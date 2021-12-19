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Снежная баба с грудью, оранжевые тигры и забавные снеговики: как новосибирцы украшают свои дворы

Самая новогодняя подборка этого воскресенья

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Многие фигуры отлично поднимают настроение

Многие фигуры отлично поднимают настроение

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Новосибирцы активно готовятся к Новому году и создают себе и соседям праздничное настроение. Во дворах появляются снежные фигуры: снеговики, тигры и другие потрясающие творения из снега!

Заглянем вместе с нашими читателями во дворы и полюбуемся на их фигуры.

Тигры на улице Пархоменко

Тигры на улице Пархоменко

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У них и елочка есть

У них и елочка есть

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— Вот такая «Мадам Зима» у нас сейчас в стадии раскрашивания, — прислал фото в редакцию читатель.

Фигуру сделало ТОС «Бронный»

Фигуру сделало ТОС «Бронный»

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Шикарный тигр сделан Натальей Кисличенко из детского сада <nobr class="_">№ 453</nobr>

Шикарный тигр сделан Натальей Кисличенко из детского сада № 453

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Взгляд очень выразительный

Взгляд очень выразительный

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Фигуры ниже можно увидеть на Затулинке.

— Их каждый год делает баба Галя, — рассказала читательница НГС.

Эти фигуры на Затулинке. Их каждый год делает эта пожилая женщина. Баба Галя

Эти фигуры на Затулинке. Их каждый год делает эта пожилая женщина. Баба Галя

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Сколько проработанных деталей в наряде этого снеговика

Сколько проработанных деталей в наряде этого снеговика

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В Краснообске в детском саду идет конкурс снеговиков и снежных фигур.

Очень милые снеговички!

Очень милые снеговички!

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У этого снеговика шикарное платье

У этого снеговика шикарное платье

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Дальше на фото будет снежная баба, которую соорудили на Родниках.

— Сломали уже, у нас долго не держатся. Мужчина с сыном с грудями лепили. Это шедевр! — считает наша читательница.

Фигура долго не продержалась

Фигура долго не продержалась

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Эта мышка точно что-то знает про следующий год

Эта мышка точно что-то знает про следующий год

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Снеговичок у офиса РЭС

Снеговичок у офиса РЭС

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Какой яркий снеговик!

Какой яркий снеговик!

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На прошлой неделе мы рассказывали, что в частном секторе на территории бывшего села Бугры в Кировском районе на улице Тракторной появился необычный тигр из снега.

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