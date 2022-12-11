Днем от -8 градусов, а ночью до -31 градуса: изучаем прогноз погоды в Новосибирске на неделю

Специалисты сайта «Яндекс.Погода» отмечают, что самым теплым будет вторник, обещают до -9 градусов днем, но при этом -23 градуса ночью. Холода придут в середине недели — в среду и четверг температура может опуститься до -21... -23 градусов днем и до -22... — 27 градусов ночью. К выходным придет потепление от -14 до -15 градусов днем. При этом в понедельник, вторник, субботу и воскресенье будет идти небольшой снег.