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Новосибирск продолжают готовить к Новому году — смотрите вблизи, как украсили елку у оперного

На украшения потратили 1,6 миллиона рублей

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Ель украшают гирлянды, 2226 новогодних шаров, 150 снежинок и 75 фонарей

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Новосибирск продолжают готовить к Новому году. Недавно закончили украшать елку около НОВАТа. Фотограф НГС Алина Скитович погуляла рядом и сделала снимок игрушек вблизи.

Саму елку сделали из настоящих и искусственных веток. Работы по оформлению закончили 1 декабря, а окончательно украшать сквер закончат к 22 декабря. К этому времени будут полностью смонтированы ледовые композиции в Театральном сквере и фотозоны.

Установка главной елки Новосибирска обошлась городу в 1,6 миллиона рублей

Установка главной елки Новосибирска обошлась городу в 1,6 миллиона рублей

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Высота елки — 21 метр

Высота елки — 21 метр

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На макушке главной елки Новосибирска установили «кремлевскую звезду»

На макушке главной елки Новосибирска установили «кремлевскую звезду»

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Кроме того, новогоднюю иллюминацию включили в Первомайском сквере. Висящими гирляндами украсили и улицу Ленина. Правда, не всем жителям города понравились опоры столбов на новогодней улице. Некоторым они напомнили гробы. Мы решили выйти на улицу и спросить у прохожих, что они думают про праздничное оформление улицы.

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ЕлкаНОВАТПраздникУкрашение
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