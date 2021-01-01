Как работают полиция, больницы, поликлиники и ЗАГСы в праздники? График дежурств по Новосибирску

В Новосибирске составили график дежурств госучреждений и служб на каникулах
Новогодние каникулы — самые длинные и, пожалуй, самые долгожданные для новосибирцев. Губернатор рекомендовал сделать
Как работают больницы Новосибирска в каникулы
Экстренную помощь с
— При необходимости задействуют круглосуточную службу отделения плановой и экстренной медицинской помощи областной клинической больницы, — сообщили в пресс-службе Минздрава.
Неотложную стоматологическую помощь взрослым и детям круглосуточно будут оказывать в «Клинической стоматологической поликлинике
Ниже публикуем список и график работы травмпунктов, распределенных по районам города.
Травмпункты для взрослых пациентов
Круглосуточные
Дзержинский район — ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница
Заельцовский район — ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница
Калининский район (кроме Пашино) — ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница
Кировский район — ГБУЗ НСО «Городская поликлиника
Ленинский район — ГБУЗ НСО «Городская поликлиника
Октябрьский район — ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи
Центральный, Железнодорожный районы — ГАУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника
Советский район — ГБУЗ НСО «Центральная клиническая больница». Здесь круглосуточно будут принимать и взрослых, и детей.
Первомайский район — ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница
Все районы города — Ожоговый травмпункт ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» — принимает взрослых и детей.
Некруглосуточные
Октябрьский район — ГБУЗ НСО «Городская поликлиника
Детские травмпункты
Дзержинский, Калининский районы — ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница
Кировский, Ленинский районы — ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница
Все районы города — ГБУЗ НСО «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи». Красный
Городская больница
Как работают полиция и ГИБДД в каникулы
Все праздники во всех районах круглосуточно будет работать подразделение дежурной части. Туда можно отнести, например, заявление или сообщить о правонарушении.
Кроме того, сообщить о происшествии можно по номеру 112, телефону дежурных частей по Новосибирску
- 5 января — с 9 до 18 часов (обед с 13 до 14 часов);
- 6 января — с 9 до 18 часов (обед с 13 до 14 часов);
- с 9 января — в обычном режиме.
Государственные услуги будут оказывать в двух местах.
— Прием граждан по вопросам исполнения административного законодательства — в полку ДПС ГИБДД по Новосибирску (ул.
График работы подразделений:
- 5 января — с 9 до 18 часов (обед с 13 до 14 часов);
- 6 января — с 9 до 18 часов (обед с 13 до 14 часов);
- с 9 января — в обычном режиме.
Кстати, в новогоднюю ночь на площади Ленина тоже будет дежурить полиция, но разгонять никого не планируется. Как рассказывала вице-мэр города Анна Терешкова, мэрия попросила полицию отнестись к гуляющим с пониманием, быть внимательными и помогать избежать конфликтов. Тем не менее не забывайте о коронавирусе: носите маски и соблюдайте дистанцию — никто не хочет болеть в Новый год.
А энергетики как работают?
В пресс-службе «РЭС» рассказали, что в преддверии Нового года и праздников все оперативные службы компании привели в режим повышенной готовности.
— На круглосуточном дежурстве находятся 116 человек, 42 оперативно-выездные бригады и 42 единицы техники. При необходимости в любое время могут быть привлечены еще 205 бригад и 265 единиц техники. Энергетики готовы незамедлительно отреагировать на любую нештатную ситуацию. Диспетчерские службы филиалов АО «РЭС» работают круглосуточно, в том числе в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни, — сообщили в компании.
Если у вас произошла авария, связанная с электричеством, вы обнаружили оборванные или провисшие провода или любые другие неполадки, в РЭС рекомендуют срочно сообщать о них по телефону, указанному на ближайшей к повреждению подстанции, или по единому номеру 112.
Оперативную информацию обо всех отключениях электроснабжения и предполагаемых сроках их устранения можно уточнить:
- на официальном сайте АО «РЭС» www.eseti.ru в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии»;
- по телефонам оперативно-диспетчерских служб филиалов компании;
- в аварийной службе УК или ТСЖ (телефоны указаны на информационных стендах в подъездах);
- в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Новосибирска по телефону 051 и на сайте 051.novo-sibirsk.ru;
- в сельской или районной администрации.
— АО «РЭС» просит потребителей соблюдать правила безопасности при обращении с электроприборами и нахождении вблизи объектов электросетевого хозяйства, а жителей индивидуальных домов — проверить готовность собственных электрических сетей к повышенным нагрузкам, предусмотреть для автономных систем отопления резервные источники питания, установленные и подключенные в строгом соответствии с требованиями правил эксплуатации электроустановок, — добавили в компании.
Как работают ЗАГСы в январские каникулы
31 декабря отделы ЗАГС будут работать до 13 часов.
Зарегистрировать рождение ребенка или установить отцовство можно будет
6 января будет работать ЗАГС Октябрьского района (ул.
9 января будет работать отдел Калининского района (ул.
Регистрация смерти будет производиться во все дни, кроме
СЮЖЕТ
Новосибирск полным ходом готовится к встрече Нового года. На площади Ленина уже начал работать главный каток и установили елку. А горожане уже раскупают натуральные елки домой — здесь мы рассказывали, где и за сколько можно купить елку в Новосибирске.