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Город Авария в непогоду «Акт гидравлики раньше могли подмахнуть»: в СГК стали строже относится к управляющим компаниям

«Акт гидравлики раньше могли подмахнуть»: в СГК стали строже относится к управляющим компаниям

Ситуация поменялась после январских аварий

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10 комментариев

В УК увеличили штатное расписание сотрудников, которые занимаются системой отопления

В этом году подготовка домов к отопительному сезону была строже, чем в предыдущих. Об этом заявил генеральный директор АО «СГК — Новосибирск» Дмитрий Перязев. Сегодня, 14 ноября, во время пресс-конференции ТАСС его спросили о том, как поменялась работа с управляющими компаниями после январских аварий на левом берегу.

Как объяснил Дмитрий Перязев, во время комиссии, которая была организована заместителем губернатора Новосибирской области после ЧП в городе, был разговор с УК города. Там управляющим компаниям порекомендовали пересчитать штатное расписание персонала: сварщиков, слесарей и так далее. Многие компании откликнулись на рекомендацию о том, что нужно увеличивать число штатных единиц, которые занимаются запуском-перезапуском, ремонтом внутридомовых систем отопления и горячей воды.

— Мы со своей стороны, как можем, их к этому подталкиваем. Если раньше, я помню, мы могли допустим где-то акт гидравлики подмахнуть. Особенно по старым домам, если понимаем, что дом ветхий и он пойдет под снос через пару лет. В этом году мы обязательно пишем свое мнение особое (даже при работе комиссии), которое влияет на выдачу паспорта готовности. В конце концов оценивается, в том числе работниками Ростехнадзора и ГЖИ. Все стало строже в этом году, — отметил генеральный директор АО «СГК — Новосибирск».

Как добавил Дмитрий Перязев, изменения произошли именно из-за аварий в январе.

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Комментарии
10
kolhoznik
15 минут
разница заключается в том раньше ямы закапывали , а теперь так оставляют, и правда зачем закапывать , если завтра опять раскапывать
265889986
10 минут
Они в этом году стали строже ,да ,было время даже шеф строгий был, ручку бросал, боялись все ,вдруг бросит
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