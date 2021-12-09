Как украсили Новосибирск к Новому году — 14 ярких фото рождественского города

Предновогодние недели — время, когда даже мрачноватые вечером города (взять хотя бы Новосибирск) расцветают огнями. Украсить улицы пытаются в меру скромных бюджетных сил и городские власти, и облправительство. Не отстают и предприниматели, понимающие, что это лучшая возможность проникнуть в Инстаграмы города. Обозреватель НГС Стас Соколов прошелся по улицам, собрав самые яркие примеры световых новогодних украшений.
Главным новшеством этого года стали новогодние гирлянды с крупными шарами (у каждого внутри еще по несколько лампочек). Выглядит скромно, но стильно, по-европейски. Как будто оказался в каком-нибудь небольшом немецком городке (тысяч на 20 жителей). Еще бы рождественскую ярмарку, но опыт прошлых лет показывает, что наш климат этому не способствует. Пусть хоть шарики повисят.
Само здание мэрии украсили достаточно сдержанно, в каком-то даже советском ретростиле. Ощущение это усиливает пара небольших елочек, которые выглядят как своеобразный новогодний почетный караул.
Иллюминация на здании обладминистрации выглядит ярче и богаче. Сразу видно, кто здесь главный (и у кого деньги). По традиции здесь гирляндами украшают постоянно растущие елки, которые в ночи выглядят особенно эффектно.
Главная новогодняя елка города в этом году никаких сюрпризов не принесла. Она такая же, как и раньше — яркая, большая, с ажурными дугами, собранными из электрических снежинок. И рядом огромное здание Оперного театра, которое светится на заднем фоне, как волшебная шкатулка.
На здании камерного зала филармонии светящихся гирлянд немного, но вместе с постоянной подсветкой они создают весьма гармоничную композицию. Сразу видно, что место культурное.
Украсить свои объекты стараются и предприниматели. В ресторанном дворике за гостиницей «Центральная» выстроились целые две шеренги из украшенных гирляндами елок. Это, пожалуй, самая большая частная новогодняя фотозона города.
Традиционно радует инсталляция магазина цветов на углу Советской и Ленина. Сани с подарками (в темноте они видны меньше) сюда привезла семейка светящихся оленей. Санта Клаус, видимо, зашел внутрь за букетами.
Здесь же — в гостинице «Центральная» — елку в стилизованной коробке из-под лапши выставило кафе китайской кухни. Теперь и иероглифы в окне смотрятся, как часть новогоднего украшения.
Самой рождественской улицей города можно считать Советскую. Здесь почти нет государственных контор, зато хватает дорогих магазинов и ресторанов, которые не скупятся на украшения.
Местами на Советской можно найти куски какого-то другого города и другой жизни в принципе. Всего-то и нужно было — содержать в нормальном состоянии фасад дома
Украсить свой магазин (и улицу, где он расположен) можно и совсем небольшими композициями, которые будут видны издалека.
К сожалению, всё более или менее яркое в городе сосредоточено в центре. Даже на площади Маркса найти что-то примечательное уже непросто. Но какие-то оформительские радости есть и у левобережцев.
Под Новый год принято загадывать желания, надеяться на какие-то сюрпризы. Но прошедшие два года были такими, что в целом вернуться к ситуации 2019 года уже будет большим подарком.
Как бы ни старались декораторы, самым главным новогодним украшением Новосибирска уже третий год остается каток у Оперного театра. Жаль, что насладиться его устремленными вперед формами (по замыслу городских властей — это ракета) можно только с высоты.