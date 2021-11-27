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«Жители не жалуются»: вице-мэр Новосибирска рассказала, как горожане относятся к катку около НОВАТа

Она поделилась своим мнением в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва»

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Форму катка в этом году менять не стали

Форму катка в этом году менять не стали

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В эфире радиостанции «Говорит Москва» вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, как жители города относятся к скандальному катку странной формы, расположенному напротив оперного театра.

— Жители не жалуются на прекрасный каток в Театральном сквере! В том году были безумные очереди, чтобы на нем покататься. Не было ни одного обращения официального, — сказала Анна Терешкова в беседе.

В начале октября стало известно, что власти города не планируют менять форму катка в Театральном сквере.

— При проектировании катка учитывается конфигурация территории сквера и расположение пешеходных аллей. Также обязательным условием для размещения ледовой зоны является обеспечение свободного доступа посетителей Театра оперы и балета к центральному входу здания, — объясняли в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на департамент культуры, спорта и молодежной политики.

Ледовый каток у оперного театра открыли 20 декабря 2019 года. Через несколько дней новосибирский фотограф Слава Степанов выложил его снимок с высоты, при взгляде на который стало понятно, что у новой площадки неприличные очертания. Фото стали активно распространять в соцсетях, его прокомментировал журналист Юрий Дудь, а затем снимок показали в программе «Вечерний Ургант». В прошлом году каток сохранил свою форму, а ведущий Первого канала спел о нем песню.

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Анна ТерешковаОперный театркаток
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