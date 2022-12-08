Тайна серых гробов. Зачем на новогодней улице Ленина поставили бетонные блоки похоронного вида и что с ними будет

Перекрытую улицу Ленина и новогоднее украшательство на ней уже 100 раз обмусолили, но автор НГС Дмитрий Косенко решил еще маленько помусолить. Не хотелось бы, конечно, писать очередной материал в стиле «в нытье», а что делать, «такова се ля ви». Мы уже не раз сообщали, что для оснований столбов освещения были изготовлены причудливые бетонные плиты в виде гробов, и вот сегодня узнаем, почему они такие и что с плитами будет дальше.
— Если хочешь указать на ошибки, то сначала похвали, мерзавец!
(х/ф «Обыкновенное чудо)
Да и правда, прежде чем ныть, не мешало бы для объективности указывать и положительные стороны. По улице Ленина мы можем отметить действительно красивый в целом проект, яркую иллюминацию на большом участке, чего раньше в Новосибирске не было. Но, как всегда, попадется какая-нибудь техническая деталь, которая подпортит впечатление.
Вот просто интересно, те, кто проектировал эту форму, кто отливал, кто укладывал, — они не видели, что это ящик для покойника? С характерным скосами по бокам, даже торцы скошены, как у гробика. Ну да ладно, подумали мы, авось эти бетонки как-то отделают, не будет же такая серая срамота. И правда, вскоре на этих штуках сверху появились дощечки. Никак лавочки — и правда оказались лавочки.
— Форма данных блоков обусловлена конструктивом композиции «Световой потолок». На них установлены деревянные настилы для возможного использования в качестве скамеек. Другая дополнительная отделка не предусмотрена, — сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на наш запрос.
Вот так вот, гробовидная форма — это техническое, стало быть, требование, а дополнительного декора этих бетонок не планируется. Так что кушайте, что дают, не обляпайтесь. Кстати, и как лавочки эти бетонки никуда не годятся. Они низкие, расширенное основание не дает нормально поставить ноги, а на узкие дощечки всей задницей сесть не получается.
Второй вопрос по поводу оформления касался больших бетонных ограждений, которыми отсекается автомобильное движение. Сюда привезли страшные дорожные блоки и поставили их как противотанковое заграждение. Мы просили власти, может быть, эти бетонки заменить чем-то более приветливым и новогодним?
— Установлены бетонные блоки, которые визуально задекорированы и не будут заменены, поскольку установлены в целях обеспечения общественной безопасности, — так нам уточнили в мэрии.
Действительно, блоки накрыли каркасом из серого материала — выглядит более-менее, но неужели нельзя было раскрасить их яркими красками в новогоднем стиле? И тут же рядом на тротуар сброшены еще одни грязные бетонные блоки без всякого декора (чтобы машины не заезжали). С надписью: «Займы под ПТС» — что было на складе, то и сгрузили. А пешеходы обойдут.
В общем, пусть хоть снега навалит побольше, чтобы прикрыть эту срамоту перед гостями города, которые приедут к нам в «Новогоднюю столицу России».