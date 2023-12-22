До кончиков иголок: во сколько обойдётся новогодняя ёлка под ключ — обзор вариантов с инфографикой

Если вы еще не успели купить и нарядить новогоднюю елку, то пока не поздно это сделать. Праздничные деревья и украшения для них — шары, гирлянды, мишура — активно продаются как в магазинах Новосибирска, так и в интернете. И там, и там попадаются не только дешевые, но и очень дорогие атрибуты Нового года стоимостью до нескольких сотен тысяч. Во сколько новосибирцам может обойтись елка «под ключ» со всем декором — NGS.RU изучил ассортимент популярных магазинов и маркетплейсов, а также сделал инфографику с ценами.