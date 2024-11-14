«Акт гидравлики раньше могли подмахнуть»: в СГК стали строже относится к управляющим компаниям

В УК увеличили штатное расписание сотрудников, которые занимаются системой отопления Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В этом году подготовка домов к отопительному сезону была строже, чем в предыдущих. Об этом заявил генеральный директор АО «СГК — Новосибирск» Дмитрий Перязев. Сегодня, 14 ноября, во время пресс-конференции ТАСС его спросили о том, как поменялась работа с управляющими компаниями после январских аварий на левом берегу.

Как объяснил Дмитрий Перязев, во время комиссии, которая была организована заместителем губернатора Новосибирской области после ЧП в городе, был разговор с УК города. Там управляющим компаниям порекомендовали пересчитать штатное расписание персонала: сварщиков, слесарей и так далее. Многие компании откликнулись на рекомендацию о том, что нужно увеличивать число штатных единиц, которые занимаются запуском-перезапуском, ремонтом внутридомовых систем отопления и горячей воды.

— Мы со своей стороны, как можем, их к этому подталкиваем. Если раньше, я помню, мы могли допустим где-то акт гидравлики подмахнуть. Особенно по старым домам, если понимаем, что дом ветхий и он пойдет под снос через пару лет. В этом году мы обязательно пишем свое мнение особое (даже при работе комиссии), которое влияет на выдачу паспорта готовности. В конце концов оценивается, в том числе работниками Ростехнадзора и ГЖИ. Все стало строже в этом году, — отметил генеральный директор АО «СГК — Новосибирск».