На Обское море в Новосибирске опустился живописный закат — смотрим, как его встретили горожане

Вечером в Новосибирске горожане не преминули возможности хорошо провести время на Обском водохранилище. Кто-то решил порыбачить, а кто-то и вовсе заняться спортом — на замерзшем море был замечен кайт (спортивный воздушный змей в виде паруса, которым управляет спортсмен. — Прим. ред.). Людей даже не смутили январские перепады температур. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал там и сделал красочные снимки зимних развлечений.
В декабре НГС рассказал историю новосибирских путешественников, которые завершили кругосветку на яхте. Они рассказали о том, как 8 лет жили на океане, и где побывали.