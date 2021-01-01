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Как работают полиция, больницы, поликлиники и ЗАГСы в праздники? График дежурств по Новосибирску

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Почти все службы будут работать во время праздников, но по особому графику&nbsp;

Почти все службы будут работать во время праздников, но по особому графику 

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В Новосибирске составили график дежурств госучреждений и служб на каникулах

Новогодние каникулы — самые длинные и, пожалуй, самые долгожданные для новосибирцев. Губернатор рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем (не только для женщин!), поэтому большинство жителей региона будут отдыхать с 31 декабря по 10 января. На специальный график перейдут и различные службы. К сожалению, от неприятностей никто не застрахован даже в праздники, поэтому публикуем график работы больниц, полиции и других служб в праздники.

Как работают больницы Новосибирска в каникулы

С 1 по 10 января поликлиники Новосибирска и области будут работать с 9 до 15 часов.

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Экстренную помощь с 31 декабря по 10 января можно будет получить в центральных городских и районных больницах.

— При необходимости задействуют круглосуточную службу отделения плановой и экстренной медицинской помощи областной клинической больницы, — сообщили в пресс-службе Минздрава.

Неотложную стоматологическую помощь взрослым и детям круглосуточно будут оказывать в «Клинической стоматологической поликлинике № 3» по адресу: Сибиряков-Гвардейцев, 57 и Новосибирской областной стоматологической поликлинике по адресу Театральная, 46.

Ниже публикуем список и график работы травмпунктов, распределенных по районам города.

Травмпункты для взрослых пациентов

Круглосуточные

Дзержинский район — ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 2». Ползунова, 21.

Заельцовский район — ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 1». Залесского, 6.

Калининский район (кроме Пашино) — ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 25». А. Невского, 9.

Кировский район — ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 22». Зорге, 47/1.

Ленинский район — ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 16». 2-й пер. Пархоменко, 7.

Октябрьский район — ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2». Круглосуточно, кроме 4, 6, 9 января. В эти дни с 00:00 до 09:00 и с 15:00 до 19:00. Тургенева, 155.

Центральный, Железнодорожный районы — ГАУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 1». Серебренниковская, 42.

Советский район — ГБУЗ НСО «Центральная клиническая больница». Здесь круглосуточно будут принимать и взрослых, и детей. Пирогова, 25.

Первомайский район — ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 19», поликлиническое отделение. Героев Революции, 5.

Все районы города — Ожоговый травмпункт ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» — принимает взрослых и детей. Немировича-Данченко, 130. Также взрослых пациентов со всех районов города будет принимать офтальмологический травмпункт ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 1» на Залесского, 6.

Некруглосуточные

Октябрьский район — ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 2» на Московской, 89. Травмпункт будет работать 4, 6, 9 января с 09:00 до 15:00.

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Детские травмпункты

Дзержинский, Калининский районы — ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 6». Трикотажная, 31. Работает все выходные с 08:00 до 20:00.

Кировский, Ленинский районы — ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 1». Сибиряков-Гвардейцев, 36. Работает все праздники с 08:00 до 20:00.

Все районы города — ГБУЗ НСО «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи». Красный проспект, 3. Работает круглосуточно.

Городская больница № 3 в Советском районе и Городская больница № 4 в Пашино в этом году как травмпункты не работают. Сейчас там расположены ковидные госпитали.

Как работают полиция и ГИБДД в каникулы

Все праздники во всех районах круглосуточно будет работать подразделение дежурной части. Туда можно отнести, например, заявление или сообщить о правонарушении.

Кроме того, сообщить о происшествии можно по номеру 112, телефону дежурных частей по Новосибирску (383) 232­-81-­80 и по области — (383) 232-­70-­89.

С 1 по 5 января в подразделениях ГИБДД — нерабочие дни. С 5 января подразделения регистрации и экзаменации ГИБДД будут работать по такому графику:

  • 5 января —­ с 9 до 18 часов (обед с 13 до 14 часов);
  • 6 января — ­ с 9 до 18 часов (обед с 13 до 14 часов);
  • с 9 января — в обычном режиме.

Государственные услуги будут оказывать в двух местах.

— Прием граждан по вопросам исполнения административного законодательства — в полку ДПС ГИБДД по Новосибирску (ул. Станционная, 24/1) и батальоне ДПС ГИБДД по Новосибирской области (ул. Немировича ­Данченко, 145), — сообщили в пресс-службе полиции.

График работы подразделений:

  • 5 января — с 9 до 18 часов (обед с 13 до 14 часов);
  • 6 января — с 9 до 18 часов (обед с 13 до 14 часов);
  • с 9 января — в обычном режиме.

Кстати, в новогоднюю ночь на площади Ленина тоже будет дежурить полиция, но разгонять никого не планируется. Как рассказывала вице-мэр города Анна Терешкова, мэрия попросила полицию отнестись к гуляющим с пониманием, быть внимательными и помогать избежать конфликтов. Тем не менее не забывайте о коронавирусе: носите маски и соблюдайте дистанцию — никто не хочет болеть в Новый год.

А энергетики как работают?

В пресс-службе «РЭС» рассказали, что в преддверии Нового года и праздников все оперативные службы компании привели в режим повышенной готовности.

— На круглосуточном дежурстве находятся 116 человек, 42 оперативно-выездные бригады и 42 единицы техники. При необходимости в любое время могут быть привлечены еще 205 бригад и 265 единиц техники. Энергетики готовы незамедлительно отреагировать на любую нештатную ситуацию. Диспетчерские службы филиалов АО «РЭС» работают круглосуточно, в том числе в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни, — сообщили в компании.

Если у вас произошла авария, связанная с электричеством, вы обнаружили оборванные или провисшие провода или любые другие неполадки, в РЭС рекомендуют срочно сообщать о них по телефону, указанному на ближайшей к повреждению подстанции, или по единому номеру 112.

Оперативную информацию обо всех отключениях электроснабжения и предполагаемых сроках их устранения можно уточнить:

  • на официальном сайте АО «РЭС» www.eseti.ru в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии»;
  • по телефонам оперативно-диспетчерских служб филиалов компании;
  • в аварийной службе УК или ТСЖ (телефоны указаны на информационных стендах в подъездах);
  • в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Новосибирска по телефону 051 и на сайте 051.novo-sibirsk.ru;
  • в сельской или районной администрации.

— АО «РЭС» просит потребителей соблюдать правила безопасности при обращении с электроприборами и нахождении вблизи объектов электросетевого хозяйства, а жителей индивидуальных домов — проверить готовность собственных электрических сетей к повышенным нагрузкам, предусмотреть для автономных систем отопления резервные источники питания, установленные и подключенные в строгом соответствии с требованиями правил эксплуатации электроустановок, — добавили в компании.

Как работают ЗАГСы в январские каникулы

31 декабря отделы ЗАГС будут работать до 13 часов. С 1 по 10 января в отделах ЗАГСа установлено дежурство.

Зарегистрировать рождение ребенка или установить отцовство можно будет 4 января в отделениях Ленинского района (ул. Троллейная, 15/1) и Центрального округа (Красный проспект, 66) с 9:00 до 17:00.

6 января будет работать ЗАГС Октябрьского района (ул. Нижегородская, 27) с 09:00 до 17:00.

9 января будет работать отдел Калининского района (ул. Б. Хмельницкого, 10) с 09:00 до 17:00.

Регистрация смерти будет производиться во все дни, кроме 1 января 2021 года, в обычном порядке в Специализированном отделе регистрации актов гражданского состояния о смерти по адресам Потанинская, 42/1 и Немировича-Данченко, 134. Отделы будут работать с 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:48.

СЮЖЕТ

Новый год-2021

Новосибирск полным ходом готовится к встрече Нового года. На площади Ленина уже начал работать главный каток и установили елку. А горожане уже раскупают натуральные елки домой — здесь мы рассказывали, где и за сколько можно купить елку в Новосибирске.

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