Снежная баба с грудью, оранжевые тигры и забавные снеговики: как новосибирцы украшают свои дворы

Новосибирцы активно готовятся к Новому году и создают себе и соседям праздничное настроение. Во дворах появляются снежные фигуры: снеговики, тигры и другие потрясающие творения из снега!

Заглянем вместе с нашими читателями во дворы и полюбуемся на их фигуры.