От 300 рублей за «дерево»: как выбрать искусственную елку и сколько они стоят — обзор мест в Новосибирске

Брать или не брать — вот в чем вопрос, который каждый год встает перед тем, у кого нет елки. Второй вопрос — живую или искусственную. С одной стороны, живое дерево — это аромат, настраивающий на ощущение праздника. К тому же, для любителей новогодней суеты это часть процесса: найти нужный базар, чуть ли не на ощупь выбрать свою красавицу, каким-то образом привезти ее домой и загнать в подставку. Возможно, не так романтично, но чуть попроще с елкой искусственной: заморачиваемся один раз, а потом каждый год достаем ее из коробки — и дом украшен. Где купить искусственную елку, сколько они стоят и как их выбрать — в обзоре НГС.
Сейчас новогоднее дерево можно купить в любом большом гипермаркете, причем есть выбор даже по типу хвойных: сосна, ель, пихта или обычная елка. Со снегом, шишками и даже с имитацией молодых побегов на кончиках веток. Основные материалы, из которых делают елки, — ПВХ, леска и пластик, которые научились успешно сочетать, чтобы сделать красиво и относительно экономно.
Самый бюджетный вариант
Простые и практичные елки похожи скорее на сосны — иголки длинные, жесткие, колючие. Нередко запорошены искусственным снежком. Большой минус — могут выглядеть неестественно. Если ничего не смущает и нет ассоциаций с похоронными венками, — почему нет? К тому же, этот вариант самый бюджетный — например, новую
Мягкое и пушистое
Самые распространенные елки — с хвоей из ПВХ, как объяснил продавец на новогодней ярмарке в «МЕГЕ». Преимущество в том, что это мягкие иголки, которыми невозможно пораниться. Нередко их подкрашивают белой краской (имитация снега), у некоторых елок ветки гнутся. Хотя непонятно, хорошо это или плохо. С одной стороны — можно распределить их, если помялись, с другой, — в несильно качественных изделиях ветки могут упорно не возвращаться к правильной форме, говорят продавцы. Чем дешевле елка из ПВХ, тем выше шанс, что они быстрее осыпятся (да, искусственные елки тоже могут осыпаться).
Цены зависят от качества и размера. Из самых дешевых: за 2099 можно купить полутораметровую елку приличного качества на СберМаркете. В «Леруа Мерлен» елка с ветками из ПВХ (украшенная шишками и искусственным снегом) стоит 2490 рублей (120 см), такая же 1,5 метра — уже 3490. Ель премиум-класса стоит 27 тысяч. В RichFamily елки с хвоей из ПВХ — от 2200 до 10 тысяч рублей.
Если вам понравилась елка со «снегом», будьте готовы к тому, что придется часто подметать пол — это напыление легко осыпается даже у дорогих елок в дорогих магазинах. Кстати, необязательно идти в популярные магазины — иногда бывает дешевле на каких-нибудь новогодних ярмарках на просторах торговых центров.
Смешанный вариант
Подороже елки, при изготовлении которых использовали разные материалы. Внешние ветки — например, из твердой резины, внутри елки, для густоты — те самые веточки из ПВХ, о которых говорилось выше. Если не приглядываться, выглядит так, будто все ветки из резины или пластмассы. Ель смешанного типа высотой 1,5 метра в «Леруа Мерлен» будет стоить 6–7 тысяч рублей.
Литые
Литые елки — самые дорогие. Так как ветки отливаются из плотной резины, форма максимально естественная. То есть главное их достоинство в том, что трудно отличить от настоящих. Цены на елки из таких материалов зависят от формы, качества и высоты дерева. Большой выбор смешанных и литых елей — в RichFamily. Цена полностью литой елки хорошего качества, как правило, не меньше 10 тысяч. Опять же, смешанный вариант, когда часть веток из ПВХ, может стоить в два раза дешевле.
Сборка
При выборе елки нужно обращать внимание и на тип сборки веток. У елей экономкласса ветки и ствол — единое целое. Основания веток сделаны из многослойной проволоки, которая отгибается от ствола. Плюс — самый простой и быстрый способ собрать елку.
Следующий тип — когда ветки отдельно от ствола, на крючках. То есть каждая ветка вставляется в пазы на каждый ярус. Здесь придется повозиться, так как нужно четко следовать схеме, где каждый ярус пронумерован.
Третий вариант — ветки на шарнирах. Если проще, это когда один круг веток ставится внутрь ствола, после установки ветки распадаются как букет цветов в широкой вазе. Производители называют этот способ самым удобным. Кстати, цена елки не сильно зависит от типа крепления веток. Но выбор елей со смешанным вариантом сборки — гораздо меньше.
Это мой натуральный цвет
Натуральные естественные елки продают в «ИКЕА». Даже кажется, что они слишком натуральные и где-то ветки распределены так же неравномерно, как у настоящих елок. Плюс — приятный цвет и отсутствие запаха пластика.
Только елок в «ИКЕА» осталось мало — как объяснил консультант, запасы быстро заканчиваются, и в этом году вряд ли будут еще поставки. Поэтому, прежде чем ехать в гипермаркет, лучше посмотреть наличие елок на сайте, советуют в гипермаркете.
На момент публикации в наличии в «ИКЕА» осталась классическая искусственная елка высотой 150 сантиметров по цене 1499 рублей. Есть небольшие искусственные ели, обтянутые мешковиной, за 2499 рублей.
Кстати, прогулки по залам шведского магазина настраивают на выбор чего-то особенного. Например, круглого символа года. Хоть это и не елка вовсе, а что-то похожее на можжевельник, зато яркое, интересное, без острых углов — как желаемое будущее, которого хочется в предстоящем году.
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