До кончиков иголок: во сколько обойдётся новогодняя ёлка под ключ — обзор вариантов с инфографикой

Если вы еще не успели купить и нарядить новогоднюю елку, то пока не поздно это сделать. Праздничные деревья и украшения для них — шары, гирлянды, мишура — активно продаются как в магазинах Новосибирска, так и в интернете. И там, и там попадаются не только дешевые, но и очень дорогие атрибуты Нового года стоимостью до нескольких сотен тысяч. Во сколько новосибирцам может обойтись елка «под ключ» со всем декором — NGS.RU изучил ассортимент популярных магазинов и маркетплейсов, а также сделал инфографику с ценами.
Fix Price
Украшения
В Fix Price продаются одни из самых недорогих новогодних украшений. Набор из 10 елочных шариков обойдется в 149 рублей, а из 17 — 174 рубля. За пачку тонких золотистых снежинок здесь просят 79 рублей, а плотных белых — 124 рубля.
Яркую гирлянду в виде мини-шапочек с помпонами отдают за 249 рублей, и во столько же обойдется гирлянда из мини-баночек с имитацией снега внутри. Ну, а цены на мишуру начинаются от 59 рублей.
Для любителей минималистичного оформления на прилавках представлены узорчатые ленты — синие, красные и зеленые — по 62 рубля за моток. Если нарезать их на небольшие кусочки и завязать в бантики, то получится простой и бюджетный декор для новогодней елки.
На момент визита NGS.RU в Fix Price был единственный вид елочек — из фетра, по 149 рублей. Они настолько маленькие, что их вряд ли получится нарядить полноразмерными шарами и мишурой, но смотрятся мило.
«Окей»
Украшения
В «Окее» много елочных шаров в наборах и россыпью. Последние стоят весьма дешево — от 26 до 59 рублей, и на большинстве из них изображены драконы.
Елки
Елки в «Окее» тоже разные: и привычные зеленые, и полностью белые, и слегка припорошенные снегом. Цены на них — от 499 до почти 9 000 рублей.
Wildberries
Украшения
На Wildberries можно найти декор на любой кошелек. Например, набор из 5 винтажных советских игрушек «Айболит» — за него придется отдать 56 931 рублей. А вот упаковка из 12 одноцветных пластиковых шаров обойдется в разы дешевле — в 288 рублей.
За гирлянды на маркетлейсе просят в среднем от 300 до 2 тысяч рублей. Одна из самых необычных, которую удалось найти NGS.RU, — в виде долек лимона.
Не обходится без звезд и наконечников на елку. Многие из них стоят в пределах 1 тысячи рублей.
Елки
На Wildberries множество новогодних деревьев, преимущественно искусственных. Цена на одну из самых дорогих елей — 126 тысяч рублей. Она со встроенной подсветкой, а ее ветки покрыты искусственным снегом. Но, несомненно, есть и бюджетные варианты: к примеру, пластиковая елка высотой 0,9 метра стоит 945 рублей, 1,2 метра — 1 337 рублей; 1,5 метра — 1 213 рублей.
Ozon
Украшения
В первую очередь на Ozon привлекают внимание шары в форме шишек. Они встречаются как в натуральном коричневом, так и в различных ярких цветах. Цены на них начинаются примерно от 400 рублей.
Помимо игрушек и фонариков, NGS.RU попалась гирлянда из деревянных флажков за 642 рубля. На них изображены радостные дети, зимние пейзажи, снеговики и животные.
Елки
Одна из наиболее дорогих елей на Ozon — литая «Президентская Люкс» за 647 188 рублей. Ее высота — 2,1 метра. Хотя есть и более бюджетные предложения: за многие искусственные елки тут просят от 1 до 10 тысяч.
Hoff
Украшения
В середине ноября NGS.RU уже писал о ценах на елочные игрушки в разных магазинах, в том числе в Hoff — там большой выбор шаров на елку, но стоят они дорого. Минимальный ценник — 190 рублей, зато можно урвать даже редкие черные шарики. А еще в «заменителе IKEA» продаются улыбчивые пушистые снеговики, пластмассовый мухомор за 299 рублей и блестящий наконечник-звезда за 159 рублей. Посмотреть их фото можно здесь.
Елки
На сайте Hoff за самую недорогую пластиковую елку, установленную в декоративный мешочек, хотят 599 рублей. У нее тонкие иголки, которые слегка присыпаны мелким искусственным снегом. Но больше всего, 159 899 рублей, придется заплатить тем, кто решит купить в магазине литую ель California высотой в 3 метра.
«Леонардо»
В «Леонардо» не нашлось елок, но здесь продают новогодние украшения по разным ценам.
Натуральные елки в Новосибирске: цены и где купить
В Новосибирске живые новогодние елки стоят дешевле, чем некоторые искусственные на маркетплейсах, хотя цены на макушки достигают 30 тысяч рублей. В основном их продают на елочных базарах в разных частях города, откуда мы недавно делали репортаж, но можно найти и в интернете.
Сколько стоит всё вместе
В любом случае купить и нарядить дерево к празднику можно на любой кошелек. Во сколько обойдется бюджетная елка «под ключ» — в инфографике ниже.
И, конечно, мы не забыли о дорогой елке. С минимумом украшений.
Кстати, в Новосибирск привезли разные сорта одного из главных новогодних фруктов — мандаринов. Мы нашли самые дешевые.