«Вода так и хлещет»: две улицы в Новосибирске превратились в царство грязи и льда — в домах топит подвалы и пропадает свет

По улице тут бегут ручьи с водой и фекалиями Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Жители улицы Технической в Дзержинском районе Новосибирска, а также соседних улиц и переулков несколько лет страдают от регулярных подтоплений. В минувшие выходные проблема встала особенно остро — после очередной аварии из-за выпавшего снега вода плохо уходит, на дорогах и тротуарах образовалась ледяная корка. Коммунальщики, по словам жителей частника, проблему не решают. Корреспонденты НГС побывали на месте, пообщались с соседями и попытались выяснить, что происходит в рукотворном царстве льда, фекалий и воды.

«Развели болото»

С проблемой частного сектора на улице Технической в редакцию НГС обратилась местная жительница, пожелавшая не называть своего имени.

— Прокладывают трубы для новых канализационных коллекторов. С 23 ноября по улице бежит горячая вода, стекает на улицу Курильскую, дальше на Ставропольские переулки. Аварию никто не устраняет, — пожаловалась женщина.

Вода на дороге парит, из-за чего некоторые считают, что это — кипяток Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











На месте встречаем ее соседа. Военный пенсионер Евгений Мельников ведет нас на экскурсию по зоне затопления. В микрорайоне в основном частные дома. От улицы Технической ведут вниз переулочки. Дороги с хорошим наклоном покрыты плотным слоем льда — не каждый водитель осмелится спуститься вниз, так как нет уверенности, что это не обернется аварией, да и в горку потом не подняться. Не стал рисковать и наш водитель, потому спускаемся в заселенный овраг пешком по скользкой дороге.

Вдоль улицы Высотной вниз по канаве журчит ручей. По словам Евгения Гурьевича, канаву вырыли сами жители, чтобы по весне, когда снег тает, дома не топило. Но происходящее весной мало пугает соседей в сравнении с тем, что происходит сейчас. Евгений Мельников уверяет: проблема в частнике началась не на минувших выходных.

— Проблемы начались в сентябре. Болото развели работники. Вроде какая-то компания, подрядчик «Горводоканала», — мужчина показывает разрытый и заполненный водой небольшой котлован. Из него ручей течет дальше вдоль домов и дворов, возле гаражей и других построек. — Наверху что-то делали, задели коллектор, так у нас пять часов света не было. Вода так и хлещет. Хорошо, я мужика на тракторе увидел и попросил его убрать снег с дороги — если бы этого не сделали, вода уже бы в домах была, — уверен пенсионер.

Жители домов в низине уверены, что в их бедах виноват не только порыв на улице выше Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Мужчина деловито ведет нас по соседям, которые находятся в зоне риска. Их дома расположены на 1-м Ставропольском переулке. Возле некоторых дворов заметны еще не успевшие застыть лужицы поверх покрытых толстой коркой льда тропинок. То тут, то там встречаются следы от провалившихся в жижу ботинок.

Дома в этом районе расположены под наклоном Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











— Соседки дома нет, но ее скорее всего уже подтопило за эти дни. Тут раньше бабушка жила, потом она умерла. Сейчас ее дочь с мужем живут. Наверное, на работе они, — вздыхает Евгений Гурьевич и указывает на очередную застывшую ледяную тропинку, ведущую к воротам и скрывающуюся за ними.

Мужчины отмечают, что сначала улицу испортили большегрузы, а затем дорогу затопило Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Ситуацию с котлованом проясняет другой сосед, Виктор. Мужчина уверяет: тут строят насосно-канализационную станцию. Новосибирца возмущает, что сначала в сентябре большегрузы испортили здесь дорогу и развели грязь, а сейчас дороги топит. Соседи отмечают: они уже обращались в мэрию. Оттуда их перенаправили в администрацию района. До сих пор получить ответа на волнующие вопросы не удалось.

— Все это строительство организовано нехорошо, — уверен Виктор.

«Если мороз шарахнет…»

Во время разговора наш провожатый Евгений Мельников объясняет, что проблема не только в строительстве насосной станции — выше, возле Следственного изолятора № 1, который расположен по улице Технической, произошла авария. Просим мужчину проводить нас туда. У глубоких ям возле здания СИЗО копошатся рабочие. Один из котлованов явно заполнен канализационными стоками.

Евгению Мельникову пришлось тормозить трактор, чтобы спасти свой двор и дома соседей Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Кругом снова замечаем ручьи и лужи. Посреди дороги открыт канализационный люк, куда, видимо, откачивают воду толстым шлангом. На обочинах дороги – огромные ледяные наросты с примесью грязи.

— Это они начали тянуть теплотрассу от Волочаевской. Теперь вот вода бежит. Сейчас еще посильнее мороз шарахнет, вообще, наверное, тут будет дело, — с опаской замечает сибиряк.

«Это г…о, извините меня»

В яме видна жижа, напоминающая фекалии Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Наугад стучусь в первый попавшийся дом вблизи места аварии. Местная жительница Ирина тоже устала терпеть регулярные подтопления, хотя ее дом находится не в овраге.

— Мы боимся, что в погреб вода пойдёт. Мы на пенсии, в огороде ковырялись, всё выращивали, старались, к зиме готовились. А сейчас неизвестно, что будет вообще. Всем людям плохо. Одни едут по воде по этой. Она бежит несколько дней. И внизу все дома топит, и мы страдаем, — вздыхает женщина.

На дороге местами — наледь, местами — ручьи Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











По словам Ирины, их топит уже не в первый раз. Вспоминая прошлый инцидент, в этот раз женщина с супругом не спали всю ночь — готовились давать отпор рукотворному наводнению.

Жители частника уверяют — их топит не в первый раз Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











— В прошлый раз года два назад такое случилось. У них там засорилось что-то, и все полилось вниз по улицам и в наш гараж. Так мы с мужем и дочкой до утра черпали эту жижу ковшиками. Да и это же не просто вода, это говно, извините меня. Около тюрьмы постоянно что-то ломается. Надеемся, что всё-таки разберутся они с этими делами, но происходящее очень напрягает. Какой-то у них там очаг (аварийный). И они опять приехали, когда снег уже выпал, и начали рыть, — сетует собеседница. — И самое ужасное, что это фекалии. Это не просто вода.

«Собрание будет»

Несколько рабочих на месте пояснили НГС, что они ведут работы от МУП «Горводоканал». Мужчины отметили, что из-за происшествия в администрации района состоится собрание.

— Сейчас в администрации собрание будет. С субботы проблема существует, — неуверенно пояснили рабочие.

Рабочие на месте пояснили: авария на Технической случилась в субботу Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Корреспондент НГС направила запросы в СГК, «Горводоканал» и мэрию Новосибирска. В Сибирской генерирующей компании уточнили, что вода бежит из трубы «Горводоканала», и посоветовали обратиться туда. Там напомнили, что в зимнее время пар может идти не только от горячей воды. На момент публикации ответы на запросы от мэрии и «Горводоканала» по поводу разрытий, аварий и строительства насосно-канализационной станции не поступили. Мы опубликуем их, как только получим.