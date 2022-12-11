Днем от -8 градусов, а ночью до -31 градуса: изучаем прогноз погоды в Новосибирске на неделю

В Новосибирске в середине недели ожидается похолодание до -23 градусов днем и до -31 градуса ночью. При этом во вторник будет всего -8 градусов. НГС изучил прогнозы трех сервисов по прогнозу погоды, чтобы узнать чего стоит ожидать новосибирцам на следующей неделе.
Специалисты сайта «Яндекс.Погода» отмечают, что самым теплым будет вторник, обещают до -9 градусов днем, но при этом -23 градуса ночью. Холода придут в середине недели — в среду и четверг температура может опуститься до -21... -23 градусов днем и до -22... — 27 градусов ночью. К выходным придет потепление от -14 до -15 градусов днем. При этом в понедельник, вторник, субботу и воскресенье будет идти небольшой снег.
Сервис «Гисметео» сообщает, что похолодание стоит ожидать в понедельник, температура ночью опустится до -26, а в среду и четверг от -30 до -31 градуса. Вторник, по данным специалистов, также будет самым теплым днем — всего -8 градусов, но со снегом.
По данным сайта «Метеовести», также вторник станет самым теплым днем недели -7 градусов и снег, но среда и четверг таким прогнозом не порадуют, днем будет от -20 до -22, а ночью от -25 до -28. Также в середине недели стоит ожидать солнечные дни, но в пятницу город накроют облака.
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