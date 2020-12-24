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Будут ли разгонять людей с площади Ленина в новогоднюю ночь? Отвечает мэрия

В центре города будет дежурить полиция

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Мероприятий на площади в этом году проводить не будут

Мероприятий на площади в этом году проводить не будут

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Мэрия рассказала о праздновании Нового года в центре Новосибирска

Мэрия Новосибирска не планирует запрещать доступ горожанам на площадь Ленина 31 декабря, несмотря на режим повышенной готовности.

— У нас есть традиции в городе — устанавливать трибуны, перекрывать движение, есть опыт перекрытия улицы Ленина. В условиях ковида, действующего режима не будет массовых мероприятий, салюта, открытия елок. Перекрывать ничего не будем, мы от этого отказались, мешать не будем движению транспорта, — ответил мэр Анатолий Локоть на вопрос о перекрытии во время пресс-конференции в агентстве ТАСС.

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Вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова объяснила НГС, что на площади будет дежурить полиция, но людей не будут разгонять.

— Мы просили, чтобы полиция отнеслась с пониманием, если люди придут праздновать. Попросили, чтобы сотрудники были внимательными и помогли избежать конфликтных ситуаций, — рассказала вице-мэр.

Глава города объяснил, что власти создали максимальное количество площадок для прогулок в разных районах города. Анатолий Локоть предложил горожанам не ехать в одно место, а отпраздновать Новый год рядом с домом.

Ранее НГС сравнил прогнозы погоды, которую обещают на новогоднюю ночь популярные сервисы. Также мы рассказывали, как 31 декабря будут праздновать в этом году.

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Новый годперекрытияплощадь Ленина
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