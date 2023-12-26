Выше нормы на 8-10 градусов: последняя неделя декабря в Новосибирске станет аномально теплой

В Новосибирске прогнозируют аномальную погоду выше нормы до 10 градусов. Об этом сообщил начальник департамента по ЧС мэрии города Новосибирска Сергей Куценко.



— До конца месяца у нас сохраняется температура выше нормы от 8 до 10 градусов. Преобладающая температура в начале и в конце недели, ночью будет -5... -8 градусов, днем может переходить через 0. В середине недели ожидается повышение до положительных температур, ночью и утром местами изморозь, на дорогах гололедица, снежные накаты, — рассказал начальник департамента по ЧС мэрии города Новосибирска Сергей Куценко.