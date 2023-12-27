Зимняя сказка: сибирячка поделилась снимками заснеженного парка и пляжа — показываем 10 фото

Жительница Новосибирска Наталья Плотникова сделала снимки заснеженного пляжа «Бумеранг» и Чемского бора в Советском районе. Посмотрите на ее фотографиях, как выглядит снежная сказка.
Обское море в Новосибирске покрылось льдом в конце ноября. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков смог сделать снимки глади водоема, которая еще не была покрыта слоем снега. Посмотрите на его фотографиях, как тогда выглядело водохранилище. Момент поймали и другие новосибирцы — они вышли покататься по Обскому морю на коньках и преодолели путь до острова Тань-Вань.
На прошедших выходных Новосибирск накрыл густой туман — такой редко увидишь зимой. Пелена образовалась утром и сохранилась до вечера. Посмотрите, как туман преобразил замерзший город.
В январе в Новосибирске возможен мороз до -41 градуса. Такой прогноз составил один из погодных сервисов. Рассказываем, к чему еще стоит готовиться зимой.