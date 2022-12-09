Новосибирск продолжают готовить к Новому году — смотрите вблизи, как украсили елку у оперного

Новосибирск продолжают готовить к Новому году. Недавно закончили украшать елку около НОВАТа. Фотограф НГС Алина Скитович погуляла рядом и сделала снимок игрушек вблизи.
Саму елку сделали из настоящих и искусственных веток. Работы по оформлению закончили 1 декабря, а окончательно украшать сквер закончат к 22 декабря. К этому времени будут полностью смонтированы ледовые композиции в Театральном сквере и фотозоны.
Кроме того, новогоднюю иллюминацию включили в Первомайском сквере. Висящими гирляндами украсили и улицу Ленина. Правда, не всем жителям города понравились опоры столбов на новогодней улице. Некоторым они напомнили гробы. Мы решили выйти на улицу и спросить у прохожих, что они думают про праздничное оформление улицы.