Снежная баба с грудью, оранжевые тигры и забавные снеговики: как новосибирцы украшают свои дворы

Новосибирцы активно готовятся к Новому году и создают себе и соседям праздничное настроение. Во дворах появляются снежные фигуры: снеговики, тигры и другие потрясающие творения из снега!
Заглянем вместе с нашими читателями во дворы и полюбуемся на их фигуры.
— Вот такая «Мадам Зима» у нас сейчас в стадии раскрашивания, — прислал фото в редакцию читатель.
Фигуры ниже можно увидеть на Затулинке.
— Их каждый год делает баба Галя, — рассказала читательница НГС.
В Краснообске в детском саду идет конкурс снеговиков и снежных фигур.
Дальше на фото будет снежная баба, которую соорудили на Родниках.
— Сломали уже, у нас долго не держатся. Мужчина с сыном с грудями лепили. Это шедевр! — считает наша читательница.
На прошлой неделе мы рассказывали, что в частном секторе на территории бывшего села Бугры в Кировском районе на улице Тракторной появился необычный тигр из снега.