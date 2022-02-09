«Водочка строго для согрева»: кто и как встречает рассвет с удочкой на Затоне

Всю зиму на покрытой снегом Оби можно наблюдать хаотично разбросанные палатки. Каждый день с раннего утра тысячи рыбаков высыпают на лед и мерзнут часами, чтобы поймать рыбку (или нет), которую можно купить в магазине за весьма скромные деньги. Зачем — журналисты НГС попытались выяснить у самих рыбаков, встретив с ними рассвет на Затоне.
Водка же не обязательный напиток
Олег и Евгений прибыли на Затон вместе, но разошлись в разные стороны. Евгений прорубает лунку ледорубом, объясняя нам, как и что делает. А затем не торопясь разбирает палатку.
— Хобби у меня такое. Я давненько увлекаться начал. С
На Затон он приехал в первый раз в этом году. Ловит на удочку. Говорит, обычно попадаются окуни.
— Сейчас в палатку сядем, печечку зажжем, чтобы тепло было. А пока приготовления. Летом рано встаешь, а сейчас то что? В 8 часов встал, к 9–10 сюда приехал. Сейчас еще ближе к обеду начинает клевать — глухозимье, — поясняет Евгений.
Как объясняет сайт «Зимняя рыбалка», глухозимье (глухая пора зимы) — время зимней рыбалки, в которое рыба прекращает активно питаться, клев рыбы ослабевает.
Сейчас рыбаков не так много. Весной, по последнему льду, людей станет намного больше, уверяет нас.
— Вон, бывалый рыбак сидит. Он в любую погоду рыбу поймает, — кивнул Евгений на Олега и скрылся в палатке.
У Олега палатки нет, он прорубил лунку и замер над ней, скорчившись. Мы пересказываем ему хвалебные речи его коллеги.
— Кто это меня так описал? Я не из той серии, — отмахивается мужчина.
Олег уверен, что на месте, в палатках сидят только любители. Настоящие рыбаки, которые любят зимнюю рыбалку, всегда в движении.
— С детства занимаюсь рыбалкой, как родители приучили. Зимней постоянно из года в год. У каждого свои хобби. Я любитель именно природы в сочетании с рыбалкой. Если нет никаких домашних дел, — не отвлекаясь от процесса, делится Олег.
С уловом у него дома разбираются профессионально, так как жена — повар. Сам Олег — сварщик.
— У меня жена тоже рыбачит, но только летом — рыбы больше. Она у меня повар с большим стажем. Если я привожу любой вид рыбы, пусть судак, окунь, плотва, она искусница своего дела, приготовит. Я, как говорится, охотник, а она творит чудеса, — хвастается рыбак.
Он один из немногих на Затоне, кто сидит без палатки. Говорит, так рыбачить интереснее.
— Люди вот пришли, палатки расставили в ожидании рыбы. Прикармливать приходят, ловят. Я не сижу на месте. Я бегаю, бегаю. Найду — поймаю, не найду, и всё, — смотрит на других рыбаков Олег.
Он разбивает стереотипы — уверяет, что не пьет уже 30 лет. И вообще убежден, что на зимней рыбалке нужно пить только чай. Но признаёт, что не все его коллеги следуют этим правилам. Он сам как-то спасал пьяных рыбаков, вызывал МЧС и обзванивал родственников.
В голове у Олега рыбаки странным образом делятся на профессионалов и любителей. На Затоне, например, профессионалов нет. Да и сам сварщик сюда не собирался. Говорит, хотел поехать в Мошково, но в последний момент всё оборвалось.
Профессионалов, по его словам, можно легко встретить на соревнованиях, но есть там и простые любители, которым может повезти.
— Даже дети приезжают — и, бывает, им везет. Но не буду же я говорить: ребенок-профессионал. Это просто фортуна, — поделился Олег.
Чаще всего Олег проводит на рыбалке весь день — с раннего утра и до позднего вечера. В этот раз планирует также.
Жены не понимают
Можно встретить на Затоне и молодых рыбаков. Они, как правило, технологически более подкованы. Мы попытались пообщаться с тремя друзьями со специальной подводной камерой — они проделали лунку и с ее помощью просматривали дно. Общаться они не захотели.
— Да мы не рыбаки. Мы так. И рыбы тут совсем нет, — обрывчато говорит один из компании.
Активнее и веселее с нами общается Денис, который тоже приехал с другом. Ему около 30, живет совсем недалеко от Затона — в Ленинском районе.
— Воздухом подышать ездим, сопли поморозить. Мы так, любители. Приезжаем иногда проветриться и отдохнуть. Не столько рыба важна, — скромно отвечает парень.
На Затоне Денис с другом во второй раз. В прошлый раз ничего не поймали, в этот раз тоже особо ничего не намечалось.
— Да знаете, как у рыбаков бывает. Приезжают: «О, вчера была такая рыба». Едешь на это место, а ничего нет. Хотя еще вчера она была, — жалуется Денис.
Друзья признаются, что у них с собой есть «водочка», но она строго для «согрева».
Первую пойманную рыбку мы нашли у другого рыбака — молчаливого Алексея. Они с другом увлекаются зимней рыбалкой совсем недолго.
— Это затягивает. Азарт, тишина, мысли восстанавливаются после рабочей недели, — рассказал молодой рыбак.
У Алексея, как у молодого рыбака, тоже есть продвинутая техника для рыбалки. Например, электроледобур, который сам может прокрутить лунку во льду. Единственная проблема, которая возникает с рыбалкой у них, — вторые половинки.
— Жены не понимают. Зачем тебе это надо? Холодно, темно, бывает, и в пять утра уезжаешь. Если бы это того не стоило, мы бы сюда не ездили, — пожаловался Алексей.
Неизлечимая заразная болезнь
Несмотря на убеждения Олега, которого мы встретили в начале прогулки, опытных рыбаков на Затоне нам удалось встретить. Владимир Николаевич и Игорь Викторович стояли рядом и обсуждали улов, когда мы к ним подошли. Общались они как старые друзья, хотя, как оказалось, знакомы лишь пару минут.
— Рыбак рыбака... — философски протянул Владимир Николаевич.
У обоих за плечами огромный рыбацкий опыт. Игорь Викторович удит примерно с 15 лет — то есть уже около 56 лет. Владимир Николаевич четко называет год — он увлекся зимней рыбалкой с
— В
Сейчас Владимир Николаевич далеко не ездит. Уже возраст не тот. Зато раньше рыбалка сочеталась с путешествиями по всей области и Алтайскому краю.
— Раньше еще по Обскому морю можно было на машине ездить, а лет 10 уже не пускают. У меня знакомых года два или три назад на 15 рублей (видимо, речь про тысячи рублей. — Прим. ред.) наказали за выезд на лед. Больше не ездят. И я тоже, — признаётся он.
У Игоря Викторовича жена относится к рыбалке нормально и даже сама уговаривает поехать.
— Моя, наоборот, говорит: «Давай, хватит давить диван», — смеется рыбак.
По мнению мужчин, -22 и безветренно — это идеальная погода для зимней рыбалки.
— Главное, тихо. Ветра нет. Был бы ветер, полезли бы сейчас в палатки. Сейчас солнышко еще поднимется. В палатке вообще хорошо, — рассуждает Игорь Викторович.
Сегодня Владимиру Николаевичу и Игорю Викторовичу не сильно везет на рыбу.
— Не клюет, поэтому и стоим. В прошлые выходные приезжали, весь день постояли. Тоже полтора килограмма окуньков надергали, — вздыхает один из них.
Не клевало и у другого опытного рыбака — Сергея Александровича. Рыбачит он уже больше 40 лет — и летом, и зимой. Но зимняя рыбалка больше по душе — интереснее. Нужно уметь ловить рыбу зимой, не посидишь на одном месте.
— Еще, наверное, какая-то интуиция есть. Вот сядешь, и тебе в задницу кто-то «тынь». Чувствуешь как будто. А вот эти ходят с «телевизорами», ходят, но ничего найти не могут, — ухмыляется опытный рыбак.
Сергей Александрович убежден, что хоть и появляются новые технологии, по своей сути рыбалка не меняется. Всё так же многое зависит от интуиции. Да и рыбаки, он уверен, тоже не сильно изменились.
— Да какие были алкаши и матерщинники, такие и остались. Не меняется ничего, — улыбается он.
Что еще почитать?
Моржи Новосибирска отпраздновали приближающийся Новый год — 12 фотографий из проруби.
Новосибирец пожаловался на вице-мэра из-за видео в снегу в купальнике — что ему ответили в мэрии и сама Анна Терешкова.
На Обское море 11 января в Новосибирске опустился живописный закат — смотрим, как его встретили горожане.