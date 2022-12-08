Тайна серых гробов. Зачем на новогодней улице Ленина поставили бетонные блоки похоронного вида и что с ними будет

Вот просто интересно, те, кто проектировал эту форму, кто отливал, кто укладывал, — они не видели, что это ящик для покойника? С характерным скосами по бокам, даже торцы скошены, как у гробика. Ну да ладно, подумали мы, авось эти бетонки как-то отделают, не будет же такая серая срамота. И правда, вскоре на этих штуках сверху появились дощечки. Никак лавочки — и правда оказались лавочки.

— Форма данных блоков обусловлена конструктивом композиции «Световой потолок». На них установлены деревянные настилы для возможного использования в качестве скамеек. Другая дополнительная отделка не предусмотрена, — сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на наш запрос.

