Будут ли разгонять людей с площади Ленина в новогоднюю ночь? Отвечает мэрия

Мэрия рассказала о праздновании Нового года в центре Новосибирска
Мэрия Новосибирска не планирует запрещать доступ горожанам на площадь Ленина
— У нас есть традиции в городе — устанавливать трибуны, перекрывать движение, есть опыт перекрытия улицы Ленина. В условиях ковида, действующего режима не будет массовых мероприятий, салюта, открытия елок. Перекрывать ничего не будем, мы от этого отказались, мешать не будем движению транспорта, — ответил мэр Анатолий Локоть на вопрос о перекрытии во время пресс-конференции в агентстве ТАСС.
Вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова объяснила НГС, что на площади будет дежурить полиция, но людей не будут разгонять.
— Мы просили, чтобы полиция отнеслась с пониманием, если люди придут праздновать. Попросили, чтобы сотрудники были внимательными и помогли избежать конфликтных ситуаций, — рассказала вице-мэр.
Глава города объяснил, что власти создали максимальное количество площадок для прогулок в разных районах города. Анатолий Локоть предложил горожанам не ехать в одно место, а отпраздновать Новый год рядом с домом.
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