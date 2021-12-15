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Когда понял, что впереди еще год пандемии: в новосибирском дворе появился тигр с выпученными глазами

Если вы тоже сделали в этом сезоне снежную фигуру — присылайте фото в редакцию НГС

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Тигр — символ наступающего 2022 года

Тигр — символ наступающего 2022 года

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В Новосибирске в частном секторе на территории бывшего села Бугры в Кировском районе на улице Тракторной сегодня появился необычный тигр из снега.

— У нас проводится конкурс на лучшее украшение двора. И этого прекрасного тигра сделала многодетная семья Валовых, — рассказал корреспонденту НГС общественник, глава общественной организации «Бугринский комитет» Антон Нелидов.

Сейчас жители только приступили к сооружению фигур, но уже появились первые экземпляры.

У тигра очень удивленное выражение морды и на спинке забавные полоски. Символ года явно не воодушевлен, что его смена пришлась на пандемию

У тигра очень удивленное выражение морды и на спинке забавные полоски. Символ года явно не воодушевлен, что его смена пришлась на пандемию

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Еще один тигр, но пока не раскрашенный, на улице Магнитогорской

Еще один тигр, но пока не раскрашенный, на улице Магнитогорской

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В январе в Первомайском сквере подвели итоги XXI Сибирского фестиваля снежной скульптуры — за кубки победителей боролись 15 команд из разных городов.

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снежная фигурагод Тигра
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