Новосибирец пожаловался на вице-мэра из-за видео в снегу в купальнике — что ему ответили в мэрии и сама Анна Терешкова

Житель Новосибирска Сергей Зеленский пожаловался на вице-мэра Анну Терешкову из-за видео со снежным ангелом в снегу. Она выложила ролик в конце ноября с открытия сезона моржевания.
— Я пытаюсь понять, где там популяризация здорового образа жизни и рекомендации для сотрудников мэрии, сколько раз в неделю надо так делать. Всё же понятия деловой репутации хоть маленько на чиновников должны распространяться, — сказал корреспонденту НГС Сергей Зеленский.
Ролик уже набрал более 10 тысяч просмотров.
Анна Терешкова сообщила корреспонденту НГС, что знает о жалобе и для нее она стала сюрпризом.
— Я пропагандирую здоровый образ жизни. Всегда закаляюсь. Это было как раз открытие сезона моржевания, поэтому для меня это было очень странно — что некоторые сибиряки, которые всегда обтираются снегом и купаются в проруби, так странно отнеслись, — рассказала Анна Терешкова.
В официальном ответе мэрии Новосибирска, который имеется в распоряжении редакции, также говорится, что вице-мэр своим видео пропагандирует здоровый образ жизни и этику не нарушила.
— Необходимо отметить, что данная публикация размещена Терешковой
В конце ноября новосибирские моржи открыли купальный сезон. Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.