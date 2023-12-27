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Зимняя сказка: сибирячка поделилась снимками заснеженного парка и пляжа — показываем 10 фото

Природа на этих кадрах показана во всей красе

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Фотограф сделала снимки 25 декабря

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Жительница Новосибирска Наталья Плотникова сделала снимки заснеженного пляжа «Бумеранг» и Чемского бора в Советском районе. Посмотрите на ее фотографиях, как выглядит снежная сказка.

В Чемском боре расчистили тропинки для пешеходов

В Чемском боре расчистили тропинки для пешеходов

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Деревья покрыты слоем снега

Деревья покрыты слоем снега

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Красоте не помешало даже то, что в город пришли температуры выше 0 градусов

Красоте не помешало даже то, что в город пришли температуры выше 0 градусов

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Деревья в парке выглядят сказочно

Деревья в парке выглядят сказочно

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В это время года на пляже очень мало посетителей

В это время года на пляже очень мало посетителей

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Сейчас в Новосибирске непривычно теплая для декабря погода

Сейчас в Новосибирске непривычно теплая для декабря погода

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Сегодня, 27 декабря, в Новосибирске температура опустилась до -5,3 градусов. Об этом пишет «Западно-Сибирское УГМС»

Сегодня, 27 декабря, в Новосибирске температура опустилась до -5,3 градусов. Об этом пишет «Западно-Сибирское УГМС»

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Согласно прогнозу, конец декабря в Новосибирске будет <a href="https://ngs.ru/text/winter/2023/12/26/73058735/" class="_" target="_blank">аномально теплым</a>

Согласно прогнозу, конец декабря в Новосибирске будет аномально теплым

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На новый год, 31 декабря, в Новосибирске <a href="https://ngs.ru/text/winter/2023/12/26/73055531/" class="_" target="_blank">ожидается легкий мороз</a>

На новый год, 31 декабря, в Новосибирске ожидается легкий мороз

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Обское море в Новосибирске покрылось льдом в конце ноября. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков смог сделать снимки глади водоема, которая еще не была покрыта слоем снега. Посмотрите на его фотографиях, как тогда выглядело водохранилище. Момент поймали и другие новосибирцы — они вышли покататься по Обскому морю на коньках и преодолели путь до острова Тань-Вань.

На прошедших выходных Новосибирск накрыл густой туман — такой редко увидишь зимой. Пелена образовалась утром и сохранилась до вечера. Посмотрите, как туман преобразил замерзший город.

В январе в Новосибирске возможен мороз до -41 градуса. Такой прогноз составил один из погодных сервисов. Рассказываем, к чему еще стоит готовиться зимой.

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