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Город «За 12 лет это самый плохой сезон»: выдержат ли теплосети Новосибирска предстоящую зиму — что говорят эксперты

«За 12 лет это самый плохой сезон»: выдержат ли теплосети Новосибирска предстоящую зиму — что говорят эксперты

Коммунальщики ожидают, что отопительный сезон в Новосибирске будет сложным

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И новосибирцы, и управляющие компании готовятся к непростому отопительному сезону

Вчера в Новосибирске прошло собрание по вопросам отопления. В Заксобрании встретились депутаты, представители управляющих компаний и руководства «Сибирской генерирующей компании». Несмотря на то, что мероприятие прошло в закрытом режиме, НГС получил записи и материалы, из которых следует, что новосибирцев этой зимой могут ждать новые проблемы с теплоснабжением. Тревожные выводы экспертов — в материале НГС.

Недостатки и нарушения

15 ноября в большом зале Заксобрания Новосибирской области прошло закрытое совещание депутатов и представителей «Сибирской генерирующей компании» о начале отопительного сезона. По итогам встречи пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики региона сообщило, что паспорта готовности получили все 213 теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Спустя несколько минут публикацию в Telegram-канале министерства удалили.

— Напомним, с 2022 года в Новосибирске начата реализация десятилетней инвестиционной программы в теплосетевом комплексе, что позволило кратно увеличить капитальный ремонт магистральных теплосетей. В 2022 году заменено 11 км, в 2023 — 19 км, в 2024 — 36 км, — было сказано в релизе.

Само совещание также было секретным: на встречу не пригласили журналистов, а депутатов, которые транслировали процесс, попросили этого не делать. НГС ознакомился с некоторыми материалами, которые показали участникам мероприятия. Наибольший интерес представляет та самая инвестиционная программа, о которой говорилось в сообщении МинЖКХ. Из отчёта Контрольно-счётной палаты следует, что выполнение концессионного соглашения идёт не по плану.

Работу концессионера в КСП оценили не на высший балл

КСП оценила эффективность исполнения концессии между мэрией (концендентом) и СГК (концессионером) на 5 баллов из 12 возможных. Это соответствует 41,7% от плана. Контролирующий орган сделал вывод о неэффективности реализации проекта. Департамент инвестиций в свою очередь также принял меры в отношении концессионера и оштрафовал его на 1,3 миллиона рублей. Также, сказано в слайде КСП, готовится взыскание ещё 3 миллионов рублей за «ненадлежащее исполнение концессионером обязательств».

НГС запросил у СГК комментарий по поводу оценки концессии и штрафам.

Сибирская генерирующая компания и мэрия Новосибирска заключили концессию на эксплуатацию и реконструкцию муниципальных теплосетей и котельных. Концессионером стало ООО «Новосибирская теплосетевая компания» — один из учредителей СГК. Соглашение будет действовать до конца 2032 года, за это время концессионер обязан вложить в муниципальные объекты теплоснабжения и в создание новых почти 5 миллиардов рублей.

Городские власти разработали меры для повышения эффективности исполнения концессии

КСП перечислила конкретные нарушения, допущенные концессионером за прошлый год. Например, согласование мероприятий на ЦТП (Центральный тепловой пункт), включённых в план 2023 года, началось лишь в конце того же года. Также аудитор заявил о нескольких случаях, когда концессионер представил работы, выполненные в 2021 и 2022 годах, как часть программы 2023 года.

ООО «Новосибирская теплосетевая компания» — один из двух учредителей ООО «Сибирская генерирующая компания», НТК принадлежит 0,1 % имущества СГК, остальное — АО «Сибирская угольная энергетическая компания». Согласно информации «Контур.Фокуса», уставный капитал «Новосибирской теплосетевой компании» — 4 698 167 000 рублей, основной владелец — АО «Сибирская энергетическая компания».

Что считают в СГК?

В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» в ответ на запрос НГС не стали комментировать выводы Контрольно-счётной палаты и заявили, что не согласны с выводами аудиторов.

— От полемики с КСП воздержимся, так как в наш адрес никаких документов с итогами проверки не поступало. И проверяет КСП не концессионера. Добавим только, что не согласны с опубликованными выводами. Все законодательные требования четко исполняются. Эксплуатация теплосетевого имущества осуществляется в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. В случае выявления замечаний необходимые работы включаются в перечень ремонтных работ для последующего устранения, — уточнили в СГК.

В компании подчеркнули, что все мероприятия, запланированные на прошлый год, концессионер выполнил. Исключением стали объекты, реализация которых в тот период была невозможна.

— Лишь по нескольким объектам окончательное чистовое благоустройство было перенесено на следующий год, чтобы соблюсти качество. В части ЦТП  некоторые работы завершаются в 2024 году в связи задержкой в поставках оборудования. Как следствие,  его монтаж был отложен из-за невозможности отключения ЦТП в отопительный период 2023 года, — заключили в СГК.

В СГК добавили, что на 2024 год предусмотрены вложения в размере 1,9 миллиардов рублей по концессионному соглашению. Сумма учитывает и завершение обязательств, которые не были выполнены до конца в 2023 года.

— Основные направления: техперевооружение 23 ЦТП. Основные мероприятия — полная реконструкция, установка станций частотного управления, строительство линий циркуляции, заменой тепломеханического оборудования. Подрядчики определены по всем объектам, заключены договоры с подрядными организациями, произведено авансирование, работы ведутся согласно графика производства работ. Замена и строительство новых теплосетей на ул. Волочаевская, Техническая, территория ПО Север общей протяженностью 17,2 км муниципальных теплосетей, — уточнили в компании.

СГК планирует завершить основные работы до конца текущего года. Окончательное благоустройство по некоторым участкам тепловых сетей предполагается закончить в 2025 году.

«С ужасом жду тепловой сезон»

На совещании выступил исполнительный директор крупнейшей в регионе управляющей компании МКС Иван Волков. На вопрос депутата горсовета Георгия Андреева о проблемах с отоплением в Дзержинском районе он ответил, что за годы своей работы не сталкивался с настолько сложной ситуацией с тепловыми сетями.

— Хотел отметить, что за 12 лет моей работы в управляющей компании в Новосибирске это самый плохой сезон. Мы впервые запускали дома уже после отопительного сезона, варили тепловые сети своими силами уже. Дома запускались на неделю позже, чем должны были, — прокомментировал он.

По словам Ивана Волкова, за прошедший месяц в жилом фонде его управляющей компании произошло 1439 отключений по разным поводам, включая повторные.

— Основная проблема у нас — параметры. Их просто нет. Как запускать дома даже при наличии ресурса я не знаю, честно говоря. На ЦТП насосы не запускают, потому что те сети просто порвёт, а тепловой район не успевают ремонтировать. Я с ужасом жду тепловой сезон — боюсь, что его начало нам покажется цветочками. Управляющие компании заточены на работу в штатном режиме, в авральном режиме работать невозможно, — объяснил директор «МКС».

Сильные морозы ещё не наступили, но у коммунальщиков уже есть опасения насчёт надёжности теплосетей

Иван Волков привёл в пример массовое отключение отопления в Заельцовском районе в конце октября и назвал этот случай показательным.

Сам Георгий Андреев сообщил НГС о большом количестве жалоб на отопление в Дзержинском районе.

— Я приехал сегодня на совещание провести прямую трансляцию в том числе для жителей улиц Куприна и Есенина. Они страдают последние недели от того, что у них отопление идет по пониженному уровню. Мне жаловались, что в некоторых квартирах 15 градусов. И, конечно, при том, что сейчас критических температур на улице не наблюдается, это всё чрезвычайно тревожно, — прокомментировал депутат.

Всё не так плохо?

Директор УК «Тихвинская» Павел Бобров в разговоре с корреспондентом НГС кратко ответил, что ожидает трудного отопительного сезона и считает, что его начало прошло не лучше, чем в прошлом году.

— На сегодня огромное количество отключений, ремонтов, снижения параметров, а морозов ещё не было, и температура воды не максимальная. Поэтому ситуация будет сложной, — сказал собеседник.

Вложения СГК в ТЭЦ превышают 20 миллиардов рублей за последние пять лет

Директор аварийно-ремонтной УК «Жилкомсервис» Владимир Алабугин допустил, что отопительный сезон едва ли будет сильно отличаться от предыдущих. Собеседник не исключает риск массовых отключений в зимний период.

— Мы готовимся к тому, что будет тяжёлый отопительный сезон, что будет много порывов. Возможно, будут снижены параметры по многим участкам, потому что очень большой износ инженерных сетей. В этом году, говорят, расконсервировали Кировскую котельную. Значит, отключений должно быть меньше на длительный срок, — считает он.

Представители управляющих компаний прогнозируют сложную ситуацию зимой

Беспокойство у представителя управляющей компании вызывает то, что испытания сетей не успели провести в полном объёме к началу отопительного сезона. При этом сроки эксплуатации труб могут не соблюдаться, считает Владимир Алабугин.

— И даже этих объёмов недостаточно, потому что труба имеет срок жизни, и должна меняться на магистралях не тогда, когда придёт в аварийное состояние, а когда подойдет концу срок эксплуатации. К сожалению, это на протяжении длительного времени не происходило, — добавил собеседник.

Текущий отопительный сезон Владимир Алабугин называет таким же, как и предыдущие, но отмечает, что крупная коммунальная авария в январе внесла свои коррективы.

— Была отключена Кировская котельная, которая не смогла в прошлом отопительном сезоне заменить узел ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 при аварии на Троллейной и Петропавловской. Обеспечение энергетической безопасности у нас обусловлено двумя независимыми источниками теплоснабжения. То есть теплоноситель может подаваться как от Кировской котельной, так и от ТЭЦ-2 или ТЭЦ-3. Почему у нас тогда такая катастрофа произошла? Потому что ТЭЦ не вышли из строя, они продолжали отапливать микрорайоны, но дали давление при понижении температуры более сильное, и именно магистрали не выдержали, — объясняет специалист.

Представитель управляющей компании надеется, что при ремонте теплосетей в межсезонье учли прошлый опыт, и подобные аварии не повторятся.

— В таких случаях представьте шахматную доску: по клеточкам, как по кварталам города, проложены трубы. Если рвётся магистраль на одном из направлений, то теплоноситель должен быть доставлен в обход этого квартала. Есть такая паутина магистралей, но у нас этого тогда не было. И мы очень надеемся, что выводы сделали, и в этом году этого всё-таки не произойдёт, — заключил Владимир Алабугин.

Напомним, 14 ноября генеральный директор АО «СГК — Новосибирск» Дмитрий Перязев заявил, что в этом году подготовка домов к отопительному сезону была серьезнее, чем в предыдущих.

Как объяснил Дмитрий Перязев, во время комиссии, которая была организована заместителем губернатора Новосибирской области после январского ЧП в городе, был разговор с управляющими компаниями города. Там УК порекомендовали пересчитать штатное расписание персонала: сварщиков, слесарей и так далее. Многие компании откликнулись на рекомендацию увеличить число штатных единиц, которые занимаются запуском-перезапуском, ремонтом внутридомовых систем отопления и горячей воды.

В частности, он подчеркнул, что если «раньше могли где-то акт гидравлики подмахнуть», то теперь СГК пишет «своё особое мнение» перед выдачей паспорта готовности.

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Новосибирск СГК Отопление
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Комментарии
74
274584108
1 час
Ни тепло-, ни энерго-, ни водопроводные сети не выдержат жадности застройщиков, продолжающих уродовать город человейниками. Нужно вводить мораторий не на точечную застройку (потому что КРТ - это те же яйца, только в профиль), а на перезонирование земельных участков из коммерческих в смешанное строительство в городской черте и на количество этажей в домах. Никаких высоток больше 10 этажей до полного обновления всех видов инженерных коммуникаций!
Бонифаций 1-й
1 час
Не нужно радоваться, что СГК оштрафовали. Эти деньги заплатим мы - жители города. Власти опять кровати двигают.
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