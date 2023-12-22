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Новый год — 2024 в НовосибирскеОбзор

До кончиков иголок: во сколько обойдётся новогодняя ёлка под ключ — обзор вариантов с инфографикой

Некоторые варианты елок и украшений могут влететь в копеечку

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NGS.RU узнал, за сколько новосибирцы смогут купить и нарядить елку. Варианты на разный кошелек

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Если вы еще не успели купить и нарядить новогоднюю елку, то пока не поздно это сделать. Праздничные деревья и украшения для них — шары, гирлянды, мишура — активно продаются как в магазинах Новосибирска, так и в интернете. И там, и там попадаются не только дешевые, но и очень дорогие атрибуты Нового года стоимостью до нескольких сотен тысяч. Во сколько новосибирцам может обойтись елка «под ключ» со всем декором — NGS.RU изучил ассортимент популярных магазинов и маркетплейсов, а также сделал инфографику с ценами.

Fix Price

Украшения

В Fix Price продаются одни из самых недорогих новогодних украшений. Набор из 10 елочных шариков обойдется в 149 рублей, а из 17 — 174 рубля. За пачку тонких золотистых снежинок здесь просят 79 рублей, а плотных белых — 124 рубля.

В Fix Price есть елочные шары разных размеров и цветов: зеленые, синие, красные, серебристые и перламутро-розовые

В Fix Price есть елочные шары разных размеров и цветов: зеленые, синие, красные, серебристые и перламутро-розовые

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Яркую гирлянду в виде мини-шапочек с помпонами отдают за 249 рублей, и во столько же обойдется гирлянда из мини-баночек с имитацией снега внутри. Ну, а цены на мишуру начинаются от 59 рублей.

В баночки, из которых состоит гирлянда, насыпан пенопластовый снег и вставлены мини-елочки

В баночки, из которых состоит гирлянда, насыпан пенопластовый снег и вставлены мини-елочки

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Белые снежинки упакованы в коробочки. В каждой по 8 штук

Белые снежинки упакованы в коробочки. В каждой по 8 штук

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Для любителей минималистичного оформления на прилавках представлены узорчатые ленты — синие, красные и зеленые — по 62 рубля за моток. Если нарезать их на небольшие кусочки и завязать в бантики, то получится простой и бюджетный декор для новогодней елки.

На разноцветные ленты нанесен рождественский принт

На разноцветные ленты нанесен рождественский принт

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Еще одна прелестная гирлянда собрана из крошечных вязаных шапочек

Еще одна прелестная гирлянда собрана из крошечных вязаных шапочек

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Елки

На момент визита NGS.RU в Fix Price был единственный вид елочек — из фетра, по 149 рублей. Они настолько маленькие, что их вряд ли получится нарядить полноразмерными шарами и мишурой, но смотрятся мило.

Фетровые елочки — как статуэтки

Фетровые елочки — как статуэтки

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«Окей»

Украшения

В «Окее» много елочных шаров в наборах и россыпью. Последние стоят весьма дешево — от 26 до 59 рублей, и на большинстве из них изображены драконы.

В «Окее» за некоторые наборы елочных шаров просят меньше 600 рублей

В «Окее» за некоторые наборы елочных шаров просят меньше 600 рублей

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Впрочем, есть и более дешевые варианты

Впрочем, есть и более дешевые варианты

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Цены на шарики, которые продаются поштучно, зависят от их диаметра. Те, что поменьше, стоят дешевле

Цены на шарики, которые продаются поштучно, зависят от их диаметра. Те, что поменьше, стоят дешевле

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В «Окее» большой выбор лент. Они подойдут и для упаковки подарков, и для того, чтобы нарядить елку

В «Окее» большой выбор лент. Они подойдут и для упаковки подарков, и для того, чтобы нарядить елку

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Елки

Елки в «Окее» тоже разные: и привычные зеленые, и полностью белые, и слегка припорошенные снегом. Цены на них — от 499 до почти 9 000 рублей.

Какие-то елки стоят около 2 000 рублей, а какие-то меньше 1 500

Какие-то елки стоят около 2 000 рублей, а какие-то меньше 1 500

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Самую дорогую елку в магазине предлагают почти за 9 тысяч рублей

Самую дорогую елку в магазине предлагают почти за 9 тысяч рублей

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Wildberries

Украшения

На Wildberries можно найти декор на любой кошелек. Например, набор из 5 винтажных советских игрушек «Айболит» — за него придется отдать 56 931 рублей. А вот упаковка из 12 одноцветных пластиковых шаров обойдется в разы дешевле — в 288 рублей.

За гирлянды на маркетлейсе просят в среднем от 300 до 2 тысяч рублей. Одна из самых необычных, которую удалось найти NGS.RU, — в виде долек лимона.

Гирлянда в виде лимонных долек стоит 495 рублей

Гирлянда в виде лимонных долек стоит 495 рублей

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А вот и винтажный набор «Айболит» почти за 57 тысяч. Он включает в себя 5 советских елочных игрушек

А вот и винтажный набор «Айболит» почти за 57 тысяч. Он включает в себя 5 советских елочных игрушек

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Не обходится без звезд и наконечников на елку. Многие из них стоят в пределах 1 тысячи рублей.

Елки

На Wildberries множество новогодних деревьев, преимущественно искусственных. Цена на одну из самых дорогих елей — 126 тысяч рублей. Она со встроенной подсветкой, а ее ветки покрыты искусственным снегом. Но, несомненно, есть и бюджетные варианты: к примеру, пластиковая елка высотой 0,9 метра стоит 945 рублей, 1,2 метра — 1 337 рублей; 1,5 метра — 1 213 рублей.

В описании утверждается, что эта ель — литая. Стоит недешево

В описании утверждается, что эта ель — литая. Стоит недешево

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Ozon

Украшения

В первую очередь на Ozon привлекают внимание шары в форме шишек. Они встречаются как в натуральном коричневом, так и в различных ярких цветах. Цены на них начинаются примерно от 400 рублей.

Набор из розовых и серебристых шариков-шишек можно заказать по цене от 404 до 425 рублей

Набор из розовых и серебристых шариков-шишек можно заказать по цене от 404 до 425 рублей

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Помимо игрушек и фонариков, NGS.RU попалась гирлянда из деревянных флажков за 642 рубля. На них изображены радостные дети, зимние пейзажи, снеговики и животные.

Всего в наборе 10 деревянных флажков

Всего в наборе 10 деревянных флажков

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Елки

Одна из наиболее дорогих елей на Ozon — литая «Президентская Люкс» за 647 188 рублей. Ее высота — 2,1 метра. Хотя есть и более бюджетные предложения: за многие искусственные елки тут просят от 1 до 10 тысяч.

За такую елку на Ozon просят 1 142 рубля, и подобных предложений там много

За такую елку на Ozon просят 1 142 рубля, и подобных предложений там много

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На маркетплейсе встречаются не только полноценные, но и минималистичные интерьерные елки

На маркетплейсе встречаются не только полноценные, но и минималистичные интерьерные елки

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Hoff

Украшения

В середине ноября NGS.RU уже писал о ценах на елочные игрушки в разных магазинах, в том числе в Hoff — там большой выбор шаров на елку, но стоят они дорого. Минимальный ценник — 190 рублей, зато можно урвать даже редкие черные шарики. А еще в «заменителе IKEA» продаются улыбчивые пушистые снеговики, пластмассовый мухомор за 299 рублей и блестящий наконечник-звезда за 159 рублей. Посмотреть их фото можно здесь.

За черные шары с белыми узорами в магазине берут 199, а с золотистыми — 299 рублей

За черные шары с белыми узорами в магазине берут 199, а с золотистыми — 299 рублей

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Елки

На сайте Hoff за самую недорогую пластиковую елку, установленную в декоративный мешочек, хотят 599 рублей. У нее тонкие иголки, которые слегка присыпаны мелким искусственным снегом. Но больше всего, 159 899 рублей, придется заплатить тем, кто решит купить в магазине литую ель California высотой в 3 метра.

Это самые дорогие искусственные ели в Hoff

Это самые дорогие искусственные ели в Hoff

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«Леонардо»

В «Леонардо» не нашлось елок, но здесь продают новогодние украшения по разным ценам.

Как и в интернете, в гипермаркете продают елочные щары в виде шишек. В наборе к ним прилагаются веревочки, чтобы вешать на елку

Как и в интернете, в гипермаркете продают елочные щары в виде шишек. В наборе к ним прилагаются веревочки, чтобы вешать на елку

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Кстати, черные шары можно приобрести и в «Леонардо». Но только в комплекте с голубыми

Кстати, черные шары можно приобрести и в «Леонардо». Но только в комплекте с голубыми

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Кроме того, гипермаркет торгует елочными игрушками а-ля винтаж

Кроме того, гипермаркет торгует елочными игрушками а-ля винтаж

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Натуральные елки в Новосибирске: цены и где купить

В Новосибирске живые новогодние елки стоят дешевле, чем некоторые искусственные на маркетплейсах, хотя цены на макушки достигают 30 тысяч рублей. В основном их продают на елочных базарах в разных частях города, откуда мы недавно делали репортаж, но можно найти и в интернете.

Сколько стоит всё вместе

В любом случае купить и нарядить дерево к празднику можно на любой кошелек. Во сколько обойдется бюджетная елка «под ключ» — в инфографике ниже.

Покупая недорогие елку и украшения, можно уложиться меньше, чем 2 тысячи рублей

Покупая недорогие елку и украшения, можно уложиться меньше, чем 2 тысячи рублей

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И, конечно, мы не забыли о дорогой елке. С минимумом украшений.

Премиальная елка «под ключ» вполне может обойтись почти в 700 тысяч — и это не предел

Премиальная елка «под ключ» вполне может обойтись почти в 700 тысяч — и это не предел

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Кстати, в Новосибирск привезли разные сорта одного из главных новогодних фруктов — мандаринов. Мы нашли самые дешевые.

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