«Водочка строго для согрева»: кто и как встречает рассвет с удочкой на Затоне

— Сейчас в палатку сядем, печечку зажжем, чтобы тепло было. А пока приготовления. Летом рано встаешь, а сейчас то что? В 8 часов встал, к 9–10 сюда приехал. Сейчас еще ближе к обеду начинает клевать — глухозимье, — поясняет Евгений.



Как объясняет сайт «Зимняя рыбалка», глухозимье (глухая пора зимы) — время зимней рыбалки, в которое рыба прекращает активно питаться, клев рыбы ослабевает.

Сейчас рыбаков не так много. Весной, по последнему льду, людей станет намного больше, уверяет нас.



— Вон, бывалый рыбак сидит. Он в любую погоду рыбу поймает, — кивнул Евгений на Олега и скрылся в палатке.