От 300 рублей за «дерево»: как выбрать искусственную елку и сколько они стоят — обзор мест в Новосибирске

Брать или не брать — вот в чем вопрос, который каждый год встает перед тем, у кого нет елки. Второй вопрос — живую или искусственную. С одной стороны, живое дерево — это аромат, настраивающий на ощущение праздника. К тому же, для любителей новогодней суеты это часть процесса: найти нужный базар, чуть ли не на ощупь выбрать свою красавицу, каким-то образом привезти ее домой и загнать в подставку. Возможно, не так романтично, но чуть попроще с елкой искусственной: заморачиваемся один раз, а потом каждый год достаем ее из коробки — и дом украшен. Где купить искусственную елку, сколько они стоят и как их выбрать — в обзоре НГС.

