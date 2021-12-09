Как украсили Новосибирск к Новому году — 14 ярких фото рождественского города

Под Новый год принято загадывать желания, надеяться на какие-то сюрпризы. Но прошедшие два года были такими, что в целом вернуться к ситуации 2019 года уже будет большим подарком.

Как бы ни старались декораторы, самым главным новогодним украшением Новосибирска уже третий год остается каток у Оперного театра. Жаль, что насладиться его устремленными вперед формами (по замыслу городских властей — это ракета) можно только с высоты.