
Сложная осень
Всю ситуацию с проблемами с теплом и холодной водой администрация активно освещает в социальных сетях. В официальной группе «Администрация рабочего поселка Линево» во «ВКонтакте» 18 сентября появился длинный пост, который начинается с фразы «Почему в квартирах линевцев нет горячей воды?». Хотя в первом конфликтом посте власти подчеркнули, что однозначно ответить на этот вопрос сложно.
Подача тепла в поселке осуществляется через газовую котельную, но «РКЦ» она не принадлежит — линевской котельной владеет компания «СибТЭК». Она работает в поселке с 2014 года и альтернативы ей, как подчеркивали в администрации, нет.
Что известно о тепловом монополисте Линева — компании «СибТЭК»
Компания «СибТЭК», по данным «Контур.Фокус», существует с 2012 года. Генеральный директор компании — Корней Гиберт, он же является конечным владельцем компании. Выручка на конец 2023 года составила 610,2 миллиона рублей, а чистый убыток — 11,8 миллиона. Помимо Линева компания также работает в Болотном и Колывани и убыточна с 2021 года.
Как указано на сайте компании, она взяла на себя ответственность за теплоснабжение поселка Линево по предложению правительства Новосибирской области — после того, как от местной котельной отказалось градообразующее предприятие «Новосибирский электродный завод». Модернизация котельной обошлась «СибТЭК» более чем в 200 миллионов рублей.
В августе 2021 года компания потеряла статус единой теплоснабжающей организации в ценовой зоне теплоснабжения Линево. На сайте об этом указано кратко и причины не объяснены.
5 сентября из «РКЦ» на имя генерального директора «СибТЭК» направили уведомление о том, что с 10 по 13 сентября рабочие будут устанавливать приборы учета тепловой энергии и водоснабжения, и на одном из центральных тепловых пунктов полностью отключат циркуляцию теплоносителя.
Работа была закончена в срок, и 13 сентября всё было готово к возобновлению циркуляции тепла. Специалистов котельной об этом оповестили. Но прибор учета тепловой энергии показывал, что со стороны котельной подача тепла полностью отсутствует. Ситуация не изменилась и на следующий день, 14 сентября.
В администрации поселка сообщили, что письменно просили «СибТЭК» объяснить причины отсутствия тепла, но внятного ответа не получили и направили еще одно письмо в воскресенье, 15 сентября. А в понедельник получили ответ, который «СибТЭК» также направил министру ЖКХ Новосибирской области и главе Искитимского района.
— Правда, само это письмо, скорее, напоминало жалобу. Генеральный директор ООО «СибТЭК» Гиберт взял на себя ответственность дать свою субъективную оценку «уровню компетенции» и «квалификации технического персонала» специалистов МУП «РКЦ р. п. Линево», называя их действия «безграмотными и незаконными», — заявили в администрации поселка.
В «РКЦ» же отметили, что предприятие весь летний период проводило такие же ремонтные работы на других участках, и проблем с заполнением системы теплоносителей не возникало.
В поселковой администрации также подчеркнули, что в прошлом году «СибТЭК» без экономических обоснований решил поднять тарифы — МУП «РКЦ» оспаривает это в суде. Но пока идут разбирательства, и «РКЦ», и «СибТЭК» должны выполнять свои обязательства.
16 сентября глава р. п. Линево Дмитрий Грушевой выложил видеообращение, в котором обвинил «СибТЭК» в срыве начала отопительного сезона. По его словам, если тепло не дадут, в поселке введут режим повышенной готовности.
Отопительный сезон в поселке начался 23 сентября — и сразу с нескольких крупных аварий.
Несмотря на заверения в группе администрации о том, что «РКЦ» пытается подключить все дома к отоплению, 25 октября в Линеве всё-таки ввели режим повышенной готовности. Постановление о введении режима подписал глава Искитимского района Юрий Саблин.
Паспорт готовности к отопительному сезону поселок на момент публикации так и не получил. В последний раз местные власти вспоминали о нем 15 ноября — к этой дате в «РКЦ» должны были устранить выявленные ранее нарушения. Первоначально их было 54, к середине ноября оставалось еще три замечания.
26 ноября в Ростехнадзоре сообщили НГС, что у поселка Линево остается 11 нарушений. Основное связано с тем, что в поселке не провели испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. Сейчас ведомство готовит материалы для прокуратуры.
«Наблюдается процесс деградации»
18 ноября на сайте «СибТЭК» появилась информация, что Линевский филиал получил акт готовности к отопительному сезону. В компании заверили, что котельная поддерживает необходимый температурный график. Тем не менее в конце октября компания направила заявления с опасениями в работоспособности теплосетей в прокуратуру, Следственный комитет и администрацию президента. Копии документов есть в распоряжении редакции.
В этом году в компании отказались от повышения рабочего давления с 6 до 8,8 атмосфер, чего, по данным «СибТЭК», требовали в муниципальном «РКЦ».
— Все сети Линево введены в 1979 году, срок их эксплуатации 45 лет. А руководство единой теплоснабжающей организации предлагает повысить рабочее давление. Никаких испытаний на повышенное давление не проводилось. Очевидно, что повышение давления в сетях, отработавших свой ресурс, может привести к авариям, — предупредили в «СибТЭК».
В своем письме в разные инстанции владельцы котельной настаивают на реализации модели «альтернативной котельной». В 2021 году такую схему ввели в Новосибирске, и для простых жителей она означала повышение тарифов.
«СибТЭК» же считают, что новая схема ценообразования сделала бы систему теплоснабжения в Линеве более предсказуемой. А также решила бы проблему с бесперспективностью долгосрочных инвестиций.
— В настоящее время сложилась ситуация, при которой очевидно, что цели отнесения Линева к ценовой зоне не достигнуты, условия для привлечения частных инвестиций, направляемых на развитие системы теплоснабжения, не созданы. Наблюдается процесс ее деградации, — заявили в «СибТЭК».
Владельцы котельной подчеркнули, что тарифы сверх инфляции растут, а МУП получает из бюджета субсидии. В «СибТЭК» приводят сумму в 500 миллионов рублей.
Компания предлагала заключить концессионное соглашение, но в администрации города ей отказали.
Кто ремонтирует теплосети в поселке Линево
По информации «СибТЭК», фактически теплосетями в поселке Линево занимается подрядная организация «РКЦ» — «Теплосервис». Качеством ее работы в «СибТЭК» недовольны и даже обращались по этому поводу в поселковую администрацию, но это ни к чему не привело.
— Произошедшие за последнее время аварийные ситуации свидетельствуют о низком качестве исполнения договорных обязательств со стороны «Теплосервиса», — заявили в «СибТЭК».
НГС изучил, как и с кем «РКЦ» заключал контракты на ремонт теплосетей в 2024 году. Всего таких контрактов было 12, из них 8 были заключены с «Теплосервисом», 4 — с «Балансом».
Компания «Теплосервис», по данным «Контур.Фокус», была создана в 2011 году. Ее директор и учредитель — Владислав Капитонов. Выручка компании на конец 2023 года — 50,6 миллиона рублей, на 5% больше, чем годом раньше. Чистая прибыль — 9,3 миллиона рублей.
Компания «Баланс» была создана в 2017 году. Директор и учредитель компании — Андрей Бельде. На конец 2023 года выручка компании составила 12,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 189 тысяч рублей.
«Деньги сами не приходят»
Помимо конфликта с владельцами единственной в поселке котельной, «РКЦ» обзавелся сразу несколькими крупными долгами. Самый тревожащий жителей поселка — за водоснабжение.
В администрации Линева 22 ноября сообщили, что в поселке могут отключить холодную воду. Соответствующее уведомление получило руководство МУП «РКЦ Линево» от ресурсоснабжающей организации — ООО «Водоканал». По данным администрации, долг составляет почти 10 миллионов рублей.
— Во избежание чрезвычайной ситуации «Водоканал» требует погасить задолженность до 10 декабря. В противном случае будет введен «режим ограничения подачи воды», — процитировали в администрации документ.
А в сообщении от 4 октября администрация Линева сообщила еще об одном долге «РКЦ» — перед «Газпром межрегионгазом». Сумма задолженности составляет 94 миллиона рублей и уже становилась причиной ограничения подачи газа предприятию.
Как «РКЦ» будет рассчитываться с долгами, местные власти не представляют — заместитель главы Искитимского района Алексей Колотий открыто признался в этом в видеообращении в группе поселковой администрации «ВКонтакте» от 13 ноября.
Алексей Колотий объяснил, что для получения субсидии нужно было подать документы в департамент по тарифам МинЖКХ до 1 июня и там защитить расходы. В «РКЦ» так и поступили, но смогли защитить только 14,8 миллиона рублей. 10 миллионов из этой суммы предприятие уже получило и потратило.
— В итоге сейчас задолженность более 20 миллионов, а средств субсидии только 4,3 миллиона. При последней встрече руководство (МУП «РКЦ Линево». — Прим. ред.) сказало, что «придут деньги и мы рассчитаемся». Но нужно сказать, что деньги сами не приходят. Не бывает, что раз и выделили. И понимая, что не хватает денег, нужно было какие-то действия предпринимать, — отметил Алексей Колотий.
Свою речь чиновник завершил тем, что средств для погашения долгов сегодня нет.
Как власти собираются решать хотя бы одну из накопившихся проблем, жители Линева не понимают. Особенно в начале зимы. Корреспондент НГС направила запрос в администрацию Искитимского района, ответ будет опубликован, как только поступит.
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