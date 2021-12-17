Новосибирец пожаловался на вице-мэра из-за видео в снегу в купальнике — что ему ответили в мэрии и сама Анна Терешкова

Анна Терешкова сообщила корреспонденту НГС, что знает о жалобе и для нее она стала сюрпризом.

— Я пропагандирую здоровый образ жизни. Всегда закаляюсь. Это было как раз открытие сезона моржевания, поэтому для меня это было очень странно — что некоторые сибиряки, которые всегда обтираются снегом и купаются в проруби, так странно отнеслись, — рассказала Анна Терешкова.

В официальном ответе мэрии Новосибирска, который имеется в распоряжении редакции, также говорится, что вице-мэр своим видео пропагандирует здоровый образ жизни и этику не нарушила.

— Необходимо отметить, что данная публикация размещена Терешковой А. В. в целях популяризации здорового образа жизни на своей странице, которая не является официальным источником информации о деятельности органов местного самоуправления города Новосибирска и просмотр которой осуществляется исключительно по желанию пользователей интернета, — говорится в документе.

В конце ноября новосибирские моржи открыли купальный сезон. Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.