Когда понял, что впереди еще год пандемии: в новосибирском дворе появился тигр с выпученными глазами

В Новосибирске в частном секторе на территории бывшего села Бугры в Кировском районе на улице Тракторной сегодня появился необычный тигр из снега.
— У нас проводится конкурс на лучшее украшение двора. И этого прекрасного тигра сделала многодетная семья Валовых, — рассказал корреспонденту НГС общественник, глава общественной организации «Бугринский комитет» Антон Нелидов.
Сейчас жители только приступили к сооружению фигур, но уже появились первые экземпляры.
В январе в Первомайском сквере подвели итоги XXI Сибирского фестиваля снежной скульптуры — за кубки победителей боролись 15 команд из разных городов.