Как работают полиция, больницы, поликлиники и ЗАГСы в праздники? График дежурств по Новосибирску

Новогодние каникулы — самые длинные и, пожалуй, самые долгожданные для новосибирцев. Губернатор рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем (не только для женщин!), поэтому большинство жителей региона будут отдыхать с 31 декабря по 10 января . На специальный график перейдут и различные службы. К сожалению, от неприятностей никто не застрахован даже в праздники, поэтому публикуем график работы больниц, полиции и других служб в праздники.

Как работают больницы Новосибирска в каникулы