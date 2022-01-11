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На Обское море в Новосибирске опустился живописный закат — смотрим, как его встретили горожане

Несмотря на мороз, новосибирцы не упустили возможности хорошо провести время на водохранилище

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Несмотря на будний день, новосибирцы нашли время для досуга на открытом воздухе

Несмотря на будний день, новосибирцы нашли время для досуга на открытом воздухе

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Вечером в Новосибирске горожане не преминули возможности хорошо провести время на Обском водохранилище. Кто-то решил порыбачить, а кто-то и вовсе заняться спортом — на замерзшем море был замечен кайт (спортивный воздушный змей в виде паруса, которым управляет спортсмен. — Прим. ред.). Людей даже не смутили январские перепады температур. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал там и сделал красочные снимки зимних развлечений.

Рыбаки облюбовали Обское водохранилище

Рыбаки облюбовали Обское водохранилище

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Новосибирцев даже не смутил мороз

Новосибирцев даже не смутил мороз

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Сибирские любители спорта настолько суровы, что не боятся заниматься в морозы

Сибирские любители спорта настолько суровы, что не боятся заниматься в морозы

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Чтобы достаточно долгое время провести за рыбалкой, пришлось основательно утеплиться

Чтобы достаточно долгое время провести за рыбалкой, пришлось основательно утеплиться

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Согласно ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», температура воздуха сегодня днем составляла <nobr class="_">-11... -13</nobr> градусов

Согласно ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», температура воздуха сегодня днем составляла -11... -13 градусов

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На город опустился живописный закат

На город опустился живописный закат

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В декабре НГС рассказал историю новосибирских путешественников, которые завершили кругосветку на яхте. Они рассказали о том, как 8 лет жили на океане, и где побывали.

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